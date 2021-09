《改變我們如何學習的科學Grasp》：不是記憶被洗掉了，「干擾而非廢棄不用」成為遺忘的主流解釋

文:山加.沙馬(Sanjay Sarma)、路克.約辛托(Luke Yoquinto)

有的時候,我把學習法則想成一張神祕的大海地圖,在二十世紀初期,桑戴克曾經描述過它最顯著的地理特質,從那以後,幾個世代的製圖者都想添加一些細節,或是改正一些錯誤。這裡有一個問題,那些真的想去探究這個險惡水域的人——學習者和他們的老師,不知該相信哪一個製圖者。一方面,有由內到外的地圖,那是根據機械模型繪製的:「由於我們對海岸地形的了解,這裡應該有危險的水下礁岩。」另一方面,有由外到內的地圖,這是根據實際觀察繪製的:「從這個方向出航的船通常都沒有回來,所以那個地方一定有危險的岩石。」

兩種策略過去都曾引導學習者誤入歧途,例如由外到內引導了許多學校去實驗全字學習,這個例子到現在都還被用來提醒教育政策者,如果忽略大腦的本質,會導致教學的慘痛後果。

但是由內到外也導致錯誤,一九八三年哈佛大學的心理系教授嘉納(Howard Gardner),從腦傷的病人身上觀察到一個現象,就是某個大腦區域因中風或創傷受損後,那個地方的功能會受干擾,但其他的功能完好無缺。所以他認為大腦不是一個總體的智慧,而是有很多不同領域的智慧組合而成,這就是多元智慧的理論,反駁了過去的總體智慧論。

就如嘉納自己指出:「IQ測驗加了太多的權重到某些能力上,因為它比較容易測量,就像一個老笑話:一個人在路燈底下找鑰匙,鑰匙並不是在這裡丟掉的,但是這裡比較亮。」他這個受到大腦如何運作而產生的理論,是更新版的由內到外的思維。

但是他很快就發現,有人過度推展他的理論,把它演變成「多元學習型態」(multiple learning style)。這個有毒有害的想法,認為大部分的學生需要特別的教育媒介,因為他們大腦對某一方面比較強/弱,雖然有很多證據反對這種說法,坊間仍然流行著這種補習班。

我到現在仍然會碰到學生說他是「聽覺型」、「視覺型」或「動覺型」(kinesthetic)的學習者。或許他們真的有一些相關的能力,臨床心理學家常常用某種IQ測驗去做臨床診斷,看是哪一種的學習障礙,但這不是、也不該是改變教室的教學方式。每一個大數據的檢視都發現,用學生偏好的學習型態去教這個孩子,並沒有產生任何可以測量得到的效益,甚至傷害他長期知識的儲存。

另外一個對大腦神經心智狂熱、由內到外的改革者,是提倡左腦、右腦的學習者,他們說某個學生是右腦型的,因為他比較有創意;某個學生是左腦型的,因為他比較邏輯思考。這個迷思可以追溯到十九世紀,但是在一九六○年代大行其道。因為一個嚴重癲癇而無藥可治的病人,在把他連接兩個腦半球中間的胼胝體剪開,使兩邊腦不能互通訊息後,一邊腦的放電不能影響另一邊腦的作息,所以這個病人免去了癲癇發作之苦,而這手術意外發現兩個腦半球各有其所長。

但是我們正常人兩個腦半球是連接在一起的,fMRI的實驗顯示幾乎所有的認知作業都需要兩個腦半球合作,實驗發現一個聲音若從右耳進入大腦,它在千分之二秒內就會傳遞到左腦去,不可能只啟動一邊大腦而讓另一邊靜止不動。這個左右腦主控的觀念可能在某些方面有一點用處,但它只是個比喻,大腦不是這樣運作的。

還有很多大腦的迷思,例如我們只用到十%的大腦(不過現代由內到外的擁護者不必內疚,這句話可以追溯到詹姆斯)。事實上,全字運動的崩盤,雖然由外到內的邏輯要負最大責任,由內到外的擁護者也有一些責任在內。

在一九八○年代後期和一九九○年代時,老師們跟神經教育(neuroeducation)進入一場暴風雨式的戀愛,這個想法是建立在兒童期大腦研究的新發現上。孩子在十歲以前,大腦的突觸連接會大量發展,而大腦同時也在做突觸的修剪,最後使大腦在二十歲左右成熟。最晚成熟的是前額葉皮質,這個區塊跟大腦的執行功能有很大的關係,它不只是工作記憶的所在地,跟注意力、情緒控制和專注力也有關係。我一直認為我在大學時代的表現,是因為我前額葉皮質發展尚未成熟。

假如從出生到十歲是大腦突觸發展的主要時期,神經教育學者就推理,認為在這個時候應該給孩子很多的感官刺激。一九九六年《新聞週刊》(Newsweek)一篇文章指出:「在對的時間進行對的輸入,幾乎所有都是可能的,但是假如你錯過了窗口打開的時間,你就要跟一個有障礙的孩子玩了。」

的確,有一些學習是有關鍵期(critical period)的,語言學習就是一例。但在一九九○年代中葉,它太過解釋,走火入魔,導致美國有些州立法要學校提供感官豐富的教學環境,每天播放古典音樂(這是根據一個已經被駁斥揭穿的說法,誤以為只要聽莫札特或巴哈的音樂就會增加孩子空間推理能力),這種做法就像安慰劑一樣無害,但是當它解釋過頭時,問題就出來了。例如在全字學習上,這些學者認為孩子可以透過看字而猜出它們的意思,只要看得夠多次即可,立法者和學校的董事會不明就裡就簽字同意。結果導致在某些州,有一代的學生他們閱讀能力低於全國指標。

到一九九○年代中葉,甚至在大家還沒有看到全字學習的後果之前,已經有人提出異議,在「大躍進」直接從大腦科學跳到教室應用之前應該三思。華盛頓大學認知心理學家布魯爾(John T. Bruer),在後來被視為「神經懷疑主義」(neuroskepticism)運動的最重要論文中寫道:「認知心理學比神經科學在教育上較為中肯,目前在大腦和學習中間的跳板還無法承受這麼多的壓力。」他認為將來大腦研究若要對課堂教學做出貢獻,「它最好跟隨間接的、兩個橋梁的路徑」,先停下來在認知心理學的層次驗證一下是否行得通再進入教室。

對於一些由內到外的人來說,這可能是一條可以將其轉化為有效教學的路。但是這還是不能解決一個事實,就是即使是最公平的教育心理學家,還是可以挑選一些最符合他目的的神經科學研究,因為這正是導致全字學習慘敗的原因。

很高興的是,還有一條路,我們可以策略性的綜合由內到外和由外到內的取向,在心理學認知革命的歷史上,這兩種取向都曾顯著的更新了桑戴克的學習律,而同時在教學上採用神經科學新發現。有個學習理論就是採取了這個新發現:想要學得好,要忘得好(The secret to better learning may be better forgetting)。

遺忘的力量

過去幾十年來,桑戴克學習律絕大部分的更新是在他的效果律,這是描述記憶如何儲存在聯結的網路中。他跟遺忘有關的使用律(law of exercise)卻沒有多少人注意。或許是因為大多數人,包括桑戴克自己在內,都認為遺忘就是記憶的流失。

桑戴克的理論很簡單:記憶是時間的函數,時間過去,記憶衰退。但是事實上,它相當複雜。一九三二年,密蘇里大學心理學家麥吉奇(John Alexander McGeoch),曾經請學生記憶隨機配對的字,如cat-peanut,當cat出現時,學生要說peanut,但是在中間的時候,他又給學生看cat-glasses、cat-typewriter,結果,中間插進來的這些聯結就使學生回憶原始的catpeanut困難了許多。

麥吉奇對這個實驗結果的解釋改變了遺忘的定義,他說這些學生不記得cat-peanut,不是因為記憶力被洗掉了,而是因為其他競爭的記憶干擾了正確的提取。很快的,干擾而非廢棄不用,就成了遺忘的主流解釋,這對什麼是記憶有著深遠的影響。

假設記憶是深藏在森林裡的一間小屋,假如是干擾而不是廢棄,使你找不到它,這並不表示小屋不見了,它還是在那裡,只是你目前找不到它。許多研究者,包括史金納在內,開始去思考如何走對路去找到小屋,這裡有兩條不同的路,一條叫「提取強度」(retrieval strength),另一條叫「儲存強度」(storage strength),這名稱是認知心理學家畢約克和他的太太(Robert and Elizabeth Bjork)所取的。儲存強度是「這個東西學得有多牢靠」,提取強度是「這東西有多容易取得」。

當一個東西的儲存和提取強度很低時,例如很久以前學校老師的名字,它根本就不是一個什麼記憶。但是一個最近剛剛學,而且近期內有重要性,例如陸維斯特辦公室的號碼,它有著高提取強度,但是低儲存強度:你會暫時記住,但事情過後就不會再用到它。

