傳統市場人潮難解：柯文哲呼籲「一週買兩次就好」，各地農會和政府推出產地宅配「蔬菜箱」

隨著雙北疫情延燒，日常食物採買成為許多人頭大的問題，擔心傳統市場或超市的人潮，可能成為傳染的溫床。

5月26日時，新北市長侯友宜就曾隔空喊話，呼籲前往傳統市場的新北市民「一次買足，減少次數，買好就走，不要逗留在這裡。」5月29日時，中央疫情指揮中心指揮官陳時中也曾在記者會表示，確診者的傳統市場足跡與接觸史仍有增加，民眾進出傳統市場不要選擇太擁擠的時間。

然而，根據新北市30日的疫情記者會，當日新增本土確診193例中，在傳統市場的足跡高達38%，大賣場佔28%，最新足跡包括永和六合市場、板橋南雅夜市、板橋國泰市場、三峽黃昏市場、板橋裕民夜市、中和枋寮市場等。

侯友宜指出，他一直拜託市民「買了就走，不要再聊天，減少出來買的次數」，也表示已要求嚴格稽查，「市民、攤商一起自我要求，如果做不到就停業。」

針對傳統市場的問題，台北市長柯文哲在30日的記者會也指出，新增確診數雖開始下降，但傳統市場人流仍多，呼籲民眾「一週採買兩次就好」，也將協調相關市場自治會研議停攤，例如從四分之一攤數開始輪流實施，在此原則下先試行一週，若不行再推新措施管理。

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從農會到超商，眾家通路推出線上「蔬菜箱」訂購平台

有鑑於疫情導致越來越多民眾轉往網路購物，農委會去年即結合國內農業電商業者建構「臺灣農產嘉年華」網站，彙整電商購買農產品的通路，包括國產溯源水果、舒肥雞胸肉、石斑魚、毛豆、水餃、滴雞精、雞腿排、蔬果箱等，都獲得非常好的網路銷售成績。

自從今年5月11日防疫警戒升為第二級以來，電商農業生鮮食材的銷售額也持續增加，農委會表示已聯繫電商業者盤點供貨情況，也持續與量販超市及外送業者合作，確保農產食品供應無虞，讓民眾安心在家防疫。

其中，臺北農產運銷公司、新北市果菜運銷公司，以及雲林縣、彰化縣等農業縣市，近日均推出防疫蔬果箱的優惠。

《農傳媒》報導，北農推出「有機蔬菜澎湃禮箱」、「產銷履歷蔬菜箱」等組合，每箱分別為630元與480元，以當季蔬菜組裝出貨，宅配到家。雲林縣政府則建置「疫起要健康」專區，推出「蔬永康」、「樂家蔬菜箱」等防疫蔬菜箱，提供產銷履歷或有機蔬菜的組合，分別為899元與799元；彰化縣政府則與青農合作，推出「彰化優鮮」認證蔬果箱，到6月8日止每箱只要499元。

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《UDN》報導，新北市農業局「友善契作大聯盟」結合「部落e購」推出蔬菜箱，收購有機、友善農產品，匯集來自鄉村地區、原住民社區到市郊田園的蔬果，蔬菜箱分為小家庭一週裝400元及四週裝1996元、大家庭一週裝650元及四週裝2880元，不同家庭類型可依需求選擇。

除了縣市農會系統之外，包括LINE TAXI、PCHOME、家樂福、7-11、全家等企業，都有在線上平台推出蔬菜相的訂購服務，民眾皆可依自己的需要選購。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範