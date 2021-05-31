本土新增274例、死亡15例，指揮中心：Rt值從15降為1.02，疫情已漸趨緩

中央流行疫情指揮中心今（31）日下午召開記者會，公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土新增274例確定病例、校正回歸73例。確診病例新增15例死亡。

指揮官陳時中也說明此波本土疫情的Rt值為1.02，代表一個確診病患可以傳染給1.02個人，表示此波本土疫情朝向趨緩的方向，但仍呼籲民眾未來兩週要持續遵守目前的防疫規範，Rt值才有望降到1以下。

本土新增274例、校正回歸73例，Rt值已從15降為1.02

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增278例COVID-19確定病例，分別為274例本土個案及4例境外移入個案；另有校正回歸本土個案73例，總計351例。確診個案中新增15例死亡。

指揮中心表示，今日新增之274例本土病例，為129例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2021）年4月29日至5月30日。另校正回歸個案73例中，為36例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月14日至5月29日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共347例，以新北市171例最多，其次為台北市122例，桃園市27例，彰化縣10例，台中市5例，基隆市及苗栗縣各3例，新竹市2例，花蓮縣、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中293例有雙北活動史，其餘縣市54例中2例有萬華活動史，46例已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增15例死亡個案（案1778、2111、2616、2656、2658、2795、3143、4936、5698、5732、6803、7140、7277、8031、8134），共計為男性9位、女性6位，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月28日，確診日介於5月17日至5月30日，死亡日期介於5月21日至5月29日。

指揮中心指出，新增4例境外移入個案中，皆持有登機前3日內檢驗陰性報告。案8419、案8531、案8532分別為本國籍30多歲男性、50多歲女性及50多歲男性，分別曾於4月29日（案8531）、5月10日（案8419、8532）出現相關症狀，3名個案於5月29日自印度返台，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢，於今日確診。案8434為本國籍40多歲男性，5月14日自南非返台，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，29日出現相關症狀，由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診。

為避免疫情散播及確保航空器防疫安全，指揮中心也宣布，將同意交通部民航局所屬台北松山、台中、嘉義、台南及高雄小港航空站設立篩檢站。旅客搭乘國內航線前往離島時，應於搭機前填寫「健康聲明書」，現場有症狀者不可搭機，且應配合病毒核酸檢測；若為過去14天內有症狀者，須現場配合接受抗原快篩檢驗且為陰性，始得搭機。經抗原快篩檢驗陽性的旅客，將由航空站安排搭乘防疫計乘車送至衛生單位指定防疫旅館或集中檢疫所。

陳時中也公布最新的Rt值為1.02，表示此波本土疫情朝向趨緩的方向，他表示疫情高峰時（5月13-15日）Rt值為15。在5月15日指揮中心宣布雙北市進入三級警戒、19日提升全國為三級警戒後，疫情已朝可控制的範圍前進。

Photo Credit: 指揮中心提供

發言人莊人祥就Rt值進行說明，他表示民眾先前比較常聽到的R0值，其中文翻譯為「基本再生數」，意指病毒從外界進入到完全沒有抵抗力的人口族群，平均可以傳染給多少人的估計值。莊人祥表示，R0值代表的是疫情剛發生時的情況，Rt值就是用來估計疫情已經發生一段時間所產生的傳染力再生數，代表病毒隨疫情發展後，可以經由一個人傳染給多少人。

依據指揮中心今天公布的Rt值，莊人祥表示目前平均每個病人可以傳染給1.02個人。莊人祥表示，Rt值通常只要低於1，疫情就會開始反轉。

陳時中還是呼籲民眾，未來兩週還是要將目前的防疫作為積極落實，才有望讓Rt值降到1以下。

陳時中表示，未來具體的戰略目標為讓確診者感染、發病到隔離之間的時間間距縮短，疫情就能獲得愈有效的控制。另一方面，指揮中心也已下訂購買相關單株抗體的藥物，提供給符合目標定義的輕重症使用，減少重症人數。

