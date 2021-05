《軍情諜報》鐵幕行動：在敵對國度之中互相合作，多少人能諒解？

前人栽樹,後人乘涼;和平與幸福的日子,並非必然,而是前人努力,甚至犧牲自己所換來的。如果沒有前人栽種的樹,後人可能只得過著日曬雨淋的日子,甚至,根本就沒有「後人」了。只是,犧牲的人,有多少人會記得,甚至知道他們的付出?

由Benedict Cumberbatch(飾Greville Wynne)與Merab Ninidze(飾Oleg Penkovsky)主演的《The Courier》(港:軍情諜報/台:鐵幕行動),改編自冷戰時期美蘇衝突中著名的古巴飛彈危機,關於Wynne如何與Penkovsky合作而改變世界的事跡。

電影在日舞影展參展時,使用了《Ironbark》的戲名,而「Ironbark」就是Penkovsky的行動代號;電影現名為《The Courier》,重點來到身為信差身分的Wynne身上,而事實上Cumberbatch的戲份也比較多。

至於Wynne一角,讓筆者想起Cumberbatch曾問鼎奧斯卡及金球像影帝的角色——《The Imitation Game》(港:解碼遊戲/台:模仿遊戲)中的二戰英雄Alan Turing,二人原是平凡小人物,卻憑著不平凡的堅持改變了世界。

《軍情諜報》的名句,似乎可以與《解碼遊戲》中的名句互相呼應。

Maybe we’re only two people, but this is how things change(或者我們只是兩個人,但改變就由此而起) [1]

Sometimes it is the people no one imagines anything of who do the things that no one can imagine(有時,那些被輕視的人,往往能做出超乎想像的事)[2]

——《解碼遊戲》