《對愛，一直以來你都想錯了》：失去了關係，也失去了自己？──分手後的情傷與課題
我們想讓你知道的是
「愛情裡的很多想法，都是我們的一廂情願。面對愛，最好的歸宿是自己的心。當你能安穩地棲息在自己的心上，才會有愛人的動力。」——海苔熊
文：程威銓（海苔熊）
【為什麼失去了關係，同時也失去了自己？──分手後的情傷與課題】
為什麼我們會愛得這麼痛苦，放棄愛情也放棄自己？
愛情心理學家艾麗卡・B・斯洛特（Erica B. Slotter）、溫蒂・L・迦德納（Wendi L. Gardner）、伊萊・J・芬克爾（Eli J. Finkel）曾於一篇二○一○年的文獻中試圖回答這個問題。
他們回顧了過去有關分手的系列研究，發現一個一致的現象是：分手帶來的心理創傷，有很大一部分是因為你的自我概念（self-concept）受到動搖了。
想當年她說我唱歌很像光良，我們在台北的許多公園唱了很多浪漫而好聽的歌，現在我只能懷疑我的歌聲根本不是光良而是兩光；當初她說我傻傻地好可愛，現在我開始擔憂我是不是因為太傻了而沒人愛；曾經我們在海邊奔跑，在夕陽下許願，在夜空下數星星，他說我的睫毛好細好像星星的眼睛，現在我只能惆悵那是一顆逝去的流星……奇怪了，我還是我啊，為什麼她離開，我卻開始懷疑起我的存在？
村上春樹在《人造衛星情人》裡曾經說過（具體的文字我有點忘了），我們生來都只有一隻翅膀，好不容易找到另一半願意與我們攜手飛翔，離開之所以難耐，在於一方要把這緊緊地相依的心與翼硬生生拆開Say Goodbye。
當你浪漫地用右手輕輕地抬起對方下巴，說「You complete me……」的時候，你同時也將生命中一部分維持自我完整性的權利，交給了對方。換言之，能完整你的人，也能崩潰你。
在艾麗卡・B・斯洛特等人的失戀研究中，收集了六十九個西北大學（Northwestern University）學生長期的自我清晰度。結果發現，一般而言個體的自我清晰度會隨時間漸增，但在剛分手後（平均分手時間是調查後二∼三個月）這個清晰度會驟降，並且持續地下降。這些傷心人（有二十九位）開始懷疑自己是誰、擔憂一些以往不會擔憂的事情、傾向認為自己的未來會是一團混亂等等。
換言之，當我們愛上一個人的時候，就要有受傷的心理準備。因為我們是如此地無防備，褪下全身的裝備，以全部的生命彼此擁抱，用彼此的體溫取暖。
這也意謂，後知後覺，很後來很後來才發現對方心已不在的人，要忍受一段時間的飢寒。
真的這麼慘嗎？難道分手一時就注定痛苦一世？那你是怎麼走出情傷的？
親密關係專家泰・田代（Ty Tashiro）與派翠西亞・A・弗拉澤（Patricia A. Frazier）在二○一三年發表了一篇題目饒富趣味的論文（I'll never be in a relationship like that again），他們主張，分手是兩面刃，它雖然讓人心傷，但也可能帶動自我成長。所以問題就變成：為什麼有些人分手會成長，有些人分手會耽溺於哀傷？
提分手的人真的比較不難過嗎？
在泰・田代與派翠西亞・A・弗拉澤所進行的有關分手後成長（personal growth following romantic relationship breakups）的研究中，調查了九十二個經歷分手的大學生，他們想知道是怎樣的人格特質、怎樣的信念、怎樣的分手後調適，造成差異。結果發現，神經質性格（neuroticism）的人經歷更多的憂鬱、隨和的人（agreeable）經歷較少的憂鬱；不論你是不是提分手的人、不論男女，都是會難過。但是，女生比男生有更多的自我成長（personal growth）。
