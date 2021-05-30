彰化暴雨致鹿港等地淹水，但水庫進帳有限難解全台旱象

由於2020年下半年開始，台灣降雨過少且沒有落在集水區，今（2021）年持續發生旱象，5月29日時，全台許多水庫的儲水率都低於10％，僅有基隆市新山水庫與新北市翡翠水庫存量超過60％。

5月30日清晨，中部地區突然迎來豪大雨，截至中午，全台已有25地累計雨量超過百毫米，皆位於彰化與南投，其中累計雨量前8皆位於彰化縣，最高者彰化縣秀水鄉，今日已超過183毫米，氣象局也持續針對彰化地區發布豪雨特報。

Photo Credit: 中央社 鹿港公會堂前廣場出現淹水情形，水深及膝

根據中央氣象局豪雨特報，由於滯留鋒面影響，今日彰化縣及南投縣有局部大雨或豪雨，臺中、雲林至高雄及澎湖地區也有局部大雨發生的機率，民眾應注意雷擊及強陣風，山區則得慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

中央氣象局於9點30分所發布之豪雨特報地區中，彰化地區包括彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉，南投縣包括南投市、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉、埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉等。

《中央社》報導，彰化地區今早降下大雨後，包括彰化鹿港老街、天后宮等地區，皆出現淹水情形，民眾出門需涉水而行，其中著名的鹿港天后宮也出現雨水從宮前廣場灌入正殿的情況，所幸天后宮未對外開放，沒有民眾在寺廟內。

Photo Credit: 中央社 鹿港天后宮正殿出現積淹水情形

此外，消防局還接到民眾報案指停放在路邊的轎車被滅頂；中山高彰化交流道附近有淹水情形，彰化市曉陽地下道也封閉。

針對相關水情災害，鹿港鎮長許志宏表示抽水站已開啟抽水，並與家住鹿港鎮的彰化縣長王惠美，分別前往鹿港鎮內易淹水地區巡視了解淹水情形，目前水位已有下降趨勢，但民眾外出時仍需小心，淹水處家中請先拔掉電器用品，以免發生觸電意外。

彰化市的部分，中山高彰化交流道周邊道路因地勢較低，出現淹水情形，車輛上高速公路時都放得慢速度；彰化市曉陽路地下道也受大雨影響，地下道內發生淹水，警消獲報先在地下道兩頭拉起封鎖線，禁止人車進入以免發生危險。

Photo Credit: 中央社 台中市區清晨雷電交加不斷，降下大雷雨

雖然中部大雨可以稍微緩解稻作的缺水，不過由於彰化地區缺乏谷地，難以興建水庫，民生用水大多取自地下水，大雨下在彰化無法直接紓解全台旱象。

不過，本次鋒面也將水氣帶至苗栗鯉魚潭與台中德基水庫，兩水庫蓄水量皆稍有進帳，但是否能有效紓解乾涸，仍得看後續雨勢發展。

氣象專家彭啟明也發文表示，桃竹苗明後天仍有降雨機會，雖然雨量可能不夠達到不限水的程度，但至少旱象不會進一步惡化，接下來可以關注發展中熱帶性低氣壓，是否會發展為今年第三號颱風彩雲。

不過彭啟明也表示，目前路徑看來，即使彩雲颱風形成，對台灣的影響甚低，且颱風發展的越強越大，干擾破壞鋒面的機會也越高，值得後續關注。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