「藍地方」包圍「綠中央」的疫情拉扯，不利於民進黨2022年地方選舉

針對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情蔓延，2021年5月20日首度召開中央地方全國防疫會議，主要目的在於統合協調、調度防疫資源，並防範疫情假訊息。

會中中央與地方達成六項共識，包括盤點22縣市疫情熱區，在熱區設置採檢站；採檢後確診的醫療程序，包含就醫或送集中檢疫所的設置程序等；各地方政府防疫物資需求，包含採檢試劑，以及消防救護、環保清消與防疫旅館從業人員所需的物資；整合醫療資源，全國統一盤點做最佳運用；授權各地方公布足跡，某些跨縣市足跡將要彼此通力合作；肺炎疫苗優先給醫護人員接種等。

隨著台灣疫情飆漲，上述六點共識顯然並無法釐清中央與地方真實互動關係，尤其針對疫苗嚴重短缺匱乏、疫苗採購及捐贈問題處置、進入離島是否設置快篩等爭論問題，似乎皆未在中央與地方互動中加以討論及決定，演變成綠執政中央與藍白執政地方各自在公共領域及論壇中不斷放話，造成中央與地方嚴重政策衝突，形成新一輪「地方包圍中央」態勢，凸顯藍白地方執政優勢而綠執政地方普遍陷入劣勢，不利於民進黨2022年地方選舉。

疫苗購置過程的央地關係，地方積極主動申請疫苗購置權，民進黨執政中央政府以隸屬中央權限而駁回

國民黨執政南投縣長林明溱向民進黨執政中央建議，由南投縣自行向中國上海復星採購BNT疫苗，並正式行文徵求中央流行疫情指揮中心同意。而金門縣長楊鎮浯也表達向中國或各國購買疫苗之呼籲，表示目前有很多熱心的「好朋友」想要協助取得疫苗，而金門縣目前跟包括歐美、對岸很多管道都在談，願意提供來源和協助者不下10人，但關鍵是「善意」要變成真正「行動」。

Photo Credit: 中央社 南投縣長林明溱

同時因縣府非法定可申請的主體，仍需回歸委託合格藥廠與中央提出申請，此為縣府的處理「基調」。

5月27日總統蔡英文於臉書發文說明疫苗採購3原則，包括疫苗有關國人健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈、緊急授權程序；指揮中心原則為直接向原廠或透過COVAX平台向原廠洽購，向原廠洽購始可獲得原廠品質與安全的直接保證與責任；外購及國產疫苗已購買近3000萬劑，盡全力加速出貨。

疫情防控惡化政黨互動關係，形成藍地方試圖包圍綠中央，但藍地方仍維持形式上「尊重」綠中央

國民黨主席江啟臣表示國民黨願意不計毀譽，爭取足夠且安全有效的疫苗，已成立「打假訊息反認知作戰中心」、「防疫應變小組」，更要與14個藍營縣市首長，組成「抗疫聯盟」。國民黨質疑蔡英文政府「實質阻擋」社會捐贈疫苗，宣稱「原來我們的政府根本不接受疫苗捐贈！」並要求政府必須立刻建立捐贈接受窗口，及增列民間捐贈疫苗稅務扣除額。

然國民黨所倡議組成「抗疫聯盟」，恐不易產生完全一致性集體行動，由於中華民國屬於單一體制國家，中央相對於地方更為集權，地方自主性相對低。

例如宜蘭縣長林姿妙即表示，停辦宜蘭國際童玩藝術節，將1.3億元預算全數挪作防疫購買疫苗，同時，支持中央政府統一購買疫苗，但也呼籲中央加快速度，強調中央地方一條心，縣府尊重中央，與中央合作，中央買什麼疫苗，宜蘭就買什麼疫苗。

前述金門、宜蘭地方政府在某種程度上表示尊重「中央權限」，也恰恰顯示中央政府在疫情防控中權力過於集中化，其所承擔的政治責任也相對大，中央與地方互動關係既競爭又合作，但因疫情爆發強化某種程度「對抗性」，尤其是隸屬於不同政黨分別執政於中央與地方層級政府。

Photo Credit: 中央社

國民黨認為疫苗取得刻不容緩，應設置捐贈中心統一窗口

目前據媒體報導已有社會團體、企業家宣稱將進行疫苗捐贈。

例如宗教團體如佛光山已宣布捐贈50萬劑美國嬌生疫苗；鴻海創辦人郭台銘宣布要與永齡基金會合資購買國外疫苗，並不考慮中國製疫苗，強調申請500萬劑德國原廠生產的BNT疫苗；台灣孫文學校校長張亞中宣布，接受北京兩岸東方文化中心曾念先生協調捐贈的500萬劑德國BNT疫苗和500萬劑北京國藥疫苗。

