【劇評】《火神的眼淚》：社會的歲月靜好是有人負重前行，英雄其實更像殉道者

文：癮君子 Movie Addict

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褪去披風的英雄，也不過是個常人

在火災發生時，社會上有著一群人，向著所有人的反方向在衝，火場越熱，他們的心就越沸騰，縱使溫度不斷攀升，面對讓人本能畏懼的橘紅，內在的磅礡，不減半分，渾身散發出視死如歸的執著，只因背負了崇高的使命還有生命。

即使如此，進出火場的英雄，脫下制服，也有各自的苦惱、委屈、不安與焦慮，會累，更會沮喪。或許，英雄兩字看似帥氣，但其中也夾帶著不合現實的理想與期待，使得英雄光環反而變成壓迫人的光牢，如同枷鎖一般，銬鎖住滿載的心酸。

雖然台灣常以英雄來形容這群辛苦的消防員，但就劇中所示，他們更也像是殉道者，全心奉獻自我，不單是生命，更包含了生活，有些人因此不敢投入一段關係，或是跟家人有所隔閡，甚至因此失去了家庭。

可是，這些犧牲不一定能被社會看見或看重，部分的人還認為是理所當然，一句不爽不要做，就想打翻掉他們的披荊帶棘，卻忘了社會的歲月靜好，往往都是因為有人在負重前行。

回到英雄形象的束縛，聚焦來看，最受影響的角色，無疑就是張志遠，他懷抱著贖罪的心投入救火專業，只為補償救不回哥哥的缺憾，他承諾或說說服自己，只要能救下999人，就能彌補過錯，放下超重的愧疚與罪惡。

只不過，這一場贖罪之旅，卻比他想得要長要遠。甚者，有關於英雄的完美形象，讓他越走越緊迫，磕磕絆絆之下，說不出口的內在創傷，加劇成難以安撫的幽魂，不斷抽離人的專注力，導致散發溫暖的陽光男子，困失於冰冷且抑鬱的迷途。

假若刨開志遠的創傷，可以發現，其核心不僅在於失落與歉疚，更還包括無能為力，由此可見，志遠成為消防員，不只因為要贖罪，對他而言，消防員的英雄形象，也填補了長久以來的空缺，讓他終於不用束手就縛，擺脫無力感的折磨。至此之後，這一張英雄的面具，也讓志遠走了好久好遠，他也一度以為，能夠以此揮別過往的烏暗。

也因此，就算親友不斷勸說，英雄的面具還是讓他無法說丟就丟，雖然假裝沒事無法拯救自己，至少不會拖垮自己。可若揭開內在創傷，就像跳入深淵，再次變回無力的小孩，這是他不敢走入的死巷，畢竟，沒有人會想矛盾地衝入自己的地獄。

Photo Credit: 公共電視、myVideo提供

可惜現實不如想像美好，就像宿命一般，變成英雄，不代表全知全能，救不下人的無能為力，依然接踵而來。到頭來，全知全能的追尋，終究還是心靈虛構出的解方，不踏實也不現實，就如飄忽不定的幻夢，只能暫時蒙騙自己。

或許冥冥之中，因應志遠的放不下，過往的創傷，就像羅盤一般，總是會指引他繞回無能為力的情境，即使不做消防員，生活仍然會把無力塞到他的眼前。爾後，要擺脫無能為力的追逐，透過生離死別，志遠明白只有坦然接納走不出的困頓，才有機會緩住胡亂向前衝的自己。

換言之，志遠真正需要的不是成為英雄，而是脫下完美皮囊，迎接脆弱與不堪，才有辦法清掉化膿，不再因為創傷而感染，而隱隱作痛，浴火重生之後，志遠也才能繼續佩戴著鳳凰的標誌，出生入死。

以此切口，《火神的眼淚》藉由志遠闡明消防工作可能面臨的挑戰，不能光靠鼓勵、嘉獎或榮耀就能解決，誠如邱sir所說，心理素質是不可或缺的環節；可這也不代表消防員不能有心理創傷，而是受傷之後，也得記得好好療癒，運用親友或是心理專業來處理。

