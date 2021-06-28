2021/06/28,
人體內愛作怪的石頭 ——「膽結石」怎麼形成的？
Photo credit: AP／達志影像
我們想讓你知道的是
膽汁的作用是幫助消化脂肪，因此在我們吃東西後，膽囊會收縮，促使膽汁流進十二指腸幫助消化。但是，如果膽汁太濃、膽固醇過高、膽囊收縮功能差，膽汁就容易滯留。滯留的膽汁結晶後，就會形成膽結石。
膽結石，是人體內非常愛作怪的石頭，一發作會讓人發燒、腹痛，這次就用懶人包了解膽結石吧。（想看影音解說，請點這一篇：膽結石與膽囊炎）
要談膽結石，我們就得先談談膽汁的分泌。
很多人會誤以為膽汁是膽囊分泌的。錯！膽汁是由肝臟分泌的。
肝臟分泌膽汁後，膽汁會沿著膽道流向膽囊，經過濃縮後貯存在膽囊內。
膽汁的作用是幫助消化脂肪，因此在我們吃東西後，膽囊會收縮，促使膽汁流進十二指腸幫助消化。
但是，如果膽汁太濃、膽固醇過高、膽囊收縮功能差，膽汁就容易滯留。滯留的膽汁結晶後，就會形成膽結石。
女生較容易形成膽結石，尤其是具有「4F」特色的。
- Fat：胖胖的
- Forty：40歲
- Fertile：未停經的
- Female：女性
另外，體重太快下降，或正值懷孕之際，也較容易形成膽結石。
當膽結石停滯在膽囊裡，還不會出現太大的問題。但若膽結石流動後卡在膽囊管裡，就會阻塞膽汁的流動，導致膽囊無法排出膽汁，膽囊因此脹大並壓力上升，引發膽囊炎。
膽囊炎發作時，患者可能會感到一陣陣的上腹痛，並可能有發燒。假使膽囊結石卡在總膽管，還可能引發黃疸。
平時如果能夠多攝取膳食纖維，養成定時進食習慣，不要快速減重，並維持適當體重，都能預防膽結石產生。
膽結石的診斷以超音波為檢查首選。若有症狀，醫師會先安排超音波檢查，確定是否為膽結石或膽囊炎。記得，平時也要養成良好生活習慣，避免膽結石產生喔。
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航