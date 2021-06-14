《人類憑什麼》：「幸運緯度帶」的人們馴化了動物，改變現代人類的食物來源

文：伊安・摩里士（Ian Morris）

價值觀的演變：生物學、文化、與未來趨勢

人們開始農耕的主要原因之一，是氣候變遷帶來的龐大外來衝擊。

地球繞行太陽的軌道持續轉移，而氣溫在西元前一萬四千年時開始上升，不過上漲速度相當不一致，因為地球軌道中的微小傾斜或搖晃都引發了暖化或降溫（圖表5.1）。到了西元前一萬兩千七百年時，氣溫相當接近現代水準，而以某些估算法來看，水銀溫度計在三十年中上升了華氏五度。冰河開始融化，而龐大的低窪平原（包括我們現在所稱的波斯灣與黑海）都遭海水淹沒。

但每持續幾世紀的溫暖潮濕天氣，隨之而來的就是數世紀的冰冷時代，而在西元前一萬零八百年，發生了一場迷你冰河期（專家們稱之為新仙女木期〔Younger Dryas〕），讓世界陷入長達十二世紀的冰河時代。而當它結束時，世界迅速（以地質標準而言；這項過程歷時兩千年）變得比當今還熱。

照圖表5.1所示，自從西元前九千六百年以來，曾發生過許多次氣候波動，但這些變化都不比新仙女木期嚴重。近一萬兩千年來，我們居住在考古學家布萊恩・法根（Brian Fagan）稱為「長夏」的氣候中。

長夏對農業發明而言是必要條件，但並非充要條件。要滿足充要需求，就需要第二種條件：我們。在十三萬五千年前、二十四萬年前、三十二萬年前的冰河時代中都出現過溫暖潮濕的間斷期（地質學家稱之為間冰段〔interstadial〕），遠比現代智人出現要早得多，而這些時代都並未催生出農耕。每段時期反而發生了相同的繁榮與破滅模式。

隨著世界變暖，植物也因太陽能增加而迅速擴散；動物旋即因植物充沛的數量而食用它們，並同時增加數量；因應周圍如此多的動植物，前近代的人類也大量食用它們，並得到可預期的結果。但當（這總會發生）每種動植物高漲的數量超過資源量時，生物數量就會暴跌。

這個長夏，那種狀況並未發生。上一次冰河期最冷的階段，也就是兩萬年前時，地球上約莫只有五十萬人；一萬年後（西元前八千年），則有六百萬人；又過了一萬年後的今日，則有七十億人。打破繁榮與破滅的人口統計循環的因素，是由於長夏加上現代人類，這使農耕在史上變得幾近無可避免。

這種方式會生效，是因為當時與現代一樣，當全球暖化影響了地球上每個地區時，有些地帶受到的影響比其他地方還大。在一塊從舊世界的中國延伸到地中海、從新世界的祕魯到墨西哥的地帶中（在前一本書中，我將此地帶稱為「幸運緯度帶」〔圖表5.2〕），氣候與生態共同催生了具有大穀粒的草種（像是野生小麥、大麥、與稻米）和龐大又多肉的動物（像是野生羊、牛、與豬）。狩獵採集行為比世上任何地區發展得都更好，人口也大量成長。

在幸運緯度帶中的某些地帶（特別是約旦河谷），採集量相當旺盛，使得覓食群體能居住在半永久的村落中，幾乎全年（有時則是整整一年）都能靠單一偏好地區周邊的野生食物維生。現代人並非唯一會因食物充沛或稀少而改變行動模式的物種，但接下來的事，只有像我們這樣腦力強大的動物演化出現後才可能發生。人們逐漸定居於原地，更緊密地開發村落周圍的動植物，並選擇性培育和照料它們，人類不知情地（與緩緩地）發揮了選擇壓力，改變了食物來源的基因結構。

這項馴化過程首先在幸運緯度帶中發生，這並不是因為當地人比起（比如說）西伯利亞或撒哈拉的居民而言，較為聰明或更有精力，而是由於幸運緯度帶擁有世界上最密集的可馴化動植物。地球上任何地方的人類都一樣，所以我們可以認為，馴化首先發生在最容易出現的地點。

賈德・戴蒙在他傑出的著作《槍砲、病菌、與鋼鐵》（Guns,Germs, and Steel）中強調了這點。戴蒙觀察到，世界上約有二十萬種植物，但人類只能吃兩千種，也只有兩百種具有能受馴化的基因潛能。在種子至少重十毫克的五十六種可馴化植物中，有五十種植物的野生祖先原本生長在幸運緯度帶，世上其他地區只長了六種。二十世紀科學出現前，在人類馴化的十四種體重超過一百磅的哺乳類中，有九種是幸運緯度帶的原生物種。

也難怪馴化發源自幸運緯度帶，加上在幸運緯度帶內，馴化首先出現於西南亞地區，考古學家將該地區稱為丘陵側翼（在第三章曾經提過），當地有最密集的可馴化物種（圖表5.3和5.4）。牛、綿羊、山羊、小麥、大麥、與黑麥的野生祖先都從此地演化而出。這項過程的第一波徵兆（演化出異常巨大的種子與動物，考古學家將此過程稱為培育〔cultivation〕）20於西元前九千五百年到西元前九千年之間在丘陵側翼出現，而完整的馴化行為則於西元前七千五百年出現。

我們現在稱為中國的地區，擁有高度集中的可馴化動植物，但不像丘陵側翼區中的數量那麼多。在黃河與長江之間，稻米於西元前七千五百年開始栽種，並在西元前五千五百年馴化。小米與豬也在接下來一千年中加入馴化行列。

