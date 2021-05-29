【東南亞週報】菲國擬進行混合疫苗實驗｜政變後翁山蘇姬首度露面出庭聆訊｜越南國會選舉如期舉行
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菲律賓有鑑於中國科興疫苗供貨最為穩定，為達到群體免疫目的，科技部提出疫苗混合使用研究計畫，將召集1200至3000位已施打第一劑科興疫苗的試驗者，第二劑接種不同廠牌疫苗。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君、鍾依吟（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第120期，為讀者挑選2021年5月22日至5月28日期間，有關菲律賓、緬甸、越南、馬來西亞、泰國與新加坡的六則東協區域大事。
菲律賓｜為加速達群體免疫，科技部擬進行混合疫苗實驗
菲國科技部在本週發布聲明，擬申請進行「新冠肺炎疫苗混合使用」研究，旨在研究供貨穩定的中國科興疫苗是否能與其他廠牌疫苗混合使用。
菲律賓有鑑於中國科興疫苗供貨最為穩定，為達到群體免疫目的，科技部提出疫苗混合使用研究計畫，將召集1200至3000位已施打第一劑科興疫苗的試驗者，第二劑接種不同廠牌疫苗。科技部指出在獲得食藥署和倫理委員會核可後，研究預計於下個月啟動，研究期間至2022年11月。根據BBC報導，英國在4月時即開始為期一年的混合疫苗使用實驗，第一劑使用輝瑞或AZ疫苗，第二劑則採莫德納或Novavax疫苗，目的在測試混合疫苗是否能提供更強、效期更長的作用。
目前菲國食藥署已核准7款疫苗，包含中國科興、輝瑞、莫德納、嬌生、AZ、以及印度巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）和俄羅斯的Sputnik V。菲律賓政府目標為今年達到群體免疫，需有半數以上國民接受疫苗接種，但國民普遍接種意願不高，截至本週僅有10萬人已施打。根據民調公司Octa Research在今年1、2月的調查，僅有19%的菲國民眾有意接種疫苗。對疫苗品牌的信任度，美國製疫苗信任度最高，獲得41%的民眾信任；而中國製疫苗僅有13%的信任度。為避免疫苗廠牌偏好，菲國政府在上週下令將不公布民眾施打疫苗廠牌。
緬甸｜軍方政變後首見，翁山蘇姬出庭聆訊
遭軍方政變推翻的前緬甸實質領袖、國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）消失在公眾視野逾16週，5月24日首度出庭聆訊，國營廣播電視台（MRTV）更罕見地播放出庭畫面。
緬甸軍方2月發動政變奪權，軟禁以翁山蘇姬為首的民選政府領袖，並指控6項罪名。本次程序準備庭在首都奈比多（Naypyitaw）市議會大樓的特別法院審理，有別於以往只能透過視訊方式出庭，翁山蘇姬首度公開現身聆訊，國營廣播電視台更罕見地在晚間新聞報導此事，從出庭畫面中可以看到翁山蘇姬、前總統溫敏（Win Myint）、前奈比多市長苗翁（Myo Aung）併坐在被告席，後方則站著兩名警察。
此外，法院允許三人在開庭前與律師團會談約30分鐘，律師團成員敏敏索（Min Min Soe）轉述，翁山蘇姬希望人民保持健康，儘管軍方將以去年全國大選舞弊為由，解散並起訴全國民主聯盟（NLD），翁山蘇姬強調其政黨是為人民而生，「只要人民在，全國民主聯盟就會在。」
越南｜不受疫情影響，國會選舉如期舉行
越南第15屆全國人民代表大會選舉與各地方人民代表會選舉在5月23日登場，將選出500名國會代表以及各級人民代表，任期為2021年至2026年，選舉結果預計兩週後公布。
此次全國人民代表大會選舉共有866名候選人，將選出500名國會代表，候選人當中45%為女性；族群別來說21%為少數族裔。各層級選舉候選人當中，共產黨員占約92%，獨立候選人則有74人，較2016年選舉的97人還少23名。其中一名國會代表獨立候選人Luong The Huy，是越南首位公開承認其為同性戀的候選人。32歲的Luong The Huy現為非營利組織iSEE主任，致力於倡議LGBTQ族群的權益，曾被富比士雜誌選為30位30歲以下越南傑出青年之一。
