2021/06/28,
健康

人體內愛作怪的石頭 ——「膽結石」怎麼形成的？

人體內愛作怪的石頭 ——「膽結石」怎麼形成的？
Photo credit: AP／達志影像

我們想讓你知道的是

膽汁的作用是幫助消化脂肪，因此在我們吃東西後，膽囊會收縮，促使膽汁流進十二指腸幫助消化。但是，如果膽汁太濃、膽固醇過高、膽囊收縮功能差，膽汁就容易滯留。滯留的膽汁結晶後，就會形成膽結石。

膽結石，是人體內非常愛作怪的石頭，一發作會讓人發燒、腹痛，這次就用懶人包了解膽結石吧。（想看影音解說，請點這一篇：膽結石與膽囊炎

膽結石懶人包-01
Photo Credit: 照護線上

要談膽結石，我們就得先談談膽汁的分泌。

很多人會誤以為膽汁是膽囊分泌的。錯！膽汁是由肝臟分泌的。

肝臟分泌膽汁後，膽汁會沿著膽道流向膽囊，經過濃縮後貯存在膽囊內。

膽結石懶人包-02
Photo Credit: 照護線上

膽汁的作用是幫助消化脂肪，因此在我們吃東西後，膽囊會收縮，促使膽汁流進十二指腸幫助消化。

但是，如果膽汁太濃、膽固醇過高、膽囊收縮功能差，膽汁就容易滯留。滯留的膽汁結晶後，就會形成膽結石。

膽結石懶人包-03
Photo Credit: 照護線上

女生較容易形成膽結石，尤其是具有「4F」特色的。

  • Fat：胖胖的
  • Forty：40歲
  • Fertile：未停經的
  • Female：女性

另外，體重太快下降，或正值懷孕之際，也較容易形成膽結石。

膽結石懶人包-04
Photo Credit: 照護線上

當膽結石停滯在膽囊裡，還不會出現太大的問題。但若膽結石流動後卡在膽囊管裡，就會阻塞膽汁的流動，導致膽囊無法排出膽汁，膽囊因此脹大並壓力上升，引發膽囊炎

膽囊炎發作時，患者可能會感到一陣陣的上腹痛，並可能有發燒。假使膽囊結石卡在總膽管，還可能引發黃疸。

膽結石懶人包-05
Photo Credit: 照護線上

平時如果能夠多攝取膳食纖維，養成定時進食習慣，不要快速減重，並維持適當體重，都能預防膽結石產生。

膽結石懶人包-06
Photo Credit: 照護線上

膽結石的診斷以超音波為檢查首選。若有症狀，醫師會先安排超音波檢查，確定是否為膽結石或膽囊炎。記得，平時也要養成良好生活習慣，避免膽結石產生喔。

膽結石懶人包-07

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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