當然也有東西是高儲存強度但是低提取強度,例如腦海中迴響的旋律,或小時候好朋友家的電話號碼,你現在可能想不起來,但是如果給你恰當的線索,這個記憶會回來。最後,高提取和高儲存強度的記憶是你很熟悉,而且馬上能講出來的東西,例如美國第一任總統、你的生日,或是某個人因為他的慷慨改變了你的生命,那你也會記得他的名字。

畢約克是明尼蘇達大學從物理系轉數學系的學生,很喜歡打高爾夫球,他在明尼蘇達大學研究所讀的是新興的數學心理學。他還是研究所一年生時,他的指導教授拉波吉(David LaBerge)告訴他,數學心理學最強的人艾斯特斯(William Estes)要到史丹佛大學去教書,鼓勵他也轉去史丹佛大學跟艾斯特斯做論文。但是畢約克是個好學生,一般老師不會放好學生走,所以後來畢約克回憶道:「拉波吉這樣做完全是對我有利而對他是傷害,這真是讓我吃驚極了。」

艾斯特斯在二次世界大戰前,原是史金納的學生,大戰爆發後,他被送到南太平洋當兵,家人寄了很多書去給他讀,排解他的寂寞。當時寄包裹有重量的限制,他看書的速度比家裡寄書的速度還快,使他很挫折,便叫家裡寄一些數學的書去,因為數學的書看得比較慢,可以維持久一點的時間,而他本來也是想多學一些數學。當戰爭結束後,他回到學校時,他挾帶新數學的武功,便幫忙成立了數學心理學和同名期刊。

數學心理學是想要設計出簡化大腦學習歷程的模式,它在認知革命時成立,一九五○和一九六○年代,帕波特和他的同事在MIT加以發展,它和電腦研究是平行進行的。一九六六年時,畢約克在艾斯特斯的指導下,開始在史丹佛大學用電腦(那時還需要打卡讓電腦讀)去模擬人類學習的數學模式,那時候叫作馬可夫鏈(Markov chain),這是一個機率的事件排序,這個主題後來在我MIT的研究中出現——數學心理學家是用電腦模擬大腦學習的先驅。

畢約克和麥吉奇一樣,都是用配對的作業去模擬簡化的大腦記憶模式,他的模式有短期和長期記憶,但是在短期記憶中的訊息無法送到長期記憶去,「缺少一個轉換的階段,所以進不了長期記憶」他說。這在當時是件很震驚的事,更令人驚訝的是畢約克解決的方法——他讓短期記憶的單位去作隨機遺忘,這樣做了以後,模式開始乖乖運作,那些要被記住的訊息就完美的滑進長期記憶了,這個結果帶給畢約克他一生的事業,先去密西根大學教書,再回到加州大學洛杉磯校區(UCLA),試圖找出為什麼遺忘這麼重要,以及電腦所摸擬出來的方法可否用到坐在教室中的學生身上。

在UCLA教授俱樂部一棵棕梠樹盆栽下,我訪問了畢約克和他的太太,UCLA的教授俱樂部是一幢一層樓的平房,外面是洛杉磯繁忙的街道,雖然校園中著名的噴泉已經不噴水了(洛杉磯還是缺水嚴重,因為連續多年來的乾旱),加上一週前的森林大火,到現在濃煙還籠罩著整個城市,彷彿好像有人按了暫停的鈕,環境的災難暫時停格,時間短暫到正好讓人們討論如何善用我們的腦力讓人類能生存下去。

畢約克和他的太太各點了一杯卡布基諾坐了下來。

在畢約克轉去研究遺忘後許多年,心理學家還是認為記憶的儲存強度和提取強度之間有很大的不同,但不知該如何去用這個資料。畢約克提出了一個理論,它不僅把兩個強度綜合在一起,還把遺忘作為大腦如何學習的基礎。

「我認為真正的差別是你不需要這兩個強度,但是你需要他們的交互作用。」伊麗莎白.畢約克說。

他們從一開始就懷疑遺忘的重要性,詹姆斯在一八九二年時說:「假如我們記得每一件事,我們會無法運作,就好像我們不記得任何事情一樣。」畢約克很同意這個說法,他在一九七二年預測:「假如沒有遺忘,我們會衰微下去,直到完全混亂的地步。」

