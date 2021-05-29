德國承認殖民時期犯下種族滅絕罪行，將「援助」納米比亞377億元

（中央社）德國28日首度承認曾在殖民占領期間在非洲南部國家納米比亞犯下種族滅絕罪行，柏林當局承諾將提供價值11億歐元（約新台幣377億元）的經濟支持以援助納米比亞各項計畫。

德國殖民者在1904到1908年大屠殺中殺害數以萬計赫雷羅族（Herero）與納馬族（Nama）原住民，被史學家稱為20世紀的首宗種族滅絕事件，也使得納德兩國關係交惡數年。

Germany to ask for forgiveness and pay Namibia $1.3 billion as it formally recognizes colonial-era genocide in the southern African country more than 100 years later https://t.co/gmkgVsWkne — CNN Africa (@CNNAfrica) May 28, 2021

儘管德國當局先前曾承認暴行出自其殖民時期當權者之手，但他們仍一再拒絕直接賠償。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）28日透過聲明表示：「我們現在將以現今的觀點正式稱這些事件為種族滅絕。」德國曾於1884年到1915年對納米比亞進行殖民統治。在德國與納米比亞針對屠殺事件協商5年多後，馬斯今天肯定雙方達成共識。

馬斯說：

「鑑於德國的歷史與道德責任，我們將請求納米比亞及受害者後代原諒我們所犯下的暴行。」

他表示，為了「用行動證明我們體認到受害者承受的巨大折磨」，德國將透過一項11億歐元的財政計畫來支援納米比亞「重建與發展」。

德國道歉但拒絕使用「賠償」一詞

根據熟知協商內容的消息人士說法，這筆款項將分30年支付，且主要須嘉惠赫雷羅族與納馬族的後代。然而，馬斯明確指出，這筆款項不會開啟任何「合法要求賠償」的大門。

《蘋果新聞網》報導，德國與納米比亞政府自2015年起針對「治癒歷史暴力傷口」進行共9輪談判，終達成和解。不過，德國在聲明中承認種族滅絕，但避免使用「賠償」等字眼，因為這種措辭在法律上會成為先例，其他國家可能依據此例，針對歷史事件向德國提出類似訴求。

《法新社》報導，納米比亞總統哥根布（Hage Geingob）之前指出，德國當局避免使用「賠償」一詞，在大屠殺後該國與以色列的談判中也避免使用這個詞。

《德國之聲》報導，在德國正式承認曾在納米比亞犯下「種族滅絕」後，總統哥根布透過發言人表示，德國承認種族滅絕是「邁向正確的第1步」，可作為第2步「道歉」的基礎，之後支付賠償款項。

不過受害者團體毫不支持談判結果，認為政府應該堅持向德國針對罪行索償，而不是經濟援助方案；受害團體也要求德國將盜走的藝術品和受害者遺骸還給納米比亞，目前 這些遺體被保存在德國博物館和圖書館中。

德國和納米比亞預計於6月在納米比亞首都溫荷克（Windhoek）簽署和解宣言，之後經雙方國會批准才算有效。德國將由總統史坦邁爾（Frank-Walter Steinmeier）作為代表，向納米比亞正式道歉。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航