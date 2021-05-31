2021/05/31,
藝文

【音樂】《虎豹小霸王》主題曲原唱B.J. Thomas辭世：我可能得到有史以來最好的歌曲

【音樂】《虎豹小霸王》主題曲原唱B.J. Thomas辭世：我可能得到有史以來最好的歌曲
Photo Credit: AP / TPG Images

我們想讓你知道的是

曾獲5座葛萊美音樂獎，並於2013年獲選列入葛萊美獎名人堂的美國知名歌手比利喬托瑪斯，在美國時間5月29日離世，享壽78歲。

曾獲5座葛萊美音樂獎，並於2013年獲選列入葛萊美獎名人堂的美國知名歌手比利喬托瑪斯（B.J. Thomas），在美國時間5月29日，由公關韋斯特比（Jeremy Westby）發表聲明，表示托瑪斯在德州阿靈頓家中因肺癌併發症離世，享壽78歲。

根據《綜藝報》的報導，托瑪斯的這份聲明中更寫著：「我很幸運有機會能在流行音樂、鄉村音樂和福音音樂之中，錄製、演奏優美的歌曲，並與全世界數百萬人分享這些美妙的歌曲和回憶。」

比利喬托瑪斯於1942年出生於俄克拉荷馬州，並在德州的休斯頓長大，據傳在此，比利喬托瑪斯受到了鄉村歌手漢克威廉斯（Hank Williams）、靈魂樂傑克威爾森（Jackie Wilson）、小理查德（Little Richard）等知名音樂人的影響，而比利喬托瑪斯原先出身於教堂，傳唱聖歌福音，終於在1966年，比利喬托瑪斯翻唱了漢克威廉斯在1949年寫的〈I'm So Lonesome I could Cry〉，一夕走紅，這首單曲也成為比利喬托瑪斯的第一首銷量百萬的金曲。

同樣是1960年代末，比利喬托瑪斯職業生涯的另一個轉捩點，是在1969年演唱了經典西部電影《虎豹小霸王》的主題曲〈Raindrops Keep Fallin' on My Head〉。《虎豹小霸王》由喬治羅埃希爾（George Roy Hill）執導，並由兩大男星保羅紐曼（Paul Newman）、勞勃瑞福（Robert Redford）演譯，此作於1970年的奧斯卡獲得包含最佳影片等7項大獎的提名，最終榮獲最佳改編劇本、攝影、配樂和原創歌曲。

由比利喬托瑪斯演唱的〈Raindrops Keep Fallin' on My Head〉，是Burt Bacharach、Hal David的共同創作，此曲更在1970年佔據了4周流行歌曲排行榜冠軍，銷售量破200萬，比利喬托瑪斯：「我在正確的時間出現在正確的地點，並且可能得到有史以來最好的歌曲。」

有趣的是，〈Raindrops Keep Fallin' on My Head〉原先的演唱人選並非為比利喬托瑪斯，根據Burt Bacharach所言，第一選擇為雷史蒂文斯（Ray Stevens），不過雷史蒂文斯並不喜歡這首歌，也不喜歡《虎豹小霸王》，而後又找了巴布狄倫（Bob Dylan）也遭到拒絕，最後就由比利喬托瑪斯接手演唱。

〈Raindrops Keep Fallin' on My Head〉朗朗上口的旋律傳唱至今，並多次被其他影視作品引用，包含《阿甘正傳》、《蜘蛛人2》、《辛普森家庭》、《終極笑探》、《瀟灑有情天》、《神經殺手》等片。

不過，比利喬托瑪斯走紅之後也陷入了藥物成癮的泥沼之中，藉著妻子葛洛莉亞（Gloria）的幫忙下才順利走出，這也使得比利喬托瑪斯成為一名虔誠的基督頭，戒毒的過程轉化為福音音樂，作為比利喬托瑪斯表達信仰的一種方式。比利喬托瑪斯1976年推出專輯《Home Where I Belong》便獲得了葛萊美獎和旨在表揚福音音樂的聖鴿獎（Dove Award）

根據「IMDb」指出，在比利喬托瑪斯的職業生涯中，於1978、1979、1980、1981、1982年，連續贏得葛萊美獎，其中包含四座「Inspirational Performance」（激勵演出）和一座「Gospel Performance」（福音演出），而比利喬托瑪斯在全球銷售7000萬張專輯，熱門歌曲包含〈I Just Can’t Help Believing〉、〈Don’t Worry Baby〉、〈Hooked on a Feeling〉等曲目，其中〈Hooked on a Feeling〉被樂團Blue Swede翻唱，且在2014年被漫威的超級英雄電影《星際異攻隊》引用，讓〈Hooked on a Feeling〉再度走紅，也被當代年輕族群廣為認知。

除了上述的熱門單曲之外，比利喬托瑪斯也曾為《Growing Pains》、《As Long As We’ve Got Each Other》等情境喜劇獻唱主題曲，同時也為可口可樂和百事可樂等商品配音廣告，比利喬托瑪斯更曾發表自傳《Home Where I Belong》，此書名與他的經典作品同名。

最後，根據《綜藝報》透露，比利喬托瑪斯的喪禮正在低調規劃中。

新聞來源：

核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。