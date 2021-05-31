拜登提6兆美元預算案，「重新擘劃」美國經濟對抗中國

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）28日提出6兆美元（約新台幣166兆）預算案，擘劃他心中聯邦政府在經濟、民生乃至與中國競爭裡更吃重角色。透過對富人與企業加稅，大增基建、公衛與教育開支。

《華爾街日報》指出，拜登的預算藍圖是要推動一些最具雄心的目標：透過稅改減少收入與財富差距、削減溫室氣體排放、強化美國與中國在經濟、科技全球爭雄的本錢。

稅改

拜登將大幅調高企業與高所得家戶的稅率，以支應預算案。公司所得稅將由21％調高為28％，最高資本利得稅率從23.8％調高為43.4％，未實現的資本利得將在死亡時徵稅，每人免稅額為100萬美元。

醫療衛生

拜登的預算案編列近1320億美元給衛生及公共服務部（HHS），相較2021財政年度增加250億美元，反映出增加對疫情大流行的因應準備與計畫，以減少族群間在醫療照護的差別待遇為優先要務。

增加可供自由支配的預算，包括強化國家戰略儲備局（Strategic National Stockpile），以因應未來的疫情、生物醫學研究和降低產婦死亡率。

軍事與國內項目

拜登政府規劃2022財政年度（今年10月1日起）的軍事與國內計畫為1.52兆美元（新台幣42兆），相較前一年度的1.4兆增加8.6％，不含COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫紓困的緊急措施。

拜登政府在2022財政年度的國防預算達7150億美元。官員表示這反映拜登把國防優先要務轉為對付中俄，減少著重在諸如阿富汗、中東等所謂舊日戰事。

官員表示2022年度的國防預算較去年增加1.6％，資助於對付實力接近的同儕競爭者。陸軍被刪約50億美元，海、空軍及陸戰隊微幅增加以對抗中國。

儘管明（2022）年的軍費開支增加1.6％，但2022的預算案把更多聯邦資源從軍事挪至像科學研究、可再生能源等國內計畫，可讓後者的資金增加16.5％。

基建與教育

白宮在預算案裡詳列未來10年要花4.5兆美元（新台幣124.5兆）於基礎建設及社會計畫，盼國會今夏能通過。計畫包含170億美元供明年改善諸如道路、橋梁與機場等維修；45億美元更換全美的鉛製水管，砸130億美元擴張高速寬頻。

預算案2022年要花35億美元用於提供全體學齡前教育，確保這類學校的教師時薪達15美元。明年還將提撥88億美元直接給美國家庭，包括67億美元讓民眾負擔得起孩童照顧、7.5億美元供帶薪假；相關成本2023年與之後還會大幅增加。

拜登提6兆美元預算案強化實力，闖國會結果難料

美國總統拜登28日提出6兆美元預算案，以「重新擘劃」美國經濟、與中國抗衡。不過，這會讓美國背負歷來最多的債務，且須先經國會同意。

拜登宣布這項支出提案時說，美國在經歷COVID-19疫情後，「已無本錢只是單純回復往昔」。

他說：「我們必須把握此刻，重新擘劃、重塑新的美國經濟。」

《法新社》報導，美國總統的年度預算案比較像是「願望清單」或一種說明施政優先順序的方式，最終決定預算分配的還是國會，而拜登所屬的民主黨目前只在國會占微幅優勢。

在野的共和黨則對中央政府能扮演任何重要的新角色抱持懷疑態度。聯邦眾議院少數黨共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）說，這項預算案是「我一生所見最魯莽、最不負責任的預算提案。」

就連拜登的部分支持者也警告，經濟已經準備從COVID-19疫情封鎖中恢復，可能又會陷入通貨膨脹的漩渦。

拜登主張在他所謂攸關存亡的美中競爭背景下，重新思考政府與企業之間的關係，他提出的大型預算案正昭示了白宮落實此一想法的決心。

根據拜登的藍圖，聯邦政府將在2022年釋出6.011兆美元資金，並逐步增加，到2031年達到8.2兆美元。預期債務占年度國內生產毛額（GDP）的百分比很快會超過第二次世界大戰結束時的水準。

民主黨已明確表示6兆美元預算的大部分應如何運用，其中有一大筆會用在基礎建設上。拜登先前提出規模2.3兆美元的基礎建設計畫，但在與國會協商的過程中，縮減到1.7兆美元。

另外還有1.8兆美元會用於增加國家資助的教育和社會服務。拜登說，這些都是打造更美好21世紀勞動力的一環。

拜登表示，這項預算案的整體目標是擴大美國中產階級，同時讓美國就定位，以勝過競爭對手。

美國正迎來5月31日陣亡將士紀念日連假，國會也將休會一週。這個時間點或許能削弱國會立時的怒火，許多民主黨人希望拜登利用民主黨在國會的微幅優勢來推動變革性的法案，但共和黨人態度強硬，企圖擋下拜登的多數提議。

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責任編輯：羅元祺

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