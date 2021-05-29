本土新增320例、21死創新高，指揮中心呼籲：確診範圍變廣，週末避免不必要的出門

中央流行疫情指揮中心今（29）日召開記者會，公布國內新增493例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），包括320例本土個案，7例境外移入，另有校正回歸本土個案166例，確診個案中新增21例死亡，死亡率1.2%，其中最年輕死亡個案（案5791）為30多歲男性。

指揮官陳時中指出，這次公布的確診個案，以新北市新增224例最多，其次為台北市的168例為多，其中萬華活動史相關36例、茶藝館相關2例，其他已知感染源158例、關聯不明49例、疫調中241例。

Photo Credit: 指揮中心提供

陳時中也提醒，這次新增確診範圍變得比較廣，可見雙北以外，其他縣市個案也在增加中，萬華茶藝館和蘆洲獅子會的群聚案例在減少，可見這2個熱區已經形成了「再感染」的範圍。再次呼籲週末請大家避免不必要的出門，也發現有些案例在傳統市場或黃昏市場，有可能的接觸史或足跡，希望這些地方民眾進出不要太擁擠、口罩要帶好、回家要洗手，也稱這次確診的有不少是家庭聚會，因為家庭聚會接觸時間比較長，希望民眾降低聚會人數，或者避免聚會。

另外今日傳出，位於台北市北投區的奎山高級實驗中學附屬國中部，仍照常舉行畢典。台北市教育局表示，昨晚還在和奎山中學溝通，未料溝通無果，將提報市府依照《傳染病防治法》第37條，決議處以最高30萬元罰鍰，並依私立學校法等相關規定給予減招或相關處分。指揮中心表示，此事交由地方政府裁罰，中央將不再另開罰。

柯文哲稱台北病床不夠，陳時中反嗆北市府調查清楚

確診病患增加，針對國內醫療量能，傳出中央與地方不同步。指揮中心昨日稱台北尚有682張空床，但台北市政府說只有20幾張空床，怒嗆中央「腦袋壞掉」，為此指揮中心也做出說明，強調是因計算方式有所不同。

衛生福利部次長石崇良則說，有關收治確診病患的專責病房，昨有數字上計算差異，主要來自於收治的是病房數或病床數的單位不同，過去是「一人一室」收治，但隨疫情發展，為讓更多的病人能即時受到照顧，所以回歸到原本病床計數。

目前統計開設專責病房的醫院共180家，截至今天上午共有4201間，床數為9646床，還餘2579間、床位7676床，至於雙北地區已開設到1378間、2836床，目前空床情形雙北為320間、床數為1500多床。

另外此次收治病人很大挑戰的加護病房（ICU），石崇良表示，責成重度急救醫院共46家，要開設專門收治重症病人的加護病房的「專責ICU」，截至今日全國開設577床，目前空床還有429床，雙北地區比較吃緊，開設177張專責ICU，上午空床達97床。而全國加護病房有3999床，空床為1137床，也鼓勵現有加護病房分批進行改裝，擴大收治COVID-19重症病患。

此外，全國負壓隔離病房有919床，今上午空床391床，雙北原設置231床，空床有43床，現在政策是將負壓隔離病房留給需要插管、使用呼吸器的病患。

陳時中也駁斥柯文哲說法，稱台北市昨日就增加了166例確診，北市病床空床數不會只有20幾床，反勸市府要調查清楚，做好醫療的分配，才有效率。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，2003年SARS之後，政府成立傳染病防治醫療網，每個縣市都指定一家應變醫院，必要時可清空或部分清空，以因應大量病患收治。統計至昨天為止，22縣市共啟動23家應變醫院，其中台北市除和平院區，還多指定三總的松山分院，北市總共啟動1092床，收治520人，還有大概一半的量。

羅一鈞說，雙北3家專責醫院已經全院清空，包括北市聯合醫院和平院區110床、三總松山分院93床、新北市立聯合醫院113床，這3家都是接受衛生局安排，把需要住院病人優先去收治。若比較傾向重症病患，院內也有部分ICU能收治，其他備援醫院，也能接受重症收治。除雙北專責醫院清空，部立桃園醫院新屋分院、部立台東醫院也是全院清空，其他醫院則是分階段清空。

至於什麼樣的人應該居家隔離？羅一鈞表示，初步規劃，60歲以下，沒有慢性病的人士，適合居家隔離，60歲以上，或者有慢性病，優先考慮住院，或者到集中檢疫所做密切的醫學觀察。至於血氧濃度小於95%、呼吸次數超過30下，或者有胸悶、胸痛、呼吸急促、意識改變等病徵，都是警訊，希望民眾能立即回報。由於血氧濃度是需要額外監測的項目，指揮中心將採購1萬5000台的血氧機，採購到會交給地方當局，提供給這些居家隔離的民眾使用，也呼籲民眾不要搶購，給真正需要的人使用。

莫德納抵台，能不能混打？

外傳鴻海、佛光山等企業與宗教團體向中央申請海外採購疫苗，陳時中表示，謝謝這些團體的熱心，也提醒基本原則，還是要由中央政府和原廠簽約採購，統籌分配執行。

陳時中強調，感謝各界聲稱要媒合採購，如果能提供原廠授權，附上相關的證件，接下來仍需交由政府審查並與原廠簽約採購，不要再經過第三手。

15萬劑莫德納抵台，目前正在檢驗封緘流程，外界關心是否能與國內既有的疫苗混打？召集人張上淳表示，國外有混打的案例，是AZ與輝瑞疫苗，混打以後副作用比例增加，不過沒有嚴重的副作用，初步安全性上混打也許是可行的，但混打後的效果還沒公佈。張上淳表示，這次抵台的莫德納疫苗雖和輝瑞性質相近，但沒有足夠的證據顯示混打是否有好的效果，或者是否有安全顧慮，由於手頭沒有足夠資料，不建議這樣混打使用。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航