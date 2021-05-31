《軍情諜報》鐵幕行動：在敵對國度之中互相合作，多少人能諒解？

前人栽樹，後人乘涼；和平與幸福的日子，並非必然，而是前人努力，甚至犧牲自己所換來的。如果沒有前人栽種的樹，後人可能只得過著日曬雨淋的日子，甚至，根本就沒有「後人」了。只是，犧牲的人，有多少人會記得，甚至知道他們的付出？

由Benedict Cumberbatch（飾Greville Wynne）與Merab Ninidze（飾Oleg Penkovsky）主演的《The Courier》（港：軍情諜報／台：鐵幕行動），改編自冷戰時期美蘇衝突中著名的古巴飛彈危機，關於Wynne如何與Penkovsky合作而改變世界的事跡。

電影在日舞影展參展時，使用了《Ironbark》的戲名，而「Ironbark」就是Penkovsky的行動代號；電影現名為《The Courier》，重點來到身為信差身分的Wynne身上，而事實上Cumberbatch的戲份也比較多。

至於Wynne一角，讓筆者想起Cumberbatch曾問鼎奧斯卡及金球像影帝的角色——《The Imitation Game》（港：解碼遊戲／台：模仿遊戲）中的二戰英雄Alan Turing，二人原是平凡小人物，卻憑著不平凡的堅持改變了世界。

《軍情諜報》的名句，似乎可以與《解碼遊戲》中的名句互相呼應。

Maybe we’re only two people, but this is how things change（或者我們只是兩個人，但改變就由此而起）[1] ——《軍情諜報》

Sometimes it is the people no one imagines anything of who do the things that no one can imagine（有時，那些被輕視的人，往往能做出超乎想像的事）[2] ——《解碼遊戲》

（以下內容含有劇透）

本文分三部分，先討論劇本中國家與個體的各種矛盾衝突，再談Cumberbatch的細緻演出與向Wynne致敬的心意，最後比較電影情節與現實相異之處。

一、緊湊的劇本與各種衝突

這電影雖然以文戲為主，但劇本充滿張力，有著豐富的矛盾衝突，有國與國之間的，國與人之間的，還有人與人之間的。

國與國之衝突

戲中以美蘇衝突為背景，然而冷戰期間任何國家也無法獨善其身。在戲裡可以看到，在國家層面上，即使英美兩國的諜報人員合作，畢竟各為其主，在可能危害到英國國民Wynne安全時，儘管美方CIA代表Emily Donovan（Rachel Brosnahan飾）在美方會議上受到壓力，而強烈希望Wynne繼續進行諜報計劃，英方MI6代表Dickie Franks（Angus Wright 飾）卻不想Wynne再涉險。

可是，在國家與個人的層面上，卻又是另一回事。

國與人的衝突

由於Wynne並非MI6特務，身分也只是一名商人，因此當他遭蘇聯監禁時，英方起初拒絕跟蘇聯以交換間諜的形式處理；對於MI6來說，Wynne是否只是可以用完即棄的棋子，其價值無法跟MI6專業特務相比？

同時，在蘇聯也有國家與個人的衝突。

Penkovsky愛他的國家，但愛國不等於愛黨，也不等於愛國家領袖；在察覺到領導人Nikita Khrushchev（Vladimir Chuprikov飾）的瘋狂計劃將禍患無窮時，他挺身而出，向西方國家洩漏蘇聯情報。

在蘇聯領導層眼中，他是叛國罪人，但如他沒流出情報，最終Khrushchev打響了如意算盤，美蘇角力隨時引發核戰[3]，屆時將有多少人犧牲？對本來可能要犧牲的人來說，他卻是英雄。在戲裡他的行動代號是「Ironbark」，而在現實中，他的行動代號正正就是「Hero」[4]。

人與人的衝突

戲裡最明顯的個體衝突，大概就是Wynne與太太Sheila（Jessie Buckley飾）之間的矛盾了。

家人就是當初Wynne接下「任務」的原因，但為了保護家人，Wynne無法把內心的秘密與壓力向他們傾訴，他每次從蘇聯返英都舉止怪異，加上他曾經出軌，令太太疑心生暗鬼；直到他被捕入獄，太太才知道丈夫的苦衷。

二、精湛的演技與致敬演出

Cumberbatch向來演技精湛，在《軍情諜報》中更有突破性演出。在他細緻的表情轉換詮釋下，從剛開始的幽默與疑惑，到中期的焦慮與不安，到最後的沉鬱與盼望，正好反映出Wynne協助諜報以來，不同階段的心路歷程轉變。

細心看的話，剛開始時他以微胖之姿出現，以低角度拍攝的鏡頭還能看到他的下巴微微有肉，但隨劇情發展，入獄後的他變得瘦骨嶙峋，形成強烈對比。

Cumberbatch在訪問中透露，他花了3個月時間減掉了21磅。雖然牢獄戲份只有4場，而他還需為拍攝《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》（奇異博士2）而增回減掉的磅數，但看到Wynne當年出獄時的照片，想到對方的人生因蒙難而影響深遠，令他覺得必須向Wynne致敬，忠實詮釋對方成為階下囚時的模樣[5]。

三、劇本與現實的主要分別

在戲裡負責四方斡旋的CIA代表Donovan其實是虛構人物，但導演Cooke表示Donovan一角參考了很多真實人物，如Janet Chisholm——協助Penkovsky傳達情報的MI6特務[6]。

至於Wynne被捕的場景，戲裡安排他在離開蘇聯返英的飛機上被帶走，事實上他卻是在當時蘇聯佔領的布達佩斯所舉行的展覽中被擄劫至蘇聯的[7]。

Wynne與Penkovsky在電影中最後一次見面，是筆者印象頗深的一場戲。電影一直鋪排二人深刻的友情，那種背負著全世界命運的壓力，那種賭上性命如履薄冰的危機感，那種連家人也不能說的委屈與無奈，正正讓二人有著「全世界只有你懂我」的特別聯繫。

於是，在Penkovsky堅稱Wynne對傳送文件不知情，並說自己最終還是失敗時，Wynne一臉感動，微微震顫後情緒爆發，不停地向摯友激動大喊「because of you」，告訴他因為他的行動， Khrushchev已撤了核彈，古巴飛彈危機已經解除了。

事實上，這場戲是虛構的，Cumberbatch形容這某程度上是西方國家給Penkovsky的感謝信[8]。

最後，電影以Wynne回家作結，並以字幕表達他於1990年安詳離世，看似否極泰來；事實上，返英後的他患有抑鬱症，同時有了酗酒的習慣，更跟太太Sheila離婚，最後即使他有了另一段婚姻，也以失敗收場，終因喉癌離世[9]。

註釋：

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin