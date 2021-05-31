2021/05/31,
藝文

書中自有燕歸來：烏克蘭詩人安德魯霍維奇的〈圖書館〉

書中自有燕歸來：烏克蘭詩人安德魯霍維奇的〈圖書館〉
圖片由作者提供

我們想讓你知道的是

有一本書能給我們指示光明前路，也沒有一首詩歌讓我們完全撫平傷痛，我們對書中記載的悲喜成敗有所共鳴、有所反思，不也印證了我們良知仍在，不為崩壞的世界沾污與扭曲嗎？

文：石刻一熊（生於香港，熱愛各國詩歌）

Netflix紀錄片《凜冬烈火》（Winter on Fire）記載了烏克蘭2013年至2014年冬季時爆發的親歐盟示威運動（Euromaidan）。記錄片以示威者訴求得以達成、總統亞努科維奇倉皇逃亡告終，但不論成敗、不計後續如何，那些曾經飽受苦難的面孔，不論地域遠近，照樣會勾起我們相同的情感；而更重要的是，人民在運動中付出的代價，必須牢牢記住。

極權肆虐無道，近年各地反抗雖然此起彼落，但血淚總比歡笑多。在亂流下的你和我，能做的委實不多。然而，忍耐與守望，不一定等於苟且。相反，當熊熊烈焰已焚燒過，目光還得在寒冷中燃着「文火」——微小，卻恆亮。

閱讀，可以使我們心志堅韌，令頭腦繼續澄明。沒有一本書能給我們指示光明前路，也沒有一首詩歌讓我們完全撫平傷痛，我們對書中記載的悲喜成敗有所共鳴、有所反思，不也印證了我們良知仍在，不為崩壞的世界沾污與扭曲嗎？

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圖片由作者提供

〈圖書館〉尤里·安德魯霍維奇（英譯：Yurii Andrukhovychh）；譯：石刻一熊@德尼思化

我們尋找最為準確的知識
攀梯爬上最高的一層
伴隨蜘蛛在書架間翻查藏書
天花板下揚起了團團灰塵
陡峭塔尖的話語
我們止氣屏息
維持平衡
就像身處半空的體操員
我們潛進一部部巨著，不抱一絲逃出來的希望
書如浩海把我們吞噬
我們抓着雕有刻紋的懸柱
總算能凌空不墜
就在筋疲乏力
喘不過氣，滿面灰泥的一刻
我們彷彿
在一本本靠緊牆壁的
皮裝書與硬皮本中
找到
一隻輕盈而溫暖的
燕巢

尋書有道，書海有渡

圖書館象徵了知識與記憶的匯合，此詩則描述了在圖書館裏「尋道」的一段過程。詩中的圖書館藏書頗豐，不少書籍早已封塵，乏人問津，而最為值得我們去尋找的準確知識，卻也在那讀者罕至的偏遠高閣。

攀登高處，只為一卷。之後，我們更要維持平衡，身心一致，才不至墮落。詩人以事為喻，說明「尋道」就如在茫茫書海中，撈一本最珍貴的卷帙，而過程定必沾上一身塵土、甚至暗藏危險——概言之，這是一條小眾的路。

可喜的是，詩歌結尾別出心裁：在尋到看似冰冷的書卷之際，原來該處有一隻燕巢。如此偏僻角落，生機依然乍現，巢上雖然看來暫且空空如也，但也同時暗示：飛燕終必歸來。

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Photo Credit: Rafał Komorowski, CC BY-SA 4.0
尤里·安德魯霍維奇（Yurii Andrukhovych），既是詩人，也是小說家、散文家、翻譯家。

樑上巢燕，書景自見

烏克蘭的圖書館可供燕子棲身，我們進入公共圖書館則要使用安心出行。論藏書、論讀者舉止，我們的圖書館或仍有改善空間。而說到空間，受囿於實體空間有限、以至出版空間漸窄，我們更要學會在書海裏尋覓航道，為自己度身訂造一幅書的渡海圖。

猶幸，近年來獨立出版漸受關注，相繼開業的獨立書店，像後話、本土研究社、手民出版社等等，亦各展特色，百貨百客，總有一本等着你。還有形形色色的講座、發佈會與讀書組。這些發自民間、由下而上的活動，質與量也愈見可觀。書山有路，始於目下，無論接着的是否不朽名句，翻開新一章的契機已經到來。

凜冬雖寒，撫心可仰，我們尋書、靜讀、互持，也可構成一道屬於我們的閱讀風景。

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圖片來源：Netflix紀錄片《凜冬烈火》（Winter on Fire）截圖

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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