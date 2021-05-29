【圖表】「紓困4.0」來了：家庭、個人、產業補貼如何申請？中央、六都總整理

國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續，三級警戒延長至6月14日，針對各行各業的衝擊行政院規劃發放紓困現金補助，個人最高可領3萬元，預計6月3日送行政院會通過，最快6月4日就會發放第一波紓困資金。

另外因應各級學校遠距上課，不少家長請假在家照顧孩童，行政院也規劃將發放「孩童家庭防疫補貼」，家中有國小以下孩童或國、高中特教學生，在防疫期間補貼一次性定額現金，初步擬定每人補助現金1萬元，已獲民進黨立院黨團的支持。

行政院拍板「家庭防疫補貼」，家有國小以下孩童每人領1萬

（中央社）行政院長蘇貞昌昨（28）日召開防疫紓困會議，討論提供家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，在防疫期間補貼一次性定額現金；政院人士表示，初步擬定每人補助新台幣1萬元，約有250萬人受惠，預算約250億元盼獲立法院支持。

行政院發言人羅秉成表示，面對6月4日後預計將展開的紓困作業，蘇貞昌28日上午7時30分召開防疫紓困會議，8時召開各部會紓困行政作業流程會議，討論紓困受理申請流程、現金核發等工作，9時則與民進黨立法院黨團總召柯建銘等幹部，會商紓困特別條例修法相關議題。

羅秉成說，為因應疫情發展影響，防疫紓困會議討論「孩童家庭防疫補貼」，蘇貞昌會中表示，在考量政府財政、減輕育兒家庭在防疫期間的負擔下，希望能針對家中有國小以下孩童與國、高中身心障礙、特教學生的家庭，酌予一次性定額現金補貼。

蘇貞昌隨後與柯建銘等會商紓困特別條例修法、孩童家庭防疫補貼相關議題，也爭取立院支持本會期通過修法；政院人士表示，孩童家庭防疫補貼相關方案已獲民進黨團初步支持。

知情人士表示，蘇貞昌會中拍板，一次性定額現金補貼金額預計為每位孩童1萬元，而經過初步估算，國小以下孩童約245萬人左右，國、高中特教學生則為5萬人左右，整體預算約250億元已經獲民進黨立院黨團初步支持。

《自由時報》報導，若家中有2位孩童，就可領2份防疫補貼共2萬元。據悉，政院評估除了已向立院所提紓困4.0，第三度追加2100億元特別預算之外，若要再發放孩童家庭防疫補貼，勢必要額外增加特別預算，民進黨團已提出修正動議，授權政院可第四度追加2100億元預算。

個人最高紓困補助可領3萬元，最快6月4日發放

另外，行政院日前公布個人紓困現金補助，針對無一定雇主的勞工或自營工作者（包括小攤商）、觀光運輸業（導遊、領隊、國旅領團人員、計程車、遊覽車司機）、有參加職業工會的甲級漁工，將發放每月1萬元現金補助，為期3個月，也就是說每人最高可領3萬元現金補助：

另外也延續去年每人10萬元上限的勞工紓困貸款，再已申請者可再次申請。勞動部表示，正在研擬無一定雇主勞工和自營作業者生活補貼措施相關事宜，補貼核發將秉持「加速核發」和「避免人群聚集申請」原則，補貼撥款流程傾向「不用到職業工會申請」，符合條件者屆時可以直接透過網路登錄核發，「不要前往工會，避免群聚感染風險」，相關細節規畫好將會對外公告。

為了簡化申請程序，去年已符合紓困資格、填過申請資料者，紓困補助將在最短時間內直接匯入曾申請者的帳戶、並即時通知，無需再經申請程序。

至於新申請者，行政院要求部會做好線上申請和後端資格審查的設計，降低臨櫃申請人流及接觸，也減低行政負擔。

產業紓困從寬認定，健身中心、網咖也納入

而因應疫情衝擊產業，行政院也推出產業紓困補貼，央行針對中小企業的3000億元貸款，再追加1000億元，總額4000億元可供產業貸款。

另外針對6大類最受疫情影響的產業，也有紓困補助，補助對象將從寬認定，將以各產業的營業額受衝擊程度來評估補助標準，標準為「營業受衝擊50%以上」的產業，這次因三級警戒而必須關閉、無法營業的休閒、娛樂與藝文產業不少，包括全國各地健身中心、網咖、K書中心、電影院、戲院等，實際會補助的行業別將增多。

而除了中央的紓困補助，全台22縣市政府也有相關紓困措施，以下整理六都相關資訊：

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Photo Credit: 台北市政府

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航