至此，惡火撲襲之時，就算曾經受過傷、跌過跤，內心也不會跟著慌亂，本被烏雲密罩的人生，更也因此，獲得微小卻堅毅的曙光。

救人之前，或許得先自救。

Photo Credit: 公共電視、myVideo提供

披風之下的傷痕累累，無法細數的心酸血淚

前文聚焦於志遠來討論，但不只他帶著悲愴的未盡事宜，不同的人，也都背負著各式的痛苦與掙扎，延續英雄的形象來談，同安女俠子伶就因性別，總是遭受冷言冷語，劇末一句，我也想活出自己，就在強調，即使不如一般人想像的威壯武猛，子伶仍然要用自己的方式，為自己、羚羊還有社會，多做一點什麼，直到此時，子伶也才走過自己的心結，不再為了賭氣而活，而是為了自己。

Photo Credit: 公共電視、myVideo提供

子伶的賭氣，來自於從小到大的比較，母親把所有的不幸都轉嫁到她身上，藉以逃避不被人愛的事實，縱然辛苦拉拔子伶長大，但毒性的養育，也讓子伶失去了自我，只能活在母親的失望中，反覆咀嚼自己是不是不夠好，或說不被愛，對比於志遠，這又是另一種無能為力。子伶無法改變自己的性別，也無法改變他人，或是母親對於自己的不滿與偏見，殘酷且尖銳的不被期待，就是她不分晝夜要對抗的日常喧囂。

即使活出自我，總要承受世人的白眼，可子伶寧願被世界遺棄，也不要被自己厭惡，只不過，就算理智堅定這份選擇，心理還是因應不平衡，近乎要走不下去。直到羚羊出現，她才越活越踏實，原來被世界鄙棄的自己，還有人願意傾聽、珍視與支持，這份滿足，即使羚羊走了，也依然陪著子伶，讓往後的前進，都交疊著羚羊的影子。

Photo Credit: 公共電視、myVideo提供

如果說子伶是受限於性別框架而喘不過氣，邱sir則是受限於家庭責任而窒息。

沒想太多的工作選擇，透過一點一滴的累積，邱sir漸漸發現其中的意義，在一次次的掙扎中，他體悟到不只自己在救助的過程中，為他人埋下希望的種子，自己也透過救助這件事，獲尋天命與意義的結果。

他深愛著家人，但無力兼顧家庭，無可奈何，就只能放手讓愛走，這無關對錯，若要說真正的問題癥結點，或許就是托育制度上的不完善，導致他必須面對，家庭或是使命的殘酷二選一。

面對邱sir的處境，觀眾同樣再次感受到深深的無力，如劇名《火神的眼淚》，本劇做為職人劇，不只讓人洞悉消防工作的內涵與樣態，更也稍稍撥開了英雄的面紗，讓人明白每個面罩之下，除了榮譽、希望與熱情之外，也都裹藏厚重的烏雲，所謂史詩事蹟，可能都是生命血淚換來的成果。

Photo Credit: 公共電視、myVideo提供

不過，消防員的困境不僅於此，除了個別的處境問題之外，職務創傷、人力不足、裝備老舊、新人訓練的不完全、關說文化、外行領內行，或是唯我獨尊的酸民文化，都讓他們內外交迫，不只要救火救助，還要想辦法在晃蕩的職涯中，穩住自我不翻覆。

由此可知，即使是職人劇，劇組也沒有只聚焦於美好的樣貌來梳理，而是忠實地反應出實務現場中的無奈、拉扯與辛酸，並以無能為力為定錨來貫穿，推展出系列的單元主題。部份安排看似狗血、老套，甚至帶點八點檔的氣味，但也因此飽含了草根性，真摯講出基層的窘境，即使刺眼、讓人生厭，可也是扎實見血的結構探問。