然而，這些疫苗購買或捐贈，皆須經過中央疫情指揮中心所訂相關程序及核准，中央政府應盡速設置捐贈中心統一窗口，統整醫療資源，不應排除民間團體捐贈，邊緣化社會團體在疫情肆虐過程中積極援助。

再者，中央依據法律排除地方或社會團體在疫苗輸入購置權，及強調地方或社會團體不應忽略准許疫苗輸入也須設置醫療救濟機制。若干民進黨人士質疑地方政府或民間團體人士疏忽購買疫苗之法律責任，批評此引發違反《藥事法》規定，地方政府並無權限自己給疫苗藥證、進行疫苗檢驗、保證疫苗品質，且疫苗接種不良反應由地方政府預算予以補償。

另依據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》條文第二條：「本人或母體疑因預防接種而受害者，得依本辦法之規定請求救濟。前項預防接種之範圍，包括施打領有中央主管機關核發許可證或專案核准進口，並經檢驗或書面審查合格之疫苗。」

換言之，地方政府確實無權核發許可證或專案核准疫苗進口，應由中央核發許可及給予使用疫苗產生副作用受害者加以救濟。

疫苗進口阻力的爭論

據5月26日蔡英文總統公開表示，因為中共當局干擾疫苗購買，導致台灣無法立即順利取得，「國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ疫苗、美國的Moderna疫苗，以及德國的BNT疫苗，我們都積極接洽採購，也順利訂購到了英美這兩支疫苗。至於德國的BNT疫苗，我們和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約」。

顯然，民進黨政府將購買德國BNT疫苗之困境，歸因於中共當局壓制；但縱使如此，來自美英兩支疫苗應爭取盡速輸入施打方為上策。

Photo Credit: AP / 達志影像

同時，蔡英文總統提出「外購和國產疫苗，我們已經購買將近3000萬劑疫苗，將在幾個月內分批到貨。預計到8月底，將會有累計1000萬劑疫苗」。而中央疫情指揮中心已數次表示，疫苗政策應秉持「由中央政府與原廠簽約採購」、「由中央政府統籌分配執行」兩大基本原則；非但不考慮緊急授權接受捐贈，反而強調要由「中央簽約採購」。

然而，地方則疑慮中央進口疫苗時間曠日廢時、拖延甚久，恐造成疫情更加擴散漫延、緩不濟急。如此防疫責任之歸屬，恐為更多由中央政府所承擔。

地方設置快篩站的爭論

金門縣政府5月23日宣布，自24日起搭機抵金旅客須提供三日內檢驗陰性報告，否則須在機場快篩。24日凌晨該決定遭疫情指揮中心以「違法」為由撤銷。

金門縣長楊鎮浯表示，已兩度函請中央政府在台灣往外島航線機場設篩檢站，「已讀不回」；金門決定自己做又被稱「違法」。同屬金門的立法委員陳玉珍表示，金門醫護資源遠不如台灣本島，以高標準應對疫情衝擊，中央執政民進黨理應大力支持。而台北、新北兩地市長在疫情暴發之初，立即呼籲立即設立快篩站，但直到疫情拉高始獲准；待新北市疫情非常嚴峻，中央政府又指責兩地方政府指揮不力、集中檢疫所不足。

根據《遠見》於5月27-28日針對企業主及中高階主管進行調查，結果顯示82％的受訪企業中高階人士不滿意中央疫情指揮中心近期處理疫情整體表現；87.7％對6月14日後疫情警戒降級表示不樂觀；82.3％同意政府建置收治無症狀及輕症的醫院或場所；67.7％的企業人士認為中央應該開放由地方縣市政府進口疫苗；高達93%認為應該優先進口國際認證疫苗讓國人施打，而選擇繼續等待國產疫苗的只有2.2%。

Photo Credit: 中央社

儘管民進黨政府以進口疫苗之權，係屬中央而非地方權限，但在中央動作「慢半拍」、各地方主動「積極快」，許多企業家認為開放地方進口疫苗有其必要性。此波疫情肆虐擴散若能盡速管控，其對執政黨的治理能力質疑將較為弱；然若持續延燒，復因中央與地方購買疫苗權限、社會團體及企業捐贈疫苗門檻及程序、地方設置快篩站等爭論，無疑恐重挫執政黨權力合法性基礎，進而波及2022年地方選舉。

從台灣民意基金會5月25日公布民調，疫情風暴中六都市長誰表現較好？結果顯示49.1％覺得新北市長侯友宜表現較好，台北市長柯文哲31.4％居次，台中市長盧秀燕14％，高雄市長陳其邁10.6％，桃園市長鄭文燦8.2％，台南市長黃偉哲4％。前三名皆為藍白地方執政，後三名為綠營執政，預示執政黨若無精進作為，泛綠在未來地方選舉恐將陷入苦戰泥淖中。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航