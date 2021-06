《對愛，一直以來你都想錯了》：失去了關係，也失去了自己？──分手後的情傷與課題

文:程威銓(海苔熊)

【為什麼失去了關係,同時也失去了自己?──分手後的情傷與課題】

為什麼我們會愛得這麼痛苦,放棄愛情也放棄自己?

愛情心理學家艾麗卡・B・斯洛特(Erica B. Slotter)、溫蒂・L・迦德納(Wendi L. Gardner)、伊萊・J・芬克爾(Eli J. Finkel)曾於一篇二○一○年的文獻中試圖回答這個問題。

他們回顧了過去有關分手的系列研究,發現一個一致的現象是:分手帶來的心理創傷,有很大一部分是因為你的自我概念(self-concept)受到動搖了。

想當年她說我唱歌很像光良,我們在台北的許多公園唱了很多浪漫而好聽的歌,現在我只能懷疑我的歌聲根本不是光良而是兩光;當初她說我傻傻地好可愛,現在我開始擔憂我是不是因為太傻了而沒人愛;曾經我們在海邊奔跑,在夕陽下許願,在夜空下數星星,他說我的睫毛好細好像星星的眼睛,現在我只能惆悵那是一顆逝去的流星……奇怪了,我還是我啊,為什麼她離開,我卻開始懷疑起我的存在?

村上春樹在《人造衛星情人》裡曾經說過(具體的文字我有點忘了),我們生來都只有一隻翅膀,好不容易找到另一半願意與我們攜手飛翔,離開之所以難耐,在於一方要把這緊緊地相依的心與翼硬生生拆開Say Goodbye。

當你浪漫地用右手輕輕地抬起對方下巴,說「You complete me……」的時候,你同時也將生命中一部分維持自我完整性的權利,交給了對方。換言之,能完整你的人,也能崩潰你。

在艾麗卡・B・斯洛特等人的失戀研究中,收集了六十九個西北大學(Northwestern University)學生長期的自我清晰度。結果發現,一般而言個體的自我清晰度會隨時間漸增,但在剛分手後(平均分手時間是調查後二∼三個月)這個清晰度會驟降,並且持續地下降。這些傷心人(有二十九位)開始懷疑自己是誰、擔憂一些以往不會擔憂的事情、傾向認為自己的未來會是一團混亂等等。

換言之,當我們愛上一個人的時候,就要有受傷的心理準備。因為我們是如此地無防備,褪下全身的裝備,以全部的生命彼此擁抱,用彼此的體溫取暖。

這也意謂,後知後覺,很後來很後來才發現對方心已不在的人,要忍受一段時間的飢寒。

真的這麼慘嗎?難道分手一時就注定痛苦一世?那你是怎麼走出情傷的?

親密關係專家泰・田代(Ty Tashiro)與派翠西亞・A・弗拉澤(Patricia A. Frazier)在二○一三年發表了一篇題目饒富趣味的論文(I'll never be in a relationship like that again),他們主張,分手是兩面刃,它雖然讓人心傷,但也可能帶動自我成長。所以問題就變成:為什麼有些人分手會成長,有些人分手會耽溺於哀傷?

提分手的人真的比較不難過嗎?

在泰・田代與派翠西亞・A・弗拉澤所進行的有關分手後成長(personal growth following romantic relationship breakups)的研究中,調查了九十二個經歷分手的大學生,他們想知道是怎樣的人格特質、怎樣的信念、怎樣的分手後調適,造成差異。結果發現,神經質性格(neuroticism)的人經歷更多的憂鬱、隨和的人(agreeable)經歷較少的憂鬱;不論你是不是提分手的人、不論男女,都是會難過。但是,女生比男生有更多的自我成長(personal growth)。

「我幾乎忘記朋友有這麼重要……」

「我現在有更多的時間陪家人、朋友。分手後才發現,原來我冷落他們這麼久……」

為什麼女生在分手後成長比較多?

