1994年「盧安達大屠殺」奪走80萬條人命，馬克宏正式承認法國應負責

編譯：王國仲

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在5月27日拜訪盧安達首都基加利（Kigali），緬懷1994年盧安達大屠殺的受害者，並希望能緩解兩國超過25年來的緊張、達成雙方關係正常化。

長久以來，盧安達皆指控法國是1994年大屠殺的「幫兇」。而馬克宏是2010年以來，第一位拜訪盧安達的法國元首。

「只有那些熬過漫漫長夜的，才或許可能選擇放下，並贈予名為原諒的禮物。」馬克宏在種族屠殺紀念碑前發表演說，身旁的黑色圍牆上銘刻著罹難者姓名；成列枯骨圍繞偌大的墳墓，超過25萬位罹難者在此長眠：「今天，我謙卑、充滿敬意地與各位站在一起，承認我們（在種族屠殺中）的責任。」

三月份，一份由法國歷史學家調查團隊發布的報告指出，所謂責任，係指當時法國政府被「殖民者的姿態」蒙蔽雙眼，且與掌權的胡圖族政要交好，未能及時預知或阻止對圖西族人展開的種族屠殺。該報告更稱法國政府須承擔「沉重且絕大部分」的責任。

儘管報告認為，法國需要為超過80萬名盧安達居民之死負上「直接責任」，馬克宏則稱法國不是共犯：「在沼澤、丘陵、教堂中大開殺戒的，並不是法國人……法國對屠殺難辭其咎，但絕對不是共犯。」

盧安達總統卡加米（Paul Kagame）對馬克宏的發言持正面態度，在接受記者採訪時認為其演說「比道歉更有價值」。卡加米更稱馬克宏「正與種族主義對抗」，並強調願意與法國建立正常關係：「這場訪問關乎未來，而非過去……我願相信，這樣的和解是永不變質的。」

盧安達種族屠殺是怎麼發生的？

盧安達在歷史上，曾先後遭德意志帝國與比利時殖民。殖民者為方便管理，將政權集中在佔少數的圖西族手裡（在盧安達民族結構中，胡圖族約占84％，圖西族15％），更刻意強調兩族間社經地位的不同，族群間的矛盾也因而加劇。

1959年，胡圖族推翻圖西族的君主制政權，導致大量圖西族出逃至烏干達等鄰近國家。其中一支名為盧安達愛國陣線（Rwandan Patriotic Front, RPF）的圖西流亡集團，自1990年開始從烏干達攻打盧安達北部，希望推翻胡圖政權，盧安達內戰因而爆發。

內戰導致大量傷亡，雙方最終在1993年簽訂停火協議，但已於胡圖與圖西族人心中種下的火苗卻無法輕易撲滅。壓垮駱駝的最後一根稻草，是1994年4月6日，盧安達總統、胡圖族獨裁統治者哈比亞利馬納（Juvenal Habyarimana）的座機，於首都上空遭不明飛彈擊落，當場罹難。機上乘客還幫括蒲隆地總統，同屬胡圖族的恩塔里亞米拉（Cyprien Ntaryamira）。

激進胡圖主義者認為盧安達愛國陣線該為此負責；盧安達愛國陣線則稱空難是胡圖主義者自導自演，好為大屠殺尋找正當理由。

胡圖極端分子設立電台、控制報紙並傳播仇恨資訊。政府側翼組織聯攻派（Interahamwe）由年輕民兵組成，他們藉由上而下的仇恨訊息（如殺死成年男性被稱為「清除灌木」，殺婦女兒童則是「拔毒草根」），煽動並展開計畫性的圖西族大屠殺。

當時的盧安達身分證會標示持有者的種族，因此軍方在路口設下關卡，屠殺任何經過的圖西人；胡圖丈夫必須親手殺死自己的圖西族妻子，宣稱若不這麼做，自己也會遭到波及；數以千計的圖西女子遭到姦殺，或成為性奴隸。

儘管聯合國派遣部隊進入盧安達，他們未獲授權主動阻止屠殺，更在10名比利時士兵遭到殺害後決定撤出；世界警察的美國，則因一年前在索馬利亞損失部隊的經驗，決定不插手另一起非洲國家事務。

長達百日的血腥大屠殺，最終在盧安達愛國陣線（在烏干達軍隊幫助下）攻入首都後畫下句點。共計約有80萬名圖西族與溫和派胡圖族人慘遭殺害。

Photo Credit: AP / 達志影像

與獨裁者交好錯判情勢，法國使盧安達情況選上加霜

那麼，法國與盧安達大屠殺的關係又是從何而起呢？

法國在非洲也有著豐富的殖民歷史。殖民時期結束後，為保持並鞏固在非洲的影響力，與各非洲國家政權自然得保持密切關係。在盧安達，法國選擇與當時掌權的胡圖獨裁者維持良好關係。

如前文所述，由於和胡圖獨裁者交好，法國在盧安達內戰，以及後續的種族屠殺中，未能做出正確判斷，甚至導致更多民眾死亡。

舉例而言，1994年6月下旬，由法國領導的綠松石計畫（Opération Turquoise），原意是為流離失所的難民設立、並確保安全區域的人道救援行動。不過，法軍卻將盧安達愛國陣線視為叛軍，更阻止他們向盧安達南部推進。盧安達人民普遍認為法軍不僅是在幫倒忙，更為胡圖族極端分子區隔出「盡情屠殺的天堂」。

此外，時任法國總統的密特朗（François Mitterrand），更被認為是1990－1994年，法國在盧安達一系列錯誤決策的主要策畫者。法國三月份的最新調查報告指出：「密特朗在盧安達自大的新殖民主義行動，只是為了追尋法國的地緣政治利益，對圖西人面臨的嚴重後果漠不關心。」

報告作者補充：「法國在盧安達政策的最大問題，不是即將到來的種族屠殺，而是阻止盧安達愛國陣線推進，建立密特朗口中的『圖西國』。」

肯定法國負起責任，盧安達倖存者選擇原諒

由於新冠疫情肆虐，盧安達首都基加利的街道仍相當安靜，少了重要外賓到訪時的喧囂或旗幟、標語。但至少部分盧安達居民表示，他們對馬克宏的發言表示肯定。

59歲的埃絲特（Esther Mukakalisa）在屠殺中失去了父母和兄弟姊妹，她的臉上仍留著砍刀的疤痕：「聽到法國總統的演說後，我非常感動。我很高興法國願意承認自己的責任。我原諒法國。」

埃絲特的堂哥厄爾斯坦（Ernestine Mudahogor）在擦掉臉上的淚珠時表示：「作為屠殺倖存者，我們被教導學會原諒。如果法國人願意道歉，我們也選擇原諒。」

恩庫蘭卡（Egide Nkuranga），盧安達大屠殺倖存者團體伊布卡（Ibuka association）的主席則認為，馬克宏並未「正式道歉或請求原諒」，但他也稱馬克宏「承諾合作、努力試著解釋種族屠殺發生的原因、法國未竟之責與應負起的責任。這十分重要，代表他真的理解我們。」

在本次拜訪中，馬克宏亦承諾將自2015年以來正式派遣新大使，並與盧安達經濟部長簽署7300萬美元借款，協助盧安達添購疫苗並改善社會環境。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航