於是他們開始設計方法使新的記憶無法提取。在一九七○年代一系列的實驗中,他的團隊用各種方法使受試者遺忘。第一個是用干擾的方法,跟麥吉奇的方式很像,他也把受試者從原來學習的房間移到另外一個房間去測試,因為曾有實驗顯示,在不同房間學習和測試的效果,比在同一個房間學習和測試的效果差,因為相同的房間含有相同的學習線索(譯註:這個實驗是英國的巴德利〔Alan Baddeley〕做的,他曾花錢請潛水夫在海底背生字,發現在海底學、在海底考,效果最好)。他也試過把學習時間間隔開來,他的發現跟前面的間隔效應一樣,事實上,只要開過夜車第二天去考試的人都會告訴你,臨時抱佛腳的記憶是很短的。這些都是他想找出可以測量的遺忘。

他甚至告訴受試者不要去記某些項目的方法,去誘出遺忘。他在受試者學會一長串單字後,告訴他們,把它忘記,不要去記住它們,這只是個練習,真正要記的字在後面。在受試者記住第二張單子上的字後,他要受試者默寫出兩張單子上的字,結果發現受試者果然忘記很多第一張單子上的字,第二張單子的字就記住了很多(這是和控制組相比較的結果,一個設計良好的實驗一定要有控制組)。

在這麼多年的遺忘研究中,最有趣的是在受試者回憶不出來後,他給他們線索,幫助他們回想。結果發現,學生並不是更新舊的記憶而已,這個記憶會排山倒海而來,好像它們有了新生命,要盡量被記住。這些本來已忘記、後來又復活的記憶,會更容易被提取,牢黏在記憶中,也就是說,它們比從來沒有忘記的記得更牢。

他為這種忘記又重新學習的現象舉了一個例子:你在宴會中遇到很多人,你想要記住這些人的名字,當有新名字需要記住時,人們可能在心裡重複好幾次那個人的名字,這個方法會有效,但是只有短暫的效果。這種方法不能進入長期記憶,結果才一會兒時,你發現你面對許多競爭的可能性,他是James?還是John?還是Jake?但是一個小時以後,名字回來了,對了!他是Jim,我怎麼會忘記他的名字?畢約克說在忘記一個名字一陣子之後,你的眼睛在掃視全場時,忽然得出那個人的名字,這時,你會牢牢記住這個人的名字。這種記憶經驗很多人都有,就是你可以在晚一點的時候,甚至第二天,突然想到他的名字。

他認為學生和老師可以利用這個忘記和再次提取的方法,去增加讀書和教學的效果,前面所提到的間隔效應不但可以用在細胞層次,用突觸強化來解釋,還可以用高層認知的間隔造成遺忘、又重新再記憶,來提升記憶的效果來解釋。間隔效應的機制一直都有爭議,有的時候,我想這些解釋可能都對,它們並不是互斥的。前面講到交替練習的方式,就是學數學接著學英文,這種方式可以得到深度的加強記憶,當然你在這些努力過程中,忘記的字最後一定要提取出來,這個記憶才是有效。

在這些研究中,我覺得特別有興趣的是「指導的遺忘」(directed forgetting),告訴學生不要去記它,很神奇的,學生就真的沒有去記住了。這現象底下究竟是什麼機制呢?

在一九七○和一九八○年代,伊麗莎白只能在這項研究中做幕後的工作,因為美國學術界有個不成文規定,就是不讓夫妻在同一系任教。這個叫裙帶關係(nepotism),因為美國的系務是由教授們開系務會議決定的,夫妻若同心可能會影響系務發展,所以許多年來,法律的確是懲罰女性。這個不成文規定的壓力來自同儕,有人會勸告你,你們最好不要一起發表論文,或是你最好換個領域去研究。所以雖然伊麗莎白的背景是學習和記憶,她卻被迫研究視覺辨識和做兒童發展的研究。這個現象近年來解除了,他們已經可以聯名發表論文了。

研究受試者為什麼在接受忘記該項目的指導線索(cue)後就會忘記該項目,是個很有趣的問題。他們設計完善的實驗法,發現一個出乎意料之外的現象:從記憶中提取項目出來這個「藝術」(art)(譯註:後來的記憶研究發現它的確是個art,每個人不一樣),並不只提高了後來的提取率,同時也主動壓抑了其他競爭項目的出現。

所以這個沒有預期的發現,讓我們知道提取可以改變記憶,超越被回憶的項目之外。畢約克把各種材料擺出來,工具拿在手上,準備要面對學習大師桑戴克了。

