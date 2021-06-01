15年的梅克爾時代告終，德國民眾期待的「政壇新局」是什麼面貌？

文：Marcel Fürstenau

北威邦邦長基民盟政治家拉舍特（Armin Laschtet）非常希望能夠成為梅克爾（Angela Merkel，港譯「默克爾」）的接班人。作為德國人口第一大邦的邦長，拉舍特的執政風格確實和梅克爾有許多相似之處：注重對話，避免對抗。

前不久接受德國電視一台採訪時，現年60歲的拉舍特表示，他對梅克爾取得的人生成就充滿了敬意。他認為梅克爾帶領德國走出了四次重大危機：「難民危機、歐債危機、全球金融危機以及目前的新冠疫情危機。」

直到今（2021）年二月，還沒有任何人能夠想像梅克爾執政16年之後，基民盟／基社盟會在大選中丟掉總理府。當時在「德國趨勢」民調中，基民盟／基社盟支持率為34％，遙遙領先於排名第二的綠黨（21％）。

然而，短短三個月之內情況卻發生了天翻地覆的變化，目前，綠黨以26％的得票率領先基民盟／基社盟三個百分點。而聯盟黨失掉部分民意的主要原因，就是基民盟主席拉舍特和基社盟主席索德爾（Markus Söder），就總理接班人身份展開的一場惡鬥。

現在局勢終於已經明了，拉舍特將以梅克爾接班人身份參加大選。拉舍特表示，要想出任德國總理，參加角逐的人必須要擁有堅定的信念，而他就是這種擁有堅定信念的人，他也會盡力做好總理工作。前提條件當然是他能夠當選總理，而要想改變目前對他不利的民意基礎，他必須在大選前的最後四個月時間裡全力以赴。

綠黨總理候選人貝爾伯克：什麼是經驗？

拉舍特的主要競選對手是來自綠黨的貝爾伯克（Annalena Baerbock）。貝爾伯克也強調，她深知出任總理責任重大。

貝爾伯克在參加RBB電視台「政治脫口秀」節目時表示：「出任世界上最大工業國之一的政治領袖，當然是一件非常特殊的使命。」她也承認，同基民盟基社盟政治家相比，她並沒有執政經驗，但她認為這並非一個缺陷。她說：「什麼是經驗？我認為，在當前形勢下，將生活經驗帶入政壇更為重要。」她表示，受疫情影響，過去一年多在家帶孩子的經驗讓她對社會有了更深刻的瞭解。

現年40歲的貝爾伯克有兩個孩子，疫情對她和她的家庭造成了很大的影響。她說：「從政經驗不能和執政經驗相提並論。」柏林自由大學政治學家尼德邁爾（Oskar Niedermayer）表示，貝爾伯克缺乏執政經驗的所謂缺點，也許恰恰能夠成為她拿分的優勢。因為在有些選民看來，這一點恰恰是「新事物」和「變革」的象徵。

綠黨總理候選人貝爾伯克｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

機會渺茫的社民黨候選人蕭茲

尼德邁爾同時也表示，貝爾伯克沒有執政經驗，在國際社會上可能並不被看好。相比之下，社民黨候選人蕭茲（Olaf Scholz）常年擔任德國財政部長的經歷，會讓他得到更大的國際認同。而蕭茲出面競選也正是要借助他的這一優勢。用他本人的話說就是：「從政就是要涉及全球政治、歐洲政治，就是要將國際和歐洲政治同德國政治結合起來。要想領導德國政治，就要有當『領袖』的膽識。」

不過，社民黨的民調支持率一直徘徊在15％的水準上，進軍總理府的希望可以說是相當渺茫。參與大聯合政府八年之後，即便能夠進入執政聯盟，恐怕也還是擺脫不了執政小夥伴的角色。不過，這一次的聯合政府很可能是所謂的「紅黃綠執政聯盟」，即由綠黨、社民黨和自民黨組成的聯合政府。

此外，由於綠黨民調支持率一直居高不下，屆時出現綠黨、社民黨以及左翼黨聯合政府的可能性也是不能排除的。

左翼黨夢想組建「綠紅紅」政府

不過，左翼黨在外交及安全政策領域的主張，使得該黨進入聯合政府希望極其渺茫。在綠黨最為激進的八十年代，綠黨也曾提出過解散北約的主張，而左翼黨直到今天仍堅持這一主張。

今年二月，左翼黨兩位黨主席之一的威斯勒（Janine Wissler）表示，她並不認為在組建「綠紅紅執政聯盟」方面存在什麼無法踰越的鴻溝。她說，她很高興看到多數綠黨人士也反對延長德國聯邦軍駐防阿富汗的使命，而社民黨人也反對使用武裝無人機。

當然威斯勒也很清楚，無論是綠黨，還是社民黨，都不會原則性地反對德國士兵參加境外使命。這一點是上述兩黨同左翼黨的本質性區別。

威斯勒表示：「我們希望結束聯邦國防軍的境外使命，這是我黨的競選綱領，我們不會改變這一初衷。」政治學者尼德邁爾表示，他認為，綠黨只要能在大選中獲勝並入主總理府，那麼該黨就完全有可能會和左翼黨開展合作。他表示，儘管外交及安全政策的分歧構成了雙方合作最大的「絆腳石」，但他確信綠黨、社民黨和左翼黨內部現在就已經開始了尋求妥協方案的進程。

自民黨主席林德納：「從未像現在這樣幹勁十足」

德國自由民主黨主席林德納（Christian Lindner）現在也在研究綠黨的執政理念。五月中旬的自民黨黨代會上，林德納就曾經設問：「綠黨候選人貝爾伯克為了入主總理府，也會借助左翼黨的支持嗎？」與此同時，他也明確表示，自民黨願意以執政夥伴身份參加下一屆政府，畢竟自民黨目前的民調支持率已經上升到了兩位數。

「我從未有過像今天這麼大的幹勁，我希望能夠帶領自民黨重新擔當起執政的重任。」從1949年至2013年的近半個世紀的時間裡，自民黨曾一直以執政夥伴身份參與執政。

林德納強調：「自民黨希望德國變得更現代、更數位化，也更自由。」他表示，自民黨五年前放棄了同基民盟基社盟以及綠黨共組聯合政府的機會，也因此深得民眾信任。

今年九月的大選後，如果基民盟／基社盟和綠黨兩黨聯合仍無法佔據多數，自民黨就將再度獲得參與聯合政府的機會。總而言之，基於目前民調數據所得出的幾種聯合執政組合，都是聯邦政府層面上從未出現過的。

民心思變

種種跡象顯示，經歷了15年梅克爾時代之後，德國政壇將出現一個全新的政黨格局。

貝塔斯曼基金會新近發布的調研也證實了這種「民心思變」的社會氛圍。根據這項調研發布的數據，大約62％的德國民眾希望出現一個新的政府。負責本次調研的菲爾坎普（Robert Vehrkamp）表示：「這是1990年代開展此項調研以來，主張政府更新比例最高的一次。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航