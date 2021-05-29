【東南亞週報】菲國擬進行混合疫苗實驗｜政變後翁山蘇姬首度露面出庭聆訊｜越南國會選舉如期舉行

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君、鍾依吟（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第120期，為讀者挑選2021年5月22日至5月28日期間，有關菲律賓、緬甸、越南、馬來西亞、泰國與新加坡的六則東協區域大事。

菲律賓｜為加速達群體免疫，科技部擬進行混合疫苗實驗

菲國科技部在本週發布聲明，擬申請進行「新冠肺炎疫苗混合使用」研究，旨在研究供貨穩定的中國科興疫苗是否能與其他廠牌疫苗混合使用。

菲律賓有鑑於中國科興疫苗供貨最為穩定，為達到群體免疫目的，科技部提出疫苗混合使用研究計畫，將召集1200至3000位已施打第一劑科興疫苗的試驗者，第二劑接種不同廠牌疫苗。科技部指出在獲得食藥署和倫理委員會核可後，研究預計於下個月啟動，研究期間至2022年11月。根據BBC報導，英國在4月時即開始為期一年的混合疫苗使用實驗，第一劑使用輝瑞或AZ疫苗，第二劑則採莫德納或Novavax疫苗，目的在測試混合疫苗是否能提供更強、效期更長的作用。

目前菲國食藥署已核准7款疫苗，包含中國科興、輝瑞、莫德納、嬌生、AZ、以及印度巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）和俄羅斯的Sputnik V。菲律賓政府目標為今年達到群體免疫，需有半數以上國民接受疫苗接種，但國民普遍接種意願不高，截至本週僅有10萬人已施打。根據民調公司Octa Research在今年1、2月的調查，僅有19%的菲國民眾有意接種疫苗。對疫苗品牌的信任度，美國製疫苗信任度最高，獲得41%的民眾信任；而中國製疫苗僅有13%的信任度。為避免疫苗廠牌偏好，菲國政府在上週下令將不公布民眾施打疫苗廠牌。

Photo Credit：AP / 達志影像 2021年5月19日菲律賓馬尼拉，Kenneth Maturgo 醫生帶著中國科興COVID-19疫苗，走到無法自己移動到接種中心的病患家中。

緬甸｜軍方政變後首見，翁山蘇姬出庭聆訊

遭軍方政變推翻的前緬甸實質領袖、國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）消失在公眾視野逾16週，5月24日首度出庭聆訊，國營廣播電視台（MRTV）更罕見地播放出庭畫面。

緬甸軍方2月發動政變奪權，軟禁以翁山蘇姬為首的民選政府領袖，並指控6項罪名。本次程序準備庭在首都奈比多（Naypyitaw）市議會大樓的特別法院審理，有別於以往只能透過視訊方式出庭，翁山蘇姬首度公開現身聆訊，國營廣播電視台更罕見地在晚間新聞報導此事，從出庭畫面中可以看到翁山蘇姬、前總統溫敏（Win Myint）、前奈比多市長苗翁（Myo Aung）併坐在被告席，後方則站著兩名警察。

此外，法院允許三人在開庭前與律師團會談約30分鐘，律師團成員敏敏索（Min Min Soe）轉述，翁山蘇姬希望人民保持健康，儘管軍方將以去年全國大選舞弊為由，解散並起訴全國民主聯盟（NLD），翁山蘇姬強調其政黨是為人民而生，「只要人民在，全國民主聯盟就會在。」

2月8日，在泰國的緬甸僑民舉起反抗獨裁的三手指手勢與要求是否翁山蘇姬的海報。Photo Credit：AP / 達志影像 在泰國的緬甸僑民舉起反抗獨裁的三手指手勢，與要求釋放翁山蘇姬的海報。

越南｜不受疫情影響，國會選舉如期舉行

越南第15屆全國人民代表大會選舉與各地方人民代表會選舉在5月23日登場，將選出500名國會代表以及各級人民代表，任期為2021年至2026年，選舉結果預計兩週後公布。

此次全國人民代表大會選舉共有866名候選人，將選出500名國會代表，候選人當中45%為女性；族群別來說21%為少數族裔。各層級選舉候選人當中，共產黨員占約92%，獨立候選人則有74人，較2016年選舉的97人還少23名。其中一名國會代表獨立候選人Luong The Huy，是越南首位公開承認其為同性戀的候選人。32歲的Luong The Huy現為非營利組織iSEE主任，致力於倡議LGBTQ族群的權益，曾被富比士雜誌選為30位30歲以下越南傑出青年之一。

越南全國有近7000萬選民，在8萬個投票所進行投票。為防止疫情擴散，選民須在投票所前測量體溫與手部消毒，現場並有工作人員提醒選民保持適當社交距離。越南在時隔35天後，於4月27日再次出現新冠肺炎本土案例，這一波疫情擴散至全國30個地區，累計有2200多人確診。