「我幾乎忘記朋友有這麼重要……」
「我現在有更多的時間陪家人、朋友。分手後才發現，原來我冷落他們這麼久……」
為什麼女生在分手後成長比較多？
泰・田代與派翠西亞・A・弗拉澤認為，分手之後女性願意索求更多社會支持等資源，與許多人聊過之後，使她們感受到自己是在成長、在改變的（雖然一般而言她們並沒有比較不哀傷）。
事實上，一項令這兩個研究者感到驚訝的發現是，雖然在交往的時候，將過錯歸因於不穩定的外在環境因素會有較好的關係滿意度（他這麼晚沒打來一定是因為忙期中考），但是在分手後若將分手原因歸咎於外在因素（壓力、工作、朋友看衰）的人，卻會感受到更多的難過與憂鬱──不過值得注意的是，她們也是成長最多的人。反之，若將分手原因歸咎於對方或自己，分手後不但較不能成長，心情也沒有比較好。
心理學家保羅・A・布倫（Paul A. Boelen）與阿爾伯特・賴因特耶斯（Albert Reijntjes）也支持這樣的說法。他邀請七十九位分手兩個月以上的人填寫認知詮釋的問卷，發現分手後的人比一般人對於自己、世界、生活、未來感到更為負面，較多的自我批評、毀滅性的信念、更多的憂鬱和焦慮。
其中，「對自己抱持著負面看法，與對事件抱持著災難性的錯誤詮釋」的人，傾向有較多的憂鬱、遺憾和焦慮；而可能如你所預期的，已經交到新男／女朋友的人比較不憂鬱。
這些研究不約而同的說明了一件事情：分手之所以傷很大，是因為它威脅到我們的自尊、我們的存在、我們對自己的建構；而我們之所以能從中成長，是因為從這些負面的情緒中，重新定義自己，重新學習如何愛人，如何被愛，如何找到愛自己與自己愛的人。
說得比唱得好聽，這些我都知道，但是分手的時候，為什麼我答應自己不再愛他、希望自己不再哭、不再讓眼淚濡濕被褥，悲傷卻仍不止步？心理學家會告訴你，那是因為你還依戀著他。你會說這不是廢話嗎？不需要心理學家講我也知道。
許多時候心理學家的確是在研究大家早就知道的事情，不過更多時候我們希望知道這件事情是真的嗎、為什麼會發生、在什麼情況下會發生等等。
所以應該要回答的問題是：那究竟是怎樣的一種依戀呢？為什麼他明明很壞，我卻捨不得離開？要回答這個問題之前，我想先問的另一個問題是：被人甩的那一個瞬間，你會問的第一個問題是什麼？
如果你們過去的關係都沒有什麼異狀，那麼你很可能會問的問題是：「不是都好好的嗎？怎麼突然變這樣？」心理學教授希蜜娜・B・阿里亞加、 傑森・T・里德（Jason T. Reed）、溫德・古德弗蘭德（Wind Goodfriend，我懷疑他是不是被發太多次好人卡自己去改名字的）與克里斯多福・R・阿格紐（Christopher R. Agnew）就透過長期追蹤發現，「一直以為沒問題」的情侶，比起那些「知覺到兩人的承諾感有所高低變動」的情侶更容易分手。換言之，「自以為一直都好好的」只是兩人關係缺乏變化的偽裝。
除了這個問題之外，你可能還會問很多其他無止境的問題。但你知道嗎，很多時候我們問的那些問題要的不是答案，而是希望「他能夠回來」。事實上，分手的時候我們總喜歡問原因，是因為我們無法忍受不能歸因的負向事件發生在自己身上，這種不可控制感讓我們對世界產生不安。
心理學家凱莉・A・索倫森（Kelly A. Sorenson）於一九九三年發表的一項失戀研究也證實了這個說法。她想知道人到底要怎樣才能度過分手後的悼念期，又是什麼因素，使得這個悼念期一直沒有結束，一直掛念，一直掉淚，一直恨對方卻又忘不了對方。結果發現，這些一直服感情喪的人，並不是「不知道」分手的原因，更多的時候他們早就知道分手的原因，只是「不能接受」。
