2021/05/30,
生活

留下來的旅遊人，開一家異國風情小酒館——Lonely Paisley

留下來的旅遊人，開一家異國風情小酒館——Lonely Paisley
Photo credit: 莫小巧

我們想讓你知道的是

旅遊人像沒有腳的雀仔，是甚麼讓他們決心落地？

文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）

日光之下無新事，深水埗的水泥牆Cafe開得俯拾皆是，還要介紹嗎？

今次推介的店，有咖啡喝，但絕不是素白舊調子的那類店。甫進門，眼球被壁上五彩斑斕的腰果花（Paisley）壁畫吸引着，全人手繪畫，每一下筆觸，都讓訪客置身一片異國風情的氣氛，誠意盎然。

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Photo credit: 莫小巧

色彩如店名Lonely Paisley。「Paisley」，中文解作腰果花，看起來難唸，但立即認出是關於中東及印度的圖案，所以此店供應印度小食炸脆球（Pani Puri）、格魯吉亞蒜香牛油雞扒（Georgian Butter Garlic Chicken）等等特色美食，又不乏土耳其紅酒；喝到微醺，就索性攤到Tapchan上，那是一種中亞流行的沙發座位，店內放了三張，是店主精心挑選和佈置，讓人愜意地用餐。

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Photo credit: 莫小巧
印度脆球配海蝦冬陰公
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Photo credit: 莫小巧
格魯吉亞蒜香牛油雞排
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Photo credit: 莫小巧
阿根廷紅蝦香辣青醬海鮮扁意粉

「Lonely」則是向Lonely Planet致敬，簡寫看起來都是L.P。四位店主開這家餐廳前，曾經都是背包客，在世界各地遊歷過，足跡遍佈超過一百個國家，開一家餐廳，其實是他們將過往於外地品嘗過的味道，盡力於餐桌上呈現。過去一年，世界被疫情的陰霾籬罩，人們無法出行，每當念掛途上遇上的一切，來這裡吧，絕對勾起香港人的旅遊魂。

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Photo credit: 莫小巧

旅遊人像沒有腳的雀仔，是甚麼讓他們決心落地？

是窮？

店主之中，有人本身經營小型旅行社，主攻文化深度遊，本來搞得有聲有色。然而世事難料，一場世紀疫情，令世界變了樣，出行無期，他們始終需要為生計再作打算。話雖如此，落地，何必投身困身、辛苦的飲食業？

卻是愛。

店主們都是好愛好愛香港之人。如其中一位店主Sonya所述，「好想好想留在香港。」2020年無疑是聚散年，我們天天練習說再見。坦白說，不只一人撥過她冷水：「有這些錢開店不如移民。」她也想過到外地生活，「旅遊人這麼靈活，在任何一個地方都會生活到……」但是，留下來，不是因為無可奈何，卻是一種有意識的選擇。

2019年，她試過「人在外地心在家」，那種心繫我城、同呼同吸的感覺，怎樣也拿不掉抹不去。她索性找一個理由，將自己捆在香港，簽一張租約，開一家餐廳，選擇再孤注一擲，忠於自己。年過三十的她，總是心境年輕，敢作敢為；她的說話，總讓我想起My Little Airport的歌詞：「再過春天 / 再過秋天 / 這裡都不會改變 / 或者永遠都不變 / 如果我們都只願做旁觀的青年。」

他們從這裡開始，建立一個地方，起碼讓擁有同一種信念的人聚首、安慰。就像他們放在街外的宣傳牌一樣，「Lonely but not alone」，再難行的路，彼此一起過。

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Photo credit: 莫小巧

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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