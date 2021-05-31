【音樂】《虎豹小霸王》主題曲原唱B.J. Thomas辭世：我可能得到有史以來最好的歌曲

曾獲5座葛萊美音樂獎，並於2013年獲選列入葛萊美獎名人堂的美國知名歌手比利喬托瑪斯（B.J. Thomas），在美國時間5月29日，由公關韋斯特比（Jeremy Westby）發表聲明，表示托瑪斯在德州阿靈頓家中因肺癌併發症離世，享壽78歲。

根據《綜藝報》的報導，托瑪斯的這份聲明中更寫著：「我很幸運有機會能在流行音樂、鄉村音樂和福音音樂之中，錄製、演奏優美的歌曲，並與全世界數百萬人分享這些美妙的歌曲和回憶。」

比利喬托瑪斯於1942年出生於 俄克拉荷馬州，並在德州的休斯頓長大，據傳在此， 比利喬托瑪斯受到了鄉村歌手漢克威廉斯（Hank Williams）、靈魂樂傑克威爾森（Jackie Wilson）、小理查德（Little Richard）等知名音樂人的影響，而比利喬托瑪斯原先出身於教堂，傳唱聖歌福音，終於在1966年，比利喬托瑪斯翻唱了漢克威廉斯在1949年寫的〈 I'm So Lonesome I could Cry 〉，一夕走紅，這首單曲也成為比利喬托瑪斯的第一首銷量百萬的金曲。

同樣是1960年代末，比利喬托瑪斯職業生涯的另一個轉捩點，是在1969年演唱了經典西部電影《虎豹小霸王》的主題曲〈Raindrops Keep Fallin' on My Head〉。《虎豹小霸王》由喬治羅埃希爾（George Roy Hill）執導，並由兩大男星保羅紐曼（Paul Newman）、勞勃瑞福（Robert Redford）演譯，此作於1970年的奧斯卡獲得包含最佳影片等7項大獎的提名，最終榮獲最佳改編劇本、攝影、配樂和原創歌曲。

由比利喬托瑪斯演唱的〈Raindrops Keep Fallin' on My Head〉，是 Burt Bacharach、Hal David的共同創作 ，此曲更在1970年佔據了4周流行歌曲排行榜冠軍，銷售量破200萬，比利喬托瑪斯說：「我在正確的時間出現在正確的地點，並且可能得到有史以來最好的歌曲。」

有趣的是，〈Raindrops Keep Fallin' on My Head〉原先的演唱人選並非為比利喬托瑪斯，根據Burt Bacharach所言，第一選擇為雷史蒂文斯（Ray Stevens），不過雷史蒂文斯並不喜歡這首歌，也不喜歡《虎豹小霸王》，而後又找了巴布狄倫（Bob Dylan）也遭到拒絕，最後就由比利喬托瑪斯接手演唱。

〈Raindrops Keep Fallin' on My Head〉朗朗上口的旋律傳唱至今，並多次被其他影視作品引用，包含《阿甘正傳》、《蜘蛛人2》、《辛普森家庭》、《終極笑探》、《瀟灑有情天》、《神經殺手》等片。

不過，比利喬托瑪斯走紅之後也陷入了藥物成癮的泥沼之中，藉著妻子葛洛莉亞（Gloria）的幫忙下才順利走出，這也使得比利喬托瑪斯成為一名虔誠的基督頭， 戒毒的過程轉化為福音音樂，作為 比利喬托瑪斯 表達信仰的一種方式。 比利喬托瑪斯 1976年推出專輯《Home Where I Belong》便獲得了葛萊美獎和旨在表揚福音音樂的聖鴿獎（ Dove Award） 。

根據「IMDb」指出，在 比利喬托瑪斯 的職業生涯中，於1978、1979、1980、1981、1982年，連續贏得葛萊美獎，其中包含四座「 Inspirational Performance」（激勵演出）和一座「Gospel Performance」（福音演出），而比利喬托瑪斯 在全球銷售7000萬張專輯，熱門歌曲包含〈I Just Can’t Help Believing〉、〈Don’t Worry Baby〉、〈Hooked on a Feeling〉等曲目， 其中 〈Hooked on a Feeling〉被樂團 Blue Swede翻唱，且在2014年被漫威的超級英雄電影《星際異攻隊》引用，讓 〈Hooked on a Feeling〉再度走紅，也被當代年輕族群廣為認知。

除了上述的熱門單曲之外，比利喬托瑪斯也曾為《Growing Pains》、《As Long As We’ve Got Each Other》等情境喜劇獻唱主題曲，同時也為可口可樂和百事可樂等商品配音廣告，比利喬托瑪斯更曾發表自傳《Home Where I Belong》，此書名與他的經典作品同名。

最後，根據《綜藝報》透露，比利喬托瑪斯的喪禮正在低調規劃中。

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