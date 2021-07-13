【書評】《金正恩的外交遊戲》：手握核武的金正恩，是捆在東亞區域安全脖子上的大麻繩

文：姜冠霖

從1953年韓戰簽訂停戰協議以後，北韓從金日成、金正日時代以「先軍政治」路線，走到金正恩發展核武與引入部分市場經濟的「並進路線」，北韓對核武的發展和在外交博弈中使用核武這張手牌的路線，並非一成不變。曾經在金正日時代，美國近25年的期間裡可以說是讓北韓予取予求。

美國與北韓之間，關於核武的高級官員會談從1992年就已經展開，當時北韓便是用寧邊的核子反應爐開發鈽核彈，並且表態要退出《核武禁擴條約》，引發了「第一次北韓核危機」。

當時的柯林頓（Bill Clinton）政府曾計畫要對寧邊周圍的核子開發設施進行轟炸，是直到前美國總統卡特（Jimmy Carter）出訪平壤後，兩國才於1994年簽訂了《朝美核框架協議》，北韓才以停止核武開發作為條件，並以發展經濟為藉口，向國際社會換取核子工程中不可或缺的輕水反應爐。

殊不知，2002年北韓被發現不但沒有停止核子開發，甚至還正在研發可以製造比鈽核彈破壞力更強大的鈾核彈的濃縮鈾。除了1994年美朝簽訂的協議立刻成為一張廢紙之外，北韓「見笑轉生氣」也對美國轉趨強硬態度，雙邊關係雪崩式劣化。

但就美國的立場而言，不可能這樣放北韓的核武威脅置之不理，自那之後美朝雙方便進入「高級會談、北韓同意停止開發核武、換取國際金援糧援、北韓因為被發現開發核武或試射了飛彈而失約」之間無限循環。美國既不能放著北韓不理，也不願意真正針對朝核問題進行軍事手段，於是在歐巴馬（Barack Obama）政府時期便採取「戰略性忍耐」停止與北韓的接觸，直到其任期結束。

但總的來說核武的存在，不論是金正日時期以要求糧援、金援、輕水反應爐換取停止發展核武的交換籌碼，抑或是為了得到「擁核國家地位」、「威脅美國本土能力的洲際核子飛彈」來作為談判條件，進而與美國爭取縮減軍備「設法使駐韓美軍退出朝鮮半島」，最後拿下韓國「赤化統一」等等目的，都是北韓不可能放棄的重要籌碼。

倘若沒了核武這張王牌，中美等世界強國還真的沒有任何理由，與一個人均GDP不到1500美元的貧瘠小國坐下談條件。更何況，北韓迄今確實透過核武換取到相當可觀的國際支援，而且即便在國際對其的經濟制裁落實下，北韓也都能透過駭客、國際勞工、走私、販賣中東國家飛彈技術等方法延續其經濟命脈。

外界期待北韓政權自行崩潰多年，當初1994年《朝美核框架協議》也是在美方認為「美國在正式提供北韓兩座輕水反應爐前，北韓就會自行崩潰」而簽訂。但直到2002年北韓核計劃曝光，北韓的政權卻依然穩固也不因後續的制裁絲毫動搖。

反而是為了朝核問題，從2004年開始舉辦的六方會談的各國，為了北韓焦頭爛額多年，國際社會只有對北韓更關注、對彼此在處理北韓問題立場上出現更多分歧罷了。各國在朝核問題上的不同立場，有些是擔心北韓的核武對其造成的具體威脅、有些是希望能夠置身事外但不得不與國際盟友配合、甚至有些是利用著他國對北韓核武問題周旋時，與北韓或多或少的合作趁機從中謀取己身利益。

本書《金正恩的外交遊戲》就中美朝韓日俄的六方會談，以及美朝、日朝、朝核路線有完整的時間線描述，然而過去金正日時代諸多的外交競合，似乎在金正恩的堅持發展核武路線下功虧一簣。金正恩在上台以後決心發展核武，表示不會再像過去拿廢止核計畫當作換取支援的談判條件。

按照推估，北韓目前每年至少擁有生產三個鈾核彈的能力，近年內至少可以發展出五十幾枚核彈。金正恩在繼位時，便已決心發展出能夠搭載核彈頭直接攻擊美國本土的洲際彈道飛彈，現在北韓極有可能早有能對美國西岸射發核彈的能力。未來金正恩的目標，明顯想將經濟發展作為國家發展方針，若未來北韓成功突破經濟制裁的束縛，對國際社會的威脅將不可同日而語，那便不是任何強國能用資源讓北韓好好聽話的情況。

六方會談何時再啟？日本人綁架問題如何解決？首爾的脆弱與在韓日本人、美國人的戰時撤離問題？俄中對北韓的暗中庇護與文在寅的搖擺，美朝、日朝、朝核問題似乎遙遙無期。北韓的三張王牌核武、特種部隊和能夠瞄準韓國大都市的多管火箭砲，是捆在東亞區域安全脖子上的大麻繩，朝鮮半島現時的和平可以說是東亞安全的危險平衡。

《金正恩的外交遊戲》一書成功的囊括了自北韓發展核武後，多年來各國之間的運籌帷幄，以及針對金正恩現在路線與祖父輩的差別和未來可能發展路線的展望。身為東亞區域安全的一份子的我們，若要了解朝核問題的來龍去脈憑藉閱讀本書便能理解：一、核武本身對北韓所扮演的角色；二、包括美國、俄國、中國、日本、韓國等關鍵各國扮演的角色與矛盾；三、金正恩近年的發展方向與北韓持續演進的國家生存之道。

身為日本人的朝日新聞駐首爾支局長牧野愛博，在撰寫本書的筆調上可以說是不偏不倚、詳實到位，若要作為初次深入了解朝核問題的讀物絕對值得推薦。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《金正恩的外交遊戲：你不知的北韓核武真相》，八旗文化出版

作者：牧野愛博

譯者：林巍翰

東北亞國家因有這樣的鄰居，令人宛如芒刺在背。而局勢瞬息萬變，波譎雲詭，難以預測——

韓國——處於長年備戰狀態，但文在寅在美國和北韓之間扮演的新角色，會換來半島和平嗎？

日本——是最早投入與北韓接觸的國家，但現在北韓已經不理會日本，日本可能淪為被予取予求的勒索對象嗎？

中國——北韓的鐵桿老大哥，扮演的角色舉足輕重。中朝會是聯手制衡美國？還是說中美正在步入金正恩設計的詭局而不自知呢？

台灣——歷史已經證明，無論是日清戰爭（1895），還是韓戰（1950），朝鮮半島的政局向來左右台海，這次會發生例外嗎？

朝鮮半島局勢瞬息萬變，作為關鍵人物的金氏王朝第三代當家，金正恩的行動至今依然令人難以捉摸，他的真面目究竟為何？出人意料地主動釋出善意，東北亞的局勢發展頓時使人摸不著頭腦。金正恩熟練地掌握著這場核武外交遊戲，他答應廢除核武這個政權的保命符的背後，究竟還有多少我們不知道的祕密？心裡面打的又是什麼主意？

採訪南北韓事務多年，資深的北韓通，日本朝日新聞駐首爾支局長牧野愛博根據自己多年的觀察與採訪經驗，寫出最深入和最透徹的北韓核武發展過程與歷史，也讓我們看透金正恩領導的勞動黨未來動向。川金會後，對朝鮮半島局勢感到樂觀的讀者而言，讀到這些不為人知的第一手資料後，或許對金正恩的廢核及半島的和平產生不一樣的看法。

Photo Credit: 八旗文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航