在巴基斯坦，大麥、小麥、綿羊、和山羊也約莫在同個時間點培育與馴化。南瓜、花生、與大芻草於西元前六千五百年在墨西哥種植，並於西元前三千兩百五十年馴化；祕魯的藜麥、駱馬、和羊駝則分別在西元前六千五百年，和西元前兩千七百五十年經歷了這類過程。可馴化動物的數量密度，與馴化開始的日期彼此近乎完美地吻合。

這樣的吻合使薩林斯的問題（人們為何寧願選擇充滿限制與勞苦的農耕，而非自由與閒暇的覓食）漏失了重點，而博伊德等人重新的表述（他們質問為何農業在西元前九千六百年不可能誕生，卻在之後變成必要的存在）則直搗重點。世上第一批農民和我們一樣擁有自由意志。當他們的家族變大時，居住地也隨之填滿了人。

當原始豐裕社會變得越來越飢餓，他們可以望著自己孩子們的眼睛，告訴他們寧可挨餓，也不要更努力地培育動植物。就我們所知，一萬年前的約旦河谷中有些覓食者確實這樣做。但問題是，他們做的並不是一次性選擇。成千上萬的人都問了同樣的問題，所有家族每年都得多次重新考量究竟要賣力或挨餓。最重要的是，每次有家族選擇努力工作來加強對動植物的管理，維持昔日生活方式的人就少了一點好處。

每當培育者開始將他們細心照料的動植物視為自己的花園與牲畜，而非大眾共有的物資時，承襲舊作法的人就會發現，狩獵與採集變得更加困難。固執和／或勇敢地堅守舊習的覓食者注定會失敗，因為趨勢對他們不利。

現實中，人們鮮少面對薩林斯想像出的極端選擇。西元前六千年，當一個農夫放下約旦河谷中的耕犁，並遠離該地時，他不會立刻跨越界線，踏入覓食者的地盤。他反而會開始碰上其餘耕作程度比他稍弱的人（與其犁田和施肥，或許對方只有用鋤頭翻地），接著是農耕程度更弱一些的人（或許他們燒了森林中的一塊地，在上頭耕作到雜草長回來，接著就搬走），最後則會見到完全仰賴狩獵與採集的人。廣大接觸帶中的想法與人們不斷來回飄移。

當人們明白採用緊湊農耕法的鄰居正在撲滅並驅逐覓食生活賴以維生的野生動植物時，他們可以和這些野蠻人作戰、逃跑、或加入他們，並加強自己的耕種行為。與其選擇農耕而捨棄覓食，人們其實只需花少一點時間採集與狩獵，並多花些時間在種植與畜牧上。之後他們可能得決定是否要開始除草，接著是翻地，還有施肥；但這是一連串嬰兒般的步伐，而非一下子從原有的豐裕社會，大躍進到苦役勞動與慢性疾病。

整體而言，經過數百年與數千英哩後，勤於農耕的人子孫綿延；而固守舊習的人則逐漸衰亡。在這段過程中，農業「邊疆」逐漸往前推移。沒有人選擇階級和更長的工時；這些事緩緩纏上他們。

這項模式的史前大型特例（除了第二章所提過的繩紋時代日本，與波羅的海沿岸）似乎證明了這種法則。農業迅速在中歐與東北亞發展開來，直到它的疆域推進到波羅的海沿岸五十英哩內（約為西元前四千兩百年），以及日本沿岸（約為西元前兩千六百年）；但在這兩個地帶，它都停滯了一千年以上。

日本與波羅的海擁有豐饒的野生資源，導致努力工作和培育動植物對覓食者而言沒有多少好處；而假若粗耕者試圖入侵這些狩獵採集者樂園，並用農場與圍籬破壞豐饒物產的話，就會發現武力高強的當地居民人多勢眾。不過，即使在這些特殊地點，最後依然出現了農業進展的浪潮，直到農民掌控了世上所有能透過農業獲利的地點。

因此我做出結論：從透過覓食捕獲能量的方式，轉換到以農耕捕獲能量一途並非無可避免，但當世界暖化、現代人類也演化而成後，這種變化在歷史上就近乎必然。

相關書摘 ▶《人類憑什麼》：當化石燃料開始讓北大西洋世界充滿能量時，舊政的挑戰便正式展開

書籍介紹

本文摘錄自《人類憑什麼：覓食者、農民、與化石燃料——人類價值觀演進史》，堡壘文化出版

作者：伊安・摩里士（Ian Morris）

譯者：李函

暢銷話題作品《西方憑什麼》續作，

作者於本書中再度充滿野心地講述某些「野蠻的物質勢力」

如何侷限並決定人類兩萬年來的「文化、價值觀、與信仰」

長期價值觀變動的基礎，是由最基本的力量所驅動——能源。

作者描繪出了人類價值觀的宏觀歷史，並區分了三個接續出現的人類發展階段之中的廣大相似性。在這三個連續階段中的人類文化，則由逐漸變強的能量捕獲生產模式所判定：覓食、農耕、與化石燃料生產。這些連續出現的能量捕獲模式「決定」（或至少「限制」）了社會組織的型態，因此也控制了可能成為主流的社會價值觀。每個階段最後都會選擇自己需要的價值觀，原因除了人類的創造力，也由於相對成功的社會模式經常向外擴散，並征服其他競爭者。

他以歷史、人類學、考古學及生物學等面向出發，整合並加以編織，來說明從人類存在直至今日，我們的價值觀如何改變，以符合人類的單一過度需求，也就是對能源的追求。

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航