泰・田代與派翠西亞・A・弗拉澤認為,分手之後女性願意索求更多社會支持等資源,與許多人聊過之後,使她們感受到自己是在成長、在改變的(雖然一般而言她們並沒有比較不哀傷)。

事實上,一項令這兩個研究者感到驚訝的發現是,雖然在交往的時候,將過錯歸因於不穩定的外在環境因素會有較好的關係滿意度(他這麼晚沒打來一定是因為忙期中考),但是在分手後若將分手原因歸咎於外在因素(壓力、工作、朋友看衰)的人,卻會感受到更多的難過與憂鬱──不過值得注意的是,她們也是成長最多的人。反之,若將分手原因歸咎於對方或自己,分手後不但較不能成長,心情也沒有比較好。

心理學家保羅・A・布倫(Paul A. Boelen)與阿爾伯特・賴因特耶斯(Albert Reijntjes)也支持這樣的說法。他邀請七十九位分手兩個月以上的人填寫認知詮釋的問卷,發現分手後的人比一般人對於自己、世界、生活、未來感到更為負面,較多的自我批評、毀滅性的信念、更多的憂鬱和焦慮。

其中,「對自己抱持著負面看法,與對事件抱持著災難性的錯誤詮釋」的人,傾向有較多的憂鬱、遺憾和焦慮;而可能如你所預期的,已經交到新男/女朋友的人比較不憂鬱。

這些研究不約而同的說明了一件事情:分手之所以傷很大,是因為它威脅到我們的自尊、我們的存在、我們對自己的建構;而我們之所以能從中成長,是因為從這些負面的情緒中,重新定義自己,重新學習如何愛人,如何被愛,如何找到愛自己與自己愛的人。

說得比唱得好聽,這些我都知道,但是分手的時候,為什麼我答應自己不再愛他、希望自己不再哭、不再讓眼淚濡濕被褥,悲傷卻仍不止步?心理學家會告訴你,那是因為你還依戀著他。你會說這不是廢話嗎?不需要心理學家講我也知道。

許多時候心理學家的確是在研究大家早就知道的事情,不過更多時候我們希望知道這件事情是真的嗎、為什麼會發生、在什麼情況下會發生等等。

所以應該要回答的問題是:那究竟是怎樣的一種依戀呢?為什麼他明明很壞,我卻捨不得離開?要回答這個問題之前,我想先問的另一個問題是:被人甩的那一個瞬間,你會問的第一個問題是什麼?

如果你們過去的關係都沒有什麼異狀,那麼你很可能會問的問題是:「不是都好好的嗎?怎麼突然變這樣?」心理學教授希蜜娜・B・阿里亞加、 傑森・T・里德(Jason T. Reed)、溫德・古德弗蘭德(Wind Goodfriend,我懷疑他是不是被發太多次好人卡自己去改名字的)與克里斯多福・R・阿格紐(Christopher R. Agnew)就透過長期追蹤發現,「一直以為沒問題」的情侶,比起那些「知覺到兩人的承諾感有所高低變動」的情侶更容易分手。換言之,「自以為一直都好好的」只是兩人關係缺乏變化的偽裝。

除了這個問題之外,你可能還會問很多其他無止境的問題。但你知道嗎,很多時候我們問的那些問題要的不是答案,而是希望「他能夠回來」。事實上,分手的時候我們總喜歡問原因,是因為我們無法忍受不能歸因的負向事件發生在自己身上,這種不可控制感讓我們對世界產生不安。

心理學家凱莉・A・索倫森(Kelly A. Sorenson)於一九九三年發表的一項失戀研究也證實了這個說法。她想知道人到底要怎樣才能度過分手後的悼念期,又是什麼因素,使得這個悼念期一直沒有結束,一直掛念,一直掉淚,一直恨對方卻又忘不了對方。結果發現,這些一直服感情喪的人,並不是「不知道」分手的原因,更多的時候他們早就知道分手的原因,只是「不能接受」。

而那些走出失戀陰影的人則做出比較不一樣的事,他們像是把記憶放在盒子裡彌封起來一般,形成一種心理上的結束感(psychological closure/need for closure),對「分手」這個事件有一個完整的歸因。

