《火神的眼淚》最終回收視率4.39創新高，製作人宣布第二季籌備狀況

5月1日開播至今屢創收視佳績的台劇《火神的眼淚》，上週六（29日）迎來完結篇，收視率也於今日曝光。首播平均收視創下3.87，而劇中江宜蓉去醫院探望林柏宏的橋段更寫下收視高峰4.39，收視人口數達139.63萬人，拿下週六全國收視冠軍。相較於第7、8集的平均收視2.22，收視人口數96.7萬人，最終回顯然更上一層樓。

在串流平台的表現，台灣大哥大旗下的myVideo最終回的直播觀看次數較上週成長超過2倍，Netflix、中華電信MOD皆持續穩坐影集排行榜冠軍，LINE TV上架僅一天即衝到當日流量Top3，從有線電視到串流平台，《火神的眼淚》皆有亮眼表現。

除了影視相關之外，韋禮安的片頭曲〈因為是你〉與江美琪的片尾曲〈繞〉也持續維持在KKBOX即時排行榜1、2名，而蔡銀娟導演的Podcast特輯也在KKBOX上熱播。從影視到音樂，近期引起觀眾熱議的話題台劇就是《火神的眼淚》。

由公共電視、台灣大哥大myVideo共同出品的《火神的眼淚》，全劇斥資9400萬新台幣，並以高畫質全4K拍攝，迎來完結篇之際，製作人湯昇榮、李志薔、導演蔡銀娟及演員溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷、馬力歐、夏騰宏、胡釋安、謝章穎、元康共同上線直播，直播同時收看人數也突破萬人。

面對如此的好成績，導演蔡銀娟在直播表示：「很驚喜、也很高興可以收到這麼多觀眾的喜愛，儘管戲劇結束了，也期盼大家持續關心台灣的消防議題，最近因為疫情的因素消防員們也都背負著很大的壓力，希望大家都可以多待在家，非必要時不要外出，這對他們就是最好的幫忙了。」

而經手操刀過《我們與惡的距離》、《誰是被害者》等話題台劇的製作人湯昇榮，也藉著直播宣布《火神的眼淚》第二季的籌備狀況：「已經有一些人有開始在連絡我們想要投資、參與《火神》的第二季，這也給了我們對於IP的建立很大的信心，希望可以有更多人一起進到產業內支持台灣戲劇IP的建立。」

Photo Credit: 公共電視提供 左至右：李志薔、蔡銀娟、湯昇榮

至於在《火神的眼淚》的結局，觀眾最關注的故事線，包含林義陽（劉冠廷 飾）、徐子伶（陳庭妮 飾）「伶陽CP」的虐心結局；小穎（柯奐如 飾）、邱漢成（溫昇豪 飾）的分離；張志遠（林柏宏 飾）、小辣椒護理師（江宜蓉 飾）是否成為戀人等等，都是劇迷熱議討論的細節。

關於「伶陽CP」，陳庭妮表示：「其實在拍要救林義陽那場戲時，我的腦筋是一片空白的，在爆燃的那一瞬間我的情緒真的是從0到100，我只想把義陽從那個火場裡面健健康康的帶出來。」劉冠廷則說：「我前面在試圖爬繩子出去的時候，真的是用盡我所有的力氣在爬那條繩子，我也很想活著出去站在子伶面前，但是當我不斷失敗，又聽到娛樂城裡傳來很大的爆炸聲響時，內心其實是很五味雜陳，有種真的在面對死亡的感覺，拍完當下真的有很多感觸、很難過。」

Photo Credit: 公共電視、myVideo提供

而溫昇豪對於劇中的分離則表示：「其實戲劇不斷在強調的就是換位思考，邱漢成的太太跟小孩實際上都是無罪的，他們只是需要一個依靠，但也是因為太太希望邱漢成轉職的時機點，是剛好發生在分隊的氣氛是最低迷的時候，邱漢成因為內心沒辦法丟下同袍情，所以才會選擇了留在分隊，但邱漢成與妻子之間其實也算是一個開放性的結局。」溫昇豪對於這對關係的開放說法，也引起各界觀眾對於第二季的無限遐想。

Photo Credit: 公共電視、myVideo提供

至於張志遠和小辣椒「友達以上，戀人未滿」的關係，林柏宏說：「無論兩人有沒有交往，他們肯定不只是『同學』，而是能夠更深層的互相理解及安慰。小辣椒的陪伴是志遠在受傷後努力想要回歸正常生活的最大動力，志遠對於小辣椒不斷的付出和關心，也從排斥轉變為感謝。」江宜蓉則表示：「我自己想像的是，結局的當下他們還沒有在一起，但可能在很久的以後會在一起吧。」

Photo Credit: 公共電視、myVideo提供

《火神的眼淚》全劇共10集已播映完畢，目前在myVideo、公視＋、Netflix（台灣區）、中華電信MOD／Hami Video、LINE TV 全集上架。至於第一季有這樣的好成績，相信未來第二季的消息應該會陸續釋出。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航