為何事先採購國產疫苗？只進行二期試驗就申請緊急授權？指揮中心釋疑

有關疾管署昨晚證實已在28日與高端、聯亞兩家國產疫苗廠完成合約簽訂，疾管署署長周志浩說明，預先採購即是在疫苗研發階段，政府就預先和廠商簽訂保證採購的契約。一旦該廠商的疫苗取得許可上市，雙方就可依照原先議定的價格和數量採購。

周志浩表示，預先採購的好處有二，首要是讓廠商有足夠的動機和資金加速研發疫苗，另一方面也確保政府能夠及時取得最新生產的疫苗。

至於佛光山有意採購嬌生（Johnson & Johnson）疫苗一事，副指揮官陳宗彥回應，佛光山幾天前已經來文、昨天致電給疾管署，指揮中心以及衛福部也於今天上午與佛光山代表交換意見。陳宗彥表示，指揮中心未來會提供單一窗口協助有意採購疫苗的民間團體，他也表示佛光山已清楚知道政府在疫苗採購上堅持的原則，佛光山也認為要支持政府的態度。

陳宗彥表示，指揮中心後續會和佛光山保持聯繫並提供必要的協助，包含後端的行政協助也會予以支持。

有關媒體報導《藥事法》第48-2條已明文規定，若有「因應緊急公共衛生情事之需要」，特定藥物可以專案准許進口，自然也包括緊急救命的疫苗。陳時中回應，若真有符合法規定義中的公衛事件，也可以來討論。陳時中解釋，之所以說還是要由中央負責簽約，主因是簽約非常繁瑣，由政府來負責簽約，對有意採購疫苗的各界來說，在法律上的保障會更好。

陳時中表示，如果大家一定要自己簽，在一切都符合法規的情形下，這也是可以討論的。陳時中表示，由中央政府出面負責採購疫苗，這也是國際在疫苗買賣的慣例，也有一些藥廠不與非國家的單位談。

陳時中也在記者會上以圖表說明，表示國產疫苗三期還沒有展開，目前進行的二期試驗為擴大型的二期試驗，規模將近四千人，比起AZ、輝瑞以及莫德納疫苗進行的二期試驗人數還要來得多。

陳時中也另外說明，AZ、輝瑞以及莫德納等疫苗的三期試驗還在進行中尚未完成，不過世界衛生組織（WHO）、美國、英國、加拿大等國皆陸續核准緊急授權（EUA）。

Photo Credit: 指揮中心提供

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國立政治大學法律科際整合研究所副教授劉宏恩在臉書發文指出，美國食品藥物管理局（FDA）公告的COVID-19疫苗緊急授權許可申請標準，當中就明白指出「申請廠商必須提供臨床試驗第三期得出的清楚明確的有效性與安全性數據，才有可能獲得許可」。

劉宏恩也整理了輝瑞、莫德納、嬌生疫苗所收到的允許信函，表示美國FDA是根據個別公司臨床試驗第三期、受試者人數最少達三萬人以上的數據，才同意其申請。

劉宏恩表示，去（2020）年10月衛福部食藥署一公告國產疫苗EUA的標準只需要做臨床試驗第二期，且受試者人數三千人以上即可，他就覺得非常擔憂，認為此政策將來必會引發爭議，並呼籲政府對於其為何採取比歐美寬鬆的標準務必做清楚的公開說理與公共政策論辯。

劉宏恩表示當時他曾投書《蘋果日報》提醒政府不可不慎，「但是七個多月過去了，我始終沒有看到政府對此有清楚的公開說理，卻眼睜睜看著爭議越演越烈，許多民眾對於國產疫苗和政府相關政策的信任越來越動搖。如今，政策溝通與修正調整的時機早已錯過，一切只能被口水淹沒。」

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核稿編輯：翁世航