越南全國有近7000萬選民，在8萬個投票所進行投票。為防止疫情擴散，選民須在投票所前測量體溫與手部消毒，現場並有工作人員提醒選民保持適當社交距離。越南在時隔35天後，於4月27日再次出現新冠肺炎本土案例，這一波疫情擴散至全國30個地區，累計有2200多人確診。
先前召開的第14屆國會第11次會議中，確認領導四大支柱，其中國會主席由河內市委書記王廷惠（Vương Đình Huệ）出任。正式選舉日在23日舉行，一些偏遠離島與山區則提早在21日進行投票，王廷惠在27日時指出，本屆選舉投票率高達99.57%，他並表示很高興能看到在疫情期間，國民仍踴躍行使權利；目前已要求選舉委員會盡快完成選務統計與報告工作，少數當選人數未達法定要求的地區將在6月舉行補選；他更期待新一屆的國會代表能加強在立法、監督等重要議題上的改革。
馬來西亞｜吉隆坡輕軌列車相撞事故，逾200人受傷
馬來西亞首都吉隆坡（Kuala Lumpur）5月24日晚間發生一起輕軌列車（LRT）相撞事故，初步調查顯示係行車控制中心溝通失誤所致，造成47人重傷、166人輕傷。
這是馬來西亞輕軌列車營運23年以來首起重大事故，加上格拉那再也線（Kelana Jaya Line）是最繁忙的路線，因而備受各界關切。交通部長魏家祥（Wee Ka Siong）表示，初步調查顯示係人為疏失所致，起因是編號TR40未載客的列車駛入錯誤方向，在距離城中城站（KLCC）100公尺的隧道內撞上編號TR81載有213名乘客的列車，導致車上乘客輕重傷。
首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）將此定調為「嚴重事故」，下令交通部及國家基建公司（Prasarana）徹查事故緣由，並將祭出嚴厲處分。目前當局已成立專案小組著手展開調查，瞭解包括人為疏失在內的各種技術及操作因素，兩輛列車也順利在27日移出，並持續搶修甘榜峇魯站（Kampung Baru）至城中城站之間的軌道。
此外，國家基建公司主席達祖丁（Tajuddin Abdul Rahman）對本起事故的態度也引發強烈批評，他先是未在事發當晚赴現場瞭解情況，後又在記者會上戲稱列車相撞「只是親吻」，種種爭議言行讓要求他下台的聲浪越來越大。財政部發言人證實，已正式行文立即終止其職務。
泰國｜皇家公報宣佈，批准泰國政府舉債5千億泰銖用以紓困
根據彭博社報導，泰國皇家公報於5月25日宣佈批准泰國政府最新紓困措施，允許政府舉債5000億泰銖（約新台幣4438億元）用以復甦受新冠肺炎疫情所衝擊的國內經濟。
泰國國家經濟和社會發展委員會辦公室（Office of the National Economic and Social Development Council）副秘書長塔努洽（Danucha Pichayanan）表示，舉債將主要用於中小企業的紓困，除此之外將擴大原有針對個人和企業的財政刺激政策。塔努洽說，政府必須讓商業部門持續運轉，並維持消費水平在正常的範圍。
泰國最新一波的疫情爆發，已導致泰國的重啟旅遊計畫延後施行。塔努洽指出，泰國旅遊業恐怕無法在2026年前正常化，而疫情也已經影響超過700萬人的生計，使得泰國2021年第一季失業率躍升至12年來新高。對此，泰國中央銀行和相關經濟部門也在上週將泰國2021年的經濟成長率由2.5%至3.5%下修到1.5%至2.5%區間。
此次舉債也將使得泰國債務佔GDP比重（debt-to-GDP ratio）由2020年的50.5%提升至58.6%。
新加坡｜高警戒解封第二階段實行兩週，星本土病例數趨穩
新加坡實施高警戒解封第二階段已兩週，參與跨部會防疫決策的財政部長黃循財5月28日於線上記者會上指出，現有的防疫措施已有效遏制病毒傳播，近期的本土病例數趨穩，應該不需要再進一步收緊防疫措施。不過他說政府仍會密切關注疫情發展，5月31日（下週一）將公布更多防疫政策細節。
新加坡過去一個月爆發多起本土病例，5月16日政府決定將解封第三階段調整回高警戒解封第二階段，限制民眾外出最多兩人成行、餐廳不可內用只能外帶等，預計執行到6月13日。黃循財表示新加坡人全力配合防疫措施，減少外出活動，才讓本土病例數趨緩，因此認為現階段的防疫收緊措施有效。
新加坡過去一週從5月22日（週六）算起，每日本土確診病例數依序為22例（六）、22例（日）、24例（一）、21例（二）、24例（三）、15例（四）、15例（五），有逐漸下降的趨勢。 這個月前三多單日本土確診為5月16日的38例，5月19日的34例，跟5月21日的30例。截至5月28日為止，星國總共有6萬1970例確診。