政府機關「居家辦公」只是口號？含著淚假日偷偷回去加班

文：左邊女孩

5月20日啟動居家辦公第三天，打開了筆電，還無法連上線，無法刷卡（所以也完全不能報加班），因為資訊單位還未設置完成。接著收到一堆通訊軟體的訊息，同事們不斷的求救或告知這事只能等你來處理。

當業界已經實行遠距辦公，甚至可以開專欄分享居家工作心情時，而台灣政府的員工們，因為現實與口號的距離，因為各種限制和無經驗，原本只是備用的「居家名單」，當防疫升級，卻臨時被當作鴨子上架的犧牲品。

公務機關的居家辦公只是口號？

1. 落後的資訊設備

2020年，我的單位已開始計畫異地辦公和居家名單，開始花錢租借場地、購買防疫物資、分區辦公的設備，一切配合阿中部長所說的「超前部署」。實際上，那時候台灣被譽為防疫英雄，所以只流於紙上談兵，疫情帶來額外的工作量已讓大家幾乎無法負荷，花了大錢最後沒有啟動，居家辦公也沒有人想當一回事。

更不用說遠端辦公的軟體，因為受限政府資訊必須嚴格保密，也不能使用中國的任何產品，內部不同的管理和使用系統，老舊且無法對外連結，因為以前從未有經驗，疫情爆發後才開始摸索，就算嘗試啟動，經常受限於網路、頻寬及遠端連線的VPN數量等，還淪不到檢討訓練內部人員多陽春與匆促，解決設備上的不穩定就夠忙。

2. 舊式的紙本文化

其實想像到的政府單位裡，我們腳步算是非常迅速，但有些事情是從以前就留下的文化和制度，無法一時就改變。先撇除取消的現場記者會或大型活動，另外在行政上民眾依賴的現場的服務櫃檯；公文大量以紙本傳遞才有效率及正式性，因為長官到處開會，根本沒時間坐在位置上看著電腦處理電子公文；只要碰到花錢的申請、核銷案就非要用紙本。

從古至今保留無數的紙本檔案，等著檔案局時不時稽核，主計總處動不動來查帳。就算疫情爆發，政府只依賴紙本才能達到有效率、正式處理的觀念並未改變，就算連上辦公室系統，只能處理少數的公務。絕對不是只有一個單位才這樣「落後」，相信有很多的政府機關也有同樣的困境。

3. 資深同事的習慣

當然，最重要的是同事年齡層不一，也有很多年紀偏長，尤其越資深者他們越保持著優良的習慣，比如說見面三分情，大事小事習慣先找長官個人報告及討論，順便聊聊哪個下屬或哪個長官的壞話八卦，培養點感情、增加升遷和案件順通過的機率。

長官習慣用潦草的字跡在公文下最後決定，比打字更快、更帥氣；聯繫上使用電話的頻率大於通訊軟體（電話是單位的、通訊軟體是私人的），因為通訊軟體對他們來說，是轉貼笑話、影片，分享早安圖的「娛樂場所」，不是「工作空間」。

這樣要如何說服單位每個人，打從心裡接受突如其來的「居家辦公」？

居家人員被獵巫 上班人員被累死

主管群召開了兩次臨時會議後，我們這些人原本只是用來應付的名單，突然被下令緊急啟動居家，怎麼辦？我的檔案還沒存、我的公文還正在跑、我要拜託誰來代理業務、來不及交接，會不會業務延宕被秋後算帳？這些問題沒有人有答案，在重重的疑問下，我們開始居家，沒想到這才是考驗人性的開始。

考驗著主管是不是平常就愛你，是不是記得你的業務，還是你的事一點都不重要，堆著等你回來處理就好；考驗著你做人平常是不是和同事友好，是不是願意多幫你一點忙，告訴你單位現在的氣氛和狀況，通知原本你擔心著公文進度如何，有沒有人開始趁著業務爆量，大說特說自己的壞話。

可惜的是，還來不及知道這些，就會有人不斷的聯繫你，不斷地確認這件事是不是只要你處理就可以。最後，上班者開始在官方群組抱怨要處理雙份以上的工作，埋怨著居家人員是不是在家發呆而已。最後，很多居家的同事只能含著淚，說：「沒關係你放著，我會假日偷偷回去加班，謝謝你！」

只能是民眾居家 我必須堅守崗位

仔細想想，從我一早醒來，就聽到街上公車的聲音，如果出個門買民生用品，想到捷運公車哪一種比較少人？打開電腦就看到軍警、醫護、衛生人員、村里長，還在服務檢疫民眾的新聞，更不用說消毒、清潔人員根本比平常還忙碌，還有非常多人都在原地堅守崗。

政府單位是國家到最後的第一線，無論哪一個部門單位，無論外務還是內勤，經費永遠優先給民眾，不是自己的辦公硬體設備，我們服務的對象永遠是民眾，怎麼可能完全在家獨善其身？

在我的部門、甚至整個政府單位，還沒辦法完善解決居家辦公時，我只能臉皮厚一點，再拜託同事一次：「很抱歉！居家辦公也是為了大家的健康；謝謝你！等到輪替居家人員時，我一定也會多互相幫忙。再麻煩你了！」

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航