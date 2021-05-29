2021/05/29,
健康

急診醫師傳授2招避免「快樂缺氧」，民眾沒血氧機也能自我監測

急診醫師傳授2招避免「快樂缺氧」，民眾沒血氧機也能自我監測
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

民眾若沒有血氧機，也能利用步行測試、計算呼吸等方式自我監測，正常人在沒運動的情況下，每分鐘平均呼吸12至20次，若發現自己每分鐘呼吸超過30次，就代表有異常，建議儘速就醫。

（中央社）疫情升溫，許多患者看似正常，血氧濃度卻已低到亮紅燈，民眾紛紛搶買血氧機，避免「快樂缺氧」（Happy Hypoxia）上身。急診醫師傳授步行測試、計算呼吸等2招，民眾沒血氧機也能自我監測。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情升溫，急診收治不少確診個案看似反應、活動都正常，一量卻發現血氧濃度已過低，隨時可能危及性命，被外界稱為「沉默缺氧」或「快樂缺氧」。

衛生福利部桃園醫院急診部主治醫師陳日昌表示，肺部是人體攝取氧氣最重要的器官，由於COVID-19會造成患者肺部發炎，影響肺部功能，讓肺部處於淹水的狀態，出現喘、吸不到空氣等狀況。

陳日昌指出，正常來說，人體血氧濃度應高於93%，一旦低於93%就屬異常，低於90%就需以氧氣治療，低於80%恐損害器官功能；不過，陳日昌說，每個人對於缺氧耐受度不一，就像心臟衰竭患者坐著的時候可能也不會感到喘，若劇烈運動就會喘到不行。

至於感染COVID-19為何會出現「快樂缺氧」狀況，從無症狀快速惡化至缺氧，甚至危及性命，輔大醫院醫務秘書、台灣急救加護醫學會秘書長哈多吉分析3大主因，COVID-19病毒進入體內後，會和一種名為「血管收縮素轉化酶」（ACE2）的受體結合，藉此打開細胞大門，開始快速複製。

哈多吉說，ACE2受體主要分布於呼吸道和肺部，一旦被病毒攻占，體內病毒量幾乎是「以幾何級數的速度快速增長」，同時造成肺部發炎，肺功能很快就會超出負荷。他比喻，染疫者的肺部就像被美國911事件中恐怖份子攻擊的世貿雙塔，最初被攻擊時看似只有冒煙，殊不知建築內部的鋼梁正漸漸被燒熔，一瞬間就坍塌。

病毒大量複製造成肺部發炎後，人體會啟動免疫機制，可能迎來細胞激素風暴，哈多吉指出，為了儘速殲滅病毒，人體的免疫系統在殺死病毒的同時，也會傷害到肺部負責換氣的內皮細胞；在人體與病毒大戰過後，肺部也可能出現血栓，讓氧氣更難輸送到其他器官，也是造成缺氧的主因之一。

因應疫情進入社區感染階段，幾乎天天都傳出有個案猝死家中。哈多吉建議，年逾50歲且有糖尿病史、慢性阻塞性肺病（COPD）史、心臟病史的民眾，最好每4到6小時量一次血氧，若低於93%應儘速就醫。

民眾若沒有血氧機，也能利用步行測試、計算呼吸等方式自我監測，哈多吉說，根據美國胸腔科醫學會提出的6分鐘步行測試（Six minutes walk test），民眾可以按照平時的步行速度連續走6分鐘，若臉色發黑務必就醫；若有血氧機可測試血氧是否降低，有降低也應就醫。

另外，在沒運動的狀況下，正常人每分鐘平均呼吸12至20次，哈多吉提醒，若民眾發現自己每分鐘呼吸超過30次，就代表有異常，也建議儘速就醫。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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