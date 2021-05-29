日媒報導：日本政府正與AZ協商修改合約，讓疫苗直接供給台灣

國內自5月爆發多起COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土案例，疫情至今未見趨緩，民眾期待能盡快施打疫苗，不過目前只有70多萬劑AZ疫苗，以及剛抵台還在封緘檢驗的15萬劑莫德納疫苗。日前傳出日本政府有意將購買的AZ疫苗提供給台灣，已獲得日本外相的證實，日本媒體今（29）日報導，日本政府正與AZ協商修改合約，讓疫苗能直接提供給台灣。

（中央社）日本政府已開始跟英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）進行合約修改協商，可以讓日本採購的AZ疫苗提供給台灣。

《日本經濟新聞》報導，日本政府為讓部分採購到的AZ疫苗能提供給台灣，已跟AZ進行談判，目標是為了緊急協助疫苗取得暫無進展的台灣。

日本政府跟AZ所簽署的契約是不可轉讓給其他國家，因此若要提供給台灣，必須獲得AZ的理解。日本政府表示，跟AZ合約中明訂不可轉讓給其他國家，目的是為了防止有些國家會私下出售疫苗給其他國家。

日本政府目前已採購輝瑞（Pfizer）& BNT疫苗及美國莫德納（Moderna）疫苗總數約2.4億劑，可供日本約1.2億人施打。日本政府也跟AZ簽訂1.2億劑的採購契約，雖然21日已批准日本境內可施打AZ疫苗，但目前暫不列入日本公費施打疫苗行列。

由於AZ疫苗在海外偶有出現血栓的不良反應，日本暫不在國內施打，若遲未決定用途，保存期限恐到期。根據《今日日本》，負責AZ進口裝瓶的日本藥廠第一三共，於今年3月開始裝瓶該疫苗，如果不使用，估計約3000萬劑的庫存將在9月到期。

《日本產經新聞》昨日報導，日本政府考慮供應AZ疫苗給台灣，快的話6月就可以提供。日本外務大臣茂木敏充昨日也證實，考慮將日本多出來的疫苗提供給其他國家與地區。茂木敏充在記者會上說，台灣在311東日本大地震時迅速捐款給日本，並提供各式各樣的支援；雖然台灣的國產疫苗將在7月上市，但在這之前可能會疫苗不夠用，因此也會好好考慮提供疫苗給台灣。

而根據《共同社》報導，由於日本不承認台灣是國家等原因，日本政府正在探討通過民間企業和團體進行提供。據了解，這次轉讓將不經由「疫苗全球取得機制」（COVAX）。

針對日本政府有意提供疫苗，中央流行疫情指揮中心昨（28）日表示，對於日本政府願意在台灣疫情艱難時刻，有意提供COVID-19疫苗，給予幫助，表達萬分感謝。

指揮中心指出，鑒於台灣疫情仍然嚴峻，在國內COVID-19疫苗的空窗期時，若日本政府願意即時伸出援手，我國一定也會感到非常溫暖，惟相關事宜均尊重日本政府的討論與安排，也希望能夠儘快著手進行後續作業。

外交部晚間發布新聞稿指出，疫情肆虐全球，對全球各國構成重大威脅，外交部正配合指揮中心，積極尋求理念相近國家協助爭取疫苗。日本面臨自身嚴峻疫情之際，仍主動對台灣表達溫暖關懷及提供協助的意願，充分發揮患難見真情的珍貴友誼。

外交部說，日方的友好談話也再次彰顯台日友誼的緊密與強韌，台灣人民深受鼓舞、備感溫暖；外交部代表台灣政府及人民表達由衷感謝之意。

駐日代表謝長廷昨日也在臉書上表示，台灣有2300萬人口，1人注射兩次基本上需要4600萬次份，為了台灣人民的安全與健康，全力爭取疫苗是外館份內之事，假如報導屬實，日本政府提供疫苗給台灣，可稱得上是「及時雨」。

但謝長廷也指出，這種事情通常要低調運作，才能避免政治干擾，而且提供的數量、時間、主體、釋出方式等細節也相當複雜，只能跟時間賽跑，疫苗沒有送抵台灣之前都不算數。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航