本土新增266例、10死：全國擴大設置篩檢站，「歡迎」民間團體進口疫苗

中央流行疫情指揮中心今（30）日召開記者會，公布國內新增266例本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，另有校正回歸本土個案89例，總計355例。確診個案中新增10例死亡。

今日新增之266例本土病例，計有123例男性、143例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月14日至5月29日。另校正回歸個案89例中，為42例男性、47例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月27日。

今日各案例中，以新北市193例最多，其次為台北市85例，桃園市24例，苗栗縣、臺中市及彰化縣各9例，基隆市8例，花蓮縣6例，南投縣4例，嘉義縣3例，連江縣、臺東縣、宜蘭縣、新竹市及高雄市各1例。

其中，萬華活動史相關20例、茶藝館相關1例，其他已知感染源118例、關聯不明47例、疫調中169例。相關疫情調查持續進行中。

此外，今日也新增10例死亡個案，共計為男性9位、女性2位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月6日至5月25日，確診日介於5月16日至5月28日，死亡日期介於5月24日至5月29日。

補助上路，擴大全國社區篩檢站設置

因應國內確診病例增加，中央流行疫情指揮中心今日公布「各地方政府設置社區篩檢站補助要點」，鼓勵各地方政府設置社區篩檢站，以「區域個案數」、「確診者足跡熱區」等盛行率較高之地區為考量，針對具有確診個案相關接觸史、活動史之無症狀民眾，為主要篩檢對象。

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另外，為了保全重度級急救責任醫院收治量能，指揮中心也建議考量於「社區健康中心」或「其他非重度級急救責任醫院」為主設置社區篩檢站，且考量通風良好之場所，並另訂頒「各地方政府社區篩檢站設置指引」規範相關設置規定。

自即日起，地方政府衛生局可透過衛生所或健康服務中心，依下列補助原則，辦理社區篩檢站：

每一篩檢站補助設備費用（包括帳篷等）新臺幣20萬元，每案相關行政費用（包括掛號、採檢、通報等費用）補助500元。 支援採檢醫師6000元一班、護理師或其他醫事人員3500元一班，每班以4小時計。 每站每班其他人員（行政、清潔各1人），每人每日2000元。

指揮中心也提醒，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性之可能，檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。

只要確保安全，歡迎民間團體進口疫苗

記者會中，指揮中心也表示，針對近日許多民間單位有意進口疫苗，指揮官陳時中表示能讓國家的疫苗供應更穩定，都表示歡迎，主要考量的是疫苗安全，雖然審查的流程複雜，只要能確定疫苗來源，進入到行政程序內，都會盡量的協助和投入。

有關疫苗施打的規劃，陳時中也提到這兩天會把詳細計畫公布，基本上需要保存在-20度至-70度的特殊冷鏈疫苗會於醫療機構施打為主，2度至8度的一般冷鏈疫苗除了醫療機構，也能在一般診所、大小型接種站、大公司等場地施打，也會避免多人群聚的狀況發生。

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日前，民眾發現衛福部3月10日第一版「COVID-19 疫苗接種須知暨意願書」中，輝瑞BNT疫苗部分列有「本疫苗已通過 WHO、歐盟、美國等先進國家及『我國』緊急授權使用」，但後來所用的更新版已無相關資訊。

對此，陳時中表示1月底COVAX曾表示要配發輝瑞疫苗，我方也表示願意，但後來發現無法供應，因此列於原本的意願書中，並於之後移除。早先衛福部食藥署長吳秀梅指出，由於輝瑞公司一直沒有繳交資料給食藥署審查，BNT疫苗目前都未通過我國的緊急使用授權（EUA）。

針對民眾對病毒變異種的疑慮，專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前台灣現在觀測到社區主要流行的仍是英國變種病毒，先前雖有境外移入者帶入印度變種病毒，不過很快就被匡列隔離，並無在社區傳播擴散。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