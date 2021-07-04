失智症權威劉秀枝：你不需要樣樣都行，但是你要有「很會」的朋友

文：游姿穎｜攝影：影巷26號

編按：失智症權威劉秀枝醫師近期出版《你怎麼看待老年，它就怎麼回應你》一書，她接受《50+》專訪，分享一個人的退休生活。而家族有三人罹患失智的她，也是失智高風險群，但她毫不擔憂，盡情把握時間享受運動、動腦、社交！她如何建立自己的朋友圈？為何她對一個人獨居變老充滿自信？

一個人獨居，一個人接受手術，一個人瀟灑老去、甚至迎接衰老，真的辦得到嗎？曾任台北榮總一般神經內科主任的失智症權威醫師劉秀枝，堪稱「一人生活先驅者」，從年輕獨立後幾乎都一個人生活，儘管父母與二姊皆罹患失智症，自己算是失智高風險群，但她信心滿滿認為：一個人獨居變老，沒什麼好擔心的。

這份瀟灑從何而來？原來現（2021）年73歲的劉秀枝早在心態、生活與朋友支援等方面做足準備，既然盡了人事，煩惱何必自己背負，就交給老天吧！

懂得轉念的「幸好哲學」 凡事多看好的那一面

個子嬌小、走路快、說話也快的劉秀枝，退休後常在專欄和部落格分享生活日常，獨立、從容又樂觀的態度圈粉無數，甚至還有朋友自稱是「秀枝不老粉絲團」成員。

每每被問及為何如此樂觀？劉秀枝總是笑笑說，「不知道耶，從小就這樣。」在家中排行老么，相較於獨子哥哥以及忙於家裡米店生意的兩個姊姊，劉秀枝自認較不受注意，反而讓她從小就擁有充分自由。「我可以東跑西跑，整天和鄰居玩耍也不會被大人發現。」

她說，有種讓自己容易快樂的「幸好」哲學，讓自己的腦袋很容易轉念。

「雖然我沒什麼才藝，幸好有一群多才多藝的朋友；雖然我個子矮小，幸好看來沒有威脅感、還會受人保護；雖然我老了，幸好我很有活力。」

生活中，只要想想自己有多少「幸好」？抱怨就會少，快樂就會多。

從小領悟人生只能靠自己 愛你的人未必能幫上忙

從不擔心變老，面對一個人的老去，她大聲說：「有什麼好怕！」劉秀枝很小就早已體會靠自己最實在的道理。

她回憶，五、六歲時疼愛自己的外婆過世，「我媽帶我進大廳去看躺在門扇板上外婆的遺體，一邊跟我說，『不用怕，人死了都是這樣。』」所以我很小就知道生老病死很正常，更領悟到原來對你好的人最後都會離你而去。」

還有一次，父親帶她到小學散步，因想得到稱讚，劉秀枝表演爬竿，但爬到頂端時太高太害怕，不知怎麼下來就哭了，父親竟然大笑說：「是妳自己要上去的，就要自己想辦法下來。」看著遠遠地面上的父親，她體會到，「原來再疼愛你的人，也有沒有辦法幫你的時候。」

這兩次經驗，讓劉秀枝從小做任何事都盡量靠自己。小學時就一個人跑去電影院「撿戲尾」（指以前電影結尾前的免費開放時段），28歲獨自遠赴美國波士頓受訓，還不熟英文的她，抵達隔天就打電話租房子；就連通常是四人一組的高爾夫球，她也會一個人開車到北海岸的球場打球，「找朋友要還要喬時間太麻煩，想去就去啊。」

獨居至今快40年，對習慣一個人生活的劉秀枝來說，就算退休了也不曾感到失落。「退休前三年我就開始準備，慢慢交接門診病人和研究工作，也找到老後想住的房子，而且別忘了我的強項是很會轉念，退休的第一天就立馬轉成退休模式：終於有時間可以做想做的事，高興都來不及。」

預防失智的秘訣 合群、腳勤、多動腦

身為失智症權威，家中有3位至親罹患失智症，屬於高危險群的劉秀枝並不煩憂，「我父母親是83、91歲才失智，高齡本來就是危險因子。而且，就算不是高危險群也可能失智。只要盡量延緩失智發生的年齡，就能讓晚年有較好的生活品質。」

預防失智的秘訣別無他法，劉秀枝最常拿來比喻的叮嚀就是「聽媽媽的話」，「要合群，早睡早起、多吃蔬果、多運動和多動腦，這不就是媽媽從小叮嚀的話嗎？」

Photo Credit: 影巷26號 談起失智風險，劉秀枝不擔心，認為只要「聽媽媽的話」來過生活，就有助預防。

從劉秀枝的退休生活，更可窺見她強化防失智保護因子的日常。

除了睡滿七小時、飲食簡單，她提出熟年要腳勤，走路是最方便也能一個人輕鬆做的運動，去哪裡辦事都盡量走路，她笑說自己腿短但轉速很快，每天至少5000步以上，此外還有每週一次與朋友健行，每月一次的高爾夫。