先前召開的第14屆國會第11次會議中，確認領導四大支柱，其中國會主席由河內市委書記王廷惠（Vương Đình Huệ）出任。正式選舉日在23日舉行，一些偏遠離島與山區則提早在21日進行投票，王廷惠在27日時指出，本屆選舉投票率高達99.57%，他並表示很高興能看到在疫情期間，國民仍踴躍行使權利；目前已要求選舉委員會盡快完成選務統計與報告工作，少數當選人數未達法定要求的地區將在6月舉行補選；他更期待新一屆的國會代表能加強在立法、監督等重要議題上的改革。

截圖自： Grayswoodsurrey CC BY SA 4.0 越南河內市國會會堂

馬來西亞｜吉隆坡輕軌列車相撞事故，逾200人受傷

馬來西亞首都吉隆坡（Kuala Lumpur）5月24日晚間發生一起輕軌列車（LRT）相撞事故，初步調查顯示係行車控制中心溝通失誤所致，造成47人重傷、166人輕傷。

這是馬來西亞輕軌列車營運23年以來首起重大事故，加上格拉那再也線（Kelana Jaya Line）是最繁忙的路線，因而備受各界關切。交通部長魏家祥（Wee Ka Siong）表示，初步調查顯示係人為疏失所致，起因是編號TR40未載客的列車駛入錯誤方向，在距離城中城站（KLCC）100公尺的隧道內撞上編號TR81載有213名乘客的列車，導致車上乘客輕重傷。

首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）將此定調為「嚴重事故」，下令交通部及國家基建公司（Prasarana）徹查事故緣由，並將祭出嚴厲處分。目前當局已成立專案小組著手展開調查，瞭解包括人為疏失在內的各種技術及操作因素，兩輛列車也順利在27日移出，並持續搶修甘榜峇魯站（Kampung Baru）至城中城站之間的軌道。

此外，國家基建公司主席達祖丁（Tajuddin Abdul Rahman）對本起事故的態度也引發強烈批評，他先是未在事發當晚赴現場瞭解情況，後又在記者會上戲稱列車相撞「只是親吻」，種種爭議言行讓要求他下台的聲浪越來越大。財政部發言人證實，已正式行文立即終止其職務。

Photo Credit: AP / 達志影像 2021年5月24日，馬來西亞吉隆坡兩輛輕軌在隧道中相撞，救難人員在城中城站協助受傷乘客。

泰國｜皇家公報宣佈，批准泰國政府舉債5千億泰銖用以紓困

根據彭博社報導，泰國皇家公報於5月25日宣佈批准泰國政府最新紓困措施，允許政府舉債5000億泰銖（約新台幣4438億元）用以復甦受新冠肺炎疫情所衝擊的國內經濟。

泰國國家經濟和社會發展委員會辦公室（Office of the National Economic and Social Development Council）副秘書長塔努洽（Danucha Pichayanan）表示，舉債將主要用於中小企業的紓困，除此之外將擴大原有針對個人和企業的財政刺激政策。塔努洽說，政府必須讓商業部門持續運轉，並維持消費水平在正常的範圍。

泰國最新一波的疫情爆發，已導致泰國的重啟旅遊計畫延後施行。塔努洽指出，泰國旅遊業恐怕無法在2026年前正常化，而疫情也已經影響超過700萬人的生計，使得泰國2021年第一季失業率躍升至12年來新高。對此，泰國中央銀行和相關經濟部門也在上週將泰國2021年的經濟成長率由2.5%至3.5%下修到1.5%至2.5%區間。

此次舉債也將使得泰國債務佔GDP比重（debt-to-GDP ratio）由2020年的50.5%提升至58.6%。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 疫情之下的泰國機場

新加坡｜高警戒解封第二階段實行兩週，星本土病例數趨穩

新加坡實施高警戒解封第二階段已兩週，參與跨部會防疫決策的財政部長黃循財5月28日於線上記者會上指出，現有的防疫措施已有效遏制病毒傳播，近期的本土病例數趨穩，應該不需要再進一步收緊防疫措施。不過他說政府仍會密切關注疫情發展，5月31日（下週一）將公布更多防疫政策細節。

新加坡過去一個月爆發多起本土病例，5月16日政府決定將解封第三階段調整回高警戒解封第二階段，限制民眾外出最多兩人成行、餐廳不可內用只能外帶等，預計執行到6月13日。黃循財表示新加坡人全力配合防疫措施，減少外出活動，才讓本土病例數趨緩，因此認為現階段的防疫收緊措施有效。

新加坡過去一週從5月22日（週六）算起，每日本土確診病例數依序為22例（六）、22例（日）、24例（一）、21例（二）、24例（三）、15例（四）、15例（五），有逐漸下降的趨勢。 這個月前三多單日本土確診為5月16日的38例，5月19日的34例，跟5月21日的30例。截至5月28日為止，星國總共有6萬1970例確診。