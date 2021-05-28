【水庫水量】鋒面終於要來了，各地水庫蓄水量目前情況如何？（不斷更新）

從2020年底開始因為雨下得太少，台灣各地水庫蓄水量都持續下降，導致2021年上半年許多縣市開始實施限水措施。而從5月開始由於疫情爆發，疫情資訊成為注目焦點，似乎比較少看見水情資訊。但其實5月這段時間，各地水庫蓄水量仍持續減少。

以下圖表是目前台灣各主要水庫的蓄水量，將每日持續更新。

而下圖是5月28日時，各地主要水庫的蓄水量。可以看出，在5月28日時，許多水庫的蓄水率都低於10%，僅有新山跟翡翠水庫超過60%。

可能有人會疑惑，在4月跟5月時，不是曾有幾次大雨嗎？ 甚至導致雙北出現短暫的淹水災情。

水去哪裡了呢？當時的雨確實有下到水庫，甚至在5月24日發生8千人線上群聚看石門水庫即時下雨直播，集氣下雨。

►午後豪雨雙北多處淹水警戒，8000人在線「集氣求雨」，石門水庫終於進帳50萬噸

那幾天的午後雷陣雨，雖然有為北部水庫帶來進帳，但仍不足以餵飽水庫。 從下圖來看，那幾天的降雨，只讓翡翠水庫跟石門水庫回補約1%的蓄水率。

不過，最新氣象消息指出在5月29日，原本在北方的滯留鋒面終於會移動到台灣上方。如果鋒面順利移動到台灣，預計會帶來5天左右的降雨，希望這些雨都能下到集水區。

大家可以透過以下3個不斷更新的各地水庫蓄水率變化圖表，了解未來水庫的蓄水變化。

北部水庫

中部水庫

南部水庫

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資料來源：水利署防災資訊網

核稿編輯：楊士範