而那些走出失戀陰影的人則做出比較不一樣的事，他們像是把記憶放在盒子裡彌封起來一般，形成一種心理上的結束感（psychological closure/need for closure），對「分手」這個事件有一個完整的歸因。
「其實我一直都知道，我們的感覺漸漸淡了。每天中午相約吃飯，卻不知道要聊些什麼。我一直都知道，只是不願相信，感覺是來得快，去得也快。」
同樣的，心理學家阿德里爾・鮑爾斯（Adriel Boals）與凱蒂・克萊恩（Kitty Klein）於二○○五年發表的一篇論文中也發現，無法區分「事實」與「情緒」的人，傾向把記憶與負面的情緒作結合，傷得最久最重。阿德里爾・鮑爾斯認為，這些人就像心理學上常提到的創傷後症候群（post-traumatic stress disorders，PTSD），將分手視為一種巨大的創傷，傾向把對方或自己看得很糟、認為這段感情不值得、嘲笑自己傻、覺得過去的幸福都是假象、只看到悲傷負向的一面，忽略了兩人曾經在寒冷的夜相依偎著煮暖暖的泡麵。
也就是說，爭吵時的激烈情緒，窩在棉被裡落下的眼淚，生氣時猛捶的牆壁與疼痛的拳頭，掩蓋了曾經幸福的滋味，痛苦把共享過的溫暖帶走，想起的全是難過與傷悲。這樣的一種創傷記憶，讓這些人痛更久。
分手後是不是不能再當朋友？
如果沒有辦法再當情人，那有可能繼續當朋友嗎？心理學家茱蒂・柯尼吉・凱拉斯（Jody Koenig Kellas）、道恩・畢恩（Dawn Bean）、切拉卡・康寧漢（Cherakah Cunningham）等人曾於二○○八年在一篇名為「舊檔案：分手後的轉捩點」的文章中試圖回答這些被問到爛的問題[7]。他們認為我們不應該如此悲觀的看待分手後的關係（post-dissolutional relationships，PDR）。
茱蒂・柯尼吉・凱拉斯等人追蹤一百七十四位分手後的傷心人，請他們描繪在各個不同時間點時對前伴侶的看法。典型的轉捩點有：
- 尷尬期：不知道要跟對方說什麼。
- 自私期：看到對方與新伴侶互動會莫名的嫉妒憤怒。
- 騷擾期：一直打去問清楚，其實事實早已清楚。
- 低潮期：關在家裡不想見人。
雖然在分手初期大部分的人都會對對方形成負面的看法（這樣才能分得開），但是那些分手後關係品質比較好的人，會在這樣的傾向跌到谷底時，慢慢地回溫，開始覺得對方也沒有那麼壞，漸漸看到對方的好，感謝他曾陪伴自己的歲月，以新的身分開始關係。
反之，一直恨對方、不能諒解、在心裡還有疙瘩的人，雖然表面上表現出較少分手後的調適困難，卻難以再和對方平和相處當朋友。
當然，如你所預期的，最糟的人是分手後初期仍然一直想著對方的好的人。因為我們總是想不透，他那麼好、那麼可愛、那麼多夢想，為什麼要離開我？然後開始歸因到一定是自己不夠好、否定自己。
路走到這裡，就會很難再走出去。那麼，究竟要如何走出這個死胡同呢？
提供一個想法是：為什麼分手後還要當朋友呢？你是真的很想跟他當朋友，還是這只是「退可守」的一種非理性思考，實際上還是想著有一天是不是又能再變回情侶？
先點到這裡，拉拉雜雜地講了很多，只是想說明，當我們一邊落淚一邊聽著梁靜茹的歌，一邊懷疑分手如何快樂的時候；當我們一邊翻著分手療傷書一邊咒罵根本沒有用的時候，當我們經過有回憶的地方，心頭一緊的時候，是不是能靜下心來想想，回顧造成這些方法沒有效的背後大魔王，讓我們至今仍無法釋懷的大石頭，是我們無法接受自己「已經分手」的事實與「為何分手」的原因。