重視動腦的她，每天早上第一件事就是打開電腦、研讀最新醫學期刊，每週固定參加榮總神經內科的病例討論會，持續吸收醫學新知，享受求知的快樂。一個月除了寫兩篇專欄，還設下寫作目標，除了健康與生活書籍，更想寫小說。

和多數退休族一樣，她報名過各式各樣的課程，「有些才藝以前『欠栽培』，退休後就自己栽培。」嘗試過烏克麗麗和畫畫，刪除自覺沒天分、沒興趣的，留下真心喜愛的，像KTV歌唱班可以一路唱到老，最近還去上了英文歌和國台語歌班，都可以練腦力、肺活量，還維持好心情。

主動打造老後朋友圈 享受友誼也要適時回饋

至於要合群，即是多社交活動、與朋友往來，也是劉秀枝的強項。

從年輕時就熱愛參加活動，像是定期聚會的國際崇她社，後來還參加寫作班和社區大學，一路累積許多知交好友，她提醒：「朋友是要交長期的，自己要主動，合得來就交往，不合也不必勉強。」

例如她一個人跟團去旅行，就會觀察哪些團友看起來調性和自己相符，便主動去搭話，「像在旅行團認識一群60世代的朋友，因為聊得來，還成立『快樂食堂』LINE群組，每2週選一天中午到其中一位朋友的家聚餐，做菜兼聊天，有益身心健康。」

她鼓勵，中年後要交朋友一定要主動，不妨利用「一個拉一個」方式，和閨蜜分別再約一位好友來認識交流，很容易又多一個朋友了。

小時候曾被母親念說，竟把朋友看得比家人重要，劉秀枝如今卻真切感受到，單身的人到了老年時，朋友尤其珍貴。她分享自己的友誼藝術：「你不需要什麼都會，但是你要有很會的朋友。」每個朋友都有不同的專長，生活裡的許多疑難雜症就有人可以請教或幫忙。

受訪這天因要拍照，《50+》編輯建議穿素雅衣服，劉秀枝自認對時尚沒概念，就詢問品味好的朋友「什麼是素雅？」，便穿了身上這件淡黃色毛衣，結果被攝影稱讚拍照很上相。

劉秀枝提醒，「友誼是雙向的，要懂得適時回饋。我沒什麼長處又對生活一竅不通，頂多回答他們醫療保健的問題；有時遇到朋友去醫院檢查需要陪同，一個人的我最有空，就自告奮勇去一趟。」

看似個性大而化之，獨身的劉秀枝也有細膩的體貼，「我有一個原則是：週末不會和朋友約會，不要打擾他們和家人相處的時間。剛好週末到處人多，銀髮族就不要去湊熱鬧，一個人在家閱讀、寫作，就很舒服自在。」

朋友可以依靠 但也不要過度打擾

年紀漸長，身體免不了需要進場維修，她之前去動了腰椎手術，術後選擇在家休養，不想請看護和麻煩晚輩，這時朋友就成為最好的後盾。

術後還無法彎腰，傷口換藥也需要幫忙，劉秀枝的三位摯友知道了，立刻和她組成LINE群組，每當關鍵時刻需要協助，她丟個訊息，看誰有空就過來幫忙，輪流送餐，幫忙換藥消毒順便打禮生活細節。

「要麻煩朋友也要為他們設想，千萬不要勉強或過度打擾，在LINE群組發問，誰有時間就幫忙，才不會讓其中一人太累或負擔太大。」

她同時認為，生病時雖然有朋友可依靠，但自己也要成為好照顧的病人。因此手術前，劉秀枝就做好功課，在家裡的浴室鋪好防滑墊、預防跌倒，螞蟻搬家似地陸續買好日用品與食物，手機也不離身、方便隨時呼救。

深知朋友資源要珍惜，不要一下子用罄，這回也就不再多勞煩其他朋友。她開玩笑說，「一個人生活，健康要好好維持。不然一天到晚生病，會經常麻煩朋友跑醫院。身材也不能太胖，不然生病站起不來，別人也抱不動你。」

在朋友們的協助下，劉秀枝一個人在熟悉的家中術後休養，心情安適而愉快。但人總有衰老到走不動或需要照護的一天，到時該怎麼辦？劉秀枝不改樂觀本色說：「現在生活愈來愈方便，有大樓管理員幫我收包裹、出門不到100公尺就有東西可吃。如果走不動了，就請日間看護來家裡照顧，真的最後衰弱到不行、或失智無法自理時，就去住安養院啊，我都已經物色好了，不用擔心。」

其實，長壽時代，不僅是單身的人，每個人都要有獨居的準備，「存好老本，起碼要讓自己的生活起居不求人；維持健康，就不會被病痛拖累；更重要的是要有一群好友陪著，才能實現快樂獨居，所以我經常拜託我的老友們，一定要長命百歲。」

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航