「其實我一直都知道,我們的感覺漸漸淡了。每天中午相約吃飯,卻不知道要聊些什麼。我一直都知道,只是不願相信,感覺是來得快,去得也快。」

同樣的,心理學家阿德里爾・鮑爾斯(Adriel Boals)與凱蒂・克萊恩(Kitty Klein)於二○○五年發表的一篇論文中也發現,無法區分「事實」與「情緒」的人,傾向把記憶與負面的情緒作結合,傷得最久最重。阿德里爾・鮑爾斯認為,這些人就像心理學上常提到的創傷後症候群(post-traumatic stress disorders,PTSD),將分手視為一種巨大的創傷,傾向把對方或自己看得很糟、認為這段感情不值得、嘲笑自己傻、覺得過去的幸福都是假象、只看到悲傷負向的一面,忽略了兩人曾經在寒冷的夜相依偎著煮暖暖的泡麵。

也就是說,爭吵時的激烈情緒,窩在棉被裡落下的眼淚,生氣時猛捶的牆壁與疼痛的拳頭,掩蓋了曾經幸福的滋味,痛苦把共享過的溫暖帶走,想起的全是難過與傷悲。這樣的一種創傷記憶,讓這些人痛更久。

分手後是不是不能再當朋友?

如果沒有辦法再當情人,那有可能繼續當朋友嗎?心理學家茱蒂・柯尼吉・凱拉斯(Jody Koenig Kellas)、道恩・畢恩(Dawn Bean)、切拉卡・康寧漢(Cherakah Cunningham)等人曾於二○○八年在一篇名為「舊檔案:分手後的轉捩點」的文章中試圖回答這些被問到爛的問題[7]。他們認為我們不應該如此悲觀的看待分手後的關係(post-dissolutional relationships,PDR)。

茱蒂・柯尼吉・凱拉斯等人追蹤一百七十四位分手後的傷心人,請他們描繪在各個不同時間點時對前伴侶的看法。典型的轉捩點有:

尷尬期:不知道要跟對方說什麼。

自私期:看到對方與新伴侶互動會莫名的嫉妒憤怒。

騷擾期:一直打去問清楚,其實事實早已清楚。

低潮期:關在家裡不想見人。

雖然在分手初期大部分的人都會對對方形成負面的看法(這樣才能分得開),但是那些分手後關係品質比較好的人,會在這樣的傾向跌到谷底時,慢慢地回溫,開始覺得對方也沒有那麼壞,漸漸看到對方的好,感謝他曾陪伴自己的歲月,以新的身分開始關係。

反之,一直恨對方、不能諒解、在心裡還有疙瘩的人,雖然表面上表現出較少分手後的調適困難,卻難以再和對方平和相處當朋友。

當然,如你所預期的,最糟的人是分手後初期仍然一直想著對方的好的人。因為我們總是想不透,他那麼好、那麼可愛、那麼多夢想,為什麼要離開我?然後開始歸因到一定是自己不夠好、否定自己。

路走到這裡,就會很難再走出去。那麼,究竟要如何走出這個死胡同呢?

提供一個想法是:為什麼分手後還要當朋友呢?你是真的很想跟他當朋友,還是這只是「退可守」的一種非理性思考,實際上還是想著有一天是不是又能再變回情侶?

先點到這裡,拉拉雜雜地講了很多,只是想說明,當我們一邊落淚一邊聽著梁靜茹的歌,一邊懷疑分手如何快樂的時候;當我們一邊翻著分手療傷書一邊咒罵根本沒有用的時候,當我們經過有回憶的地方,心頭一緊的時候,是不是能靜下心來想想,回顧造成這些方法沒有效的背後大魔王,讓我們至今仍無法釋懷的大石頭,是我們無法接受自己「已經分手」的事實與「為何分手」的原因。

擁抱傷口並不能帶走寂寞。走出傷痛的第一步就是重新接納自己、承認自己還有一點點愛人的能力。直到有一天你會發現,一年前你還為了某個他而心痛,一年後的今天你可能已因另一個他而心動,儘管你清楚明白,後來的那種心動永遠也弭平不了先前的那種心痛。不過,當那些微微的痛感隱沒在我們心瓣膜間的縫隙,正是彼此真心愛過的痕跡。