擁抱傷口並不能帶走寂寞。走出傷痛的第一步就是重新接納自己、承認自己還有一點點愛人的能力。直到有一天你會發現，一年前你還為了某個他而心痛，一年後的今天你可能已因另一個他而心動，儘管你清楚明白，後來的那種心動永遠也弭平不了先前的那種心痛。不過，當那些微微的痛感隱沒在我們心瓣膜間的縫隙，正是彼此真心愛過的痕跡。
書籍介紹
本文摘錄自《對愛，一直以來你都想錯了：學會愛自己，也能安然去愛的24堂愛情心理學》，三采出版
作者：程威銓（海苔熊）
為何愛得這麼辛苦，卻始終得不到幸福？
讀心解答200,000人戀愛煩惱
愛情心理專家 海苔熊 醞釀六年、全新療癒力作——
練習從一個人到兩個人 醞釀愛情
在關係裡找到平衡和安全感
「愛情裡的很多想法，都是我們的一廂情願。
面對愛，最好的歸宿是自己的心。
當你能安穩地棲息在自己的心上，才會有愛人的動力。」——海苔熊
每次愛情開始的突然，結束的也很突然，
或許我們都已經陷入感情裡的思考謬誤而不知。
愛情心理專家海苔熊長期鑽研心理學及研究兩性關係，
他以溫柔的筆調，撫慰愛情中的每一個人，
並以理性分析，提供讀者不同角度的思考方式。
他認為愛情的問題往往源於自我，
認識自我或許會是問題的根本解方。
從喜歡自己開始，延伸到周遭的重要他人，
最後能用自己的雙手溫暖世界。
愛人之前，你記得愛自己嗎？
關於「愛」，你是否也如此想過……
- 真愛就是不管身分地位、外貌過往，願意為對方拋下一切去愛？
- 就算喜歡對方，也要努力保持神祕感、不能隨意答應臨時邀約？
- 你們以為只要一直當超級好朋友，如此就不怕失去？
- 曖昧對象願意跟你出去過夜卻又逃避承諾，但你相信對方總有一天會願意承諾？
- 你常說自己是愛情絕緣體，總是遇不到對的人？
你是否發現，你不斷為對方付出、調整界線，
卻一直沒有好好對待，你心中的那個自己？
那個一直很努力，勇敢去追求想要的、勇敢去愛的自己？
唯有你真正開始一步一步地接觸自己的不安，
幸福，才會一點一點地靠岸。
24堂愛情心理學，撥開親密關係的層層迷霧
點破你在愛情中的盲點，用心理學解開對愛的困惑，
讓你無論在什麼關係裡，都能好好愛與被愛。
27句「熊語錄」，在陰影裡練習溫柔的呼吸
精選27句海苔熊對愛的溫柔提醒，喚醒你去愛的勇氣，
陪你看穿在愛裡脆弱的自己，練習在愛中完整自己，
就算世界黯淡無光，我們仍能把彼此點亮。
陪你走過愛情必經三階段，找回完整的自己
Period 1 愛在怦然心動時
——為什麼總遇不到「對的人」？
其實你比誰都清楚，
你不是太挑，只是還沒遇到對的人。
但若你過度焦慮，反而會看不清你真正要的是什麼。
在遇到他之前，你得先找到你自己。
#曖昧 #承諾 #單身
Period 2 愛在糾結不安時
——為什麼總是愛得那麼苦？
明明相愛，為什麼有些摩擦、矛盾就是難解？
久而久之，甚至討厭在關係裡的自己？
當這份委屈感大過於愛，要怎麼走下去？
#依戀風格 #舊愛 #性愛 #經營關係
Period 3 愛在心碎破滅時
——分手後，如何快樂？
當分手來臨，誰說一定要趕快找到下一個？
誰說分手就是完全失去自己？
給自己時間與陪伴，去經歷與重新整理，
你將重新學會真正的愛與完整。
#五步驟好好分 #情傷 #前任陰影
大多人的愛情都敗給自己。
想理解愛，不只「用心」，還要學會「用腦」。
24堂簡單易懂的愛情心理學，配合感情生活中常見的情境，
陪你用心理學學習愛與被愛，
用「感性腦」跟「理性腦」讀懂自己與對方真實的需求。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