社會的歲月靜好，因為有人負重前行。

諮商的必要性：情緒勞務與替代性創傷

如前所述，《火神的眼淚》點出諸多議題，其中一項特別引起筆者的注意，意即局長不斷強調的諮商資源之建置，相信透過志遠的立體演出，觀眾都能明白其必要性，但諮商不只可以處理創傷，也能幫助消防員調節內在情緒系統。

首先，即使不像志遠擁有重大的過往創傷，消防員仍要不斷暴露於他人的創傷中，更也要第一線承擔受害者的情緒起伏，甚者因應救助失敗，直接面對家屬的悲愴；這也反應了直接創傷之外，心理上，消防員還得面臨大量的情緒勞務與替代性創傷。

情緒勞務，意即調動內在的情緒資源，以符外在對於專業的期待，比如餐廳服務生，隨時以笑容回應客人。回到消防員身上也是，不管是維持英雄形象以減他人的不安，或是保持和藹的態度，回應民眾的質疑與挑戰，這都會形成內在的消耗，長久下來，就如研究所示，可能提升疲勞程度，甚至造成職業倦怠。

Photo Credit: 公共電視、myVideo提供

假若陷落於職業倦怠，其影響不只會讓人感到疲憊，還會產生另外兩種層面的影響，一為去人性化及憤世嫉俗的人際互動；二為專業效能與成就感的滑落。至此，干擾著消防人員對於工作與職場的投入或表現，積累之下，未能順利處理，就會導致人才的流失，形成專業人力的斷層。

除了情緒勞務之外，消防員的心理挑戰，承前所述，還有替代性創傷，其指的則是人因同理心的作用，面對創傷資訊時，不管是直接目睹，透過新聞媒體或是轉述了解，過度深感他人的痛苦，如同親面創傷一般，產生相似反應。然消防員因應工作性質，難以迴避創傷資訊，甚至要一再目睹，這也大大提升替代性創傷的可能。

爾後，替代性創傷會為消防員帶來煩躁、焦慮、注意力分散、疲憊、罪惡或是惡夢，甚至引發其他情緒疾患，比如憂鬱症、躁鬱症（雙相情緒障礙）或人格解離（解離性身分疾患）。倘若如此，不只造成個人的情緒負擔，也會引發人際的衝突，還會提升工作風險。

再者，跳脫疾病之外，消防工作可能引發家人的反彈，結合前述的職業壓力或傷害，消防員可能也缺乏足夠的心理資源，溝通處理其衝突，反而因為不被諒解，感到心冷落寞，不知不覺，家人之間的隔閡更也越來越大。

Photo Credit: 公共電視、myVideo提供

由此可知，諮商資源不只能夠針對病態的狀況來協助，也能聚焦於日常的情緒層面來梳理、宣洩與調整，藉以幫助實務工作者在出入火場之時，還能保健身心狀況，妥善經營人際支持系統，而不是受迫於內外消耗而崩潰。

本段試以心理學的角度，初探劇中楊局長所說的諮商必要性來切口，不過，消防員的英雄形象與諮商的大眾印象（病態視角）仍相衝突，建置資源外，如何提升使用率，破除汙名化，也需要仔細考量與配套，受限於篇幅，無法細探。

當然，除了心理諮商之外，消防員的處境議題方方面面，即使是戲劇本身都無法細數，如職業傷害之後，對於生活日常的影響，都沒有機會詳細呈現。若想了解更多消防工作的議題，推薦前往官方PODCAST，聽聽導演、第一線工作者或是眷屬的想法與經驗。

結論

近年以來，不只電影的議題性越來越廣泛，影劇本身也跳脫出不同的框架，不管是《你的孩子不是你的孩子》、《我們與惡的距離》、《做工的人》都用各自的方式，提出深刻的議題關注與社會關懷，但結束之後，議題的發酵要能保持，需要社會大眾來接力。

為此，蔡銀娟導演透過《火神的眼淚》點發的，有關改革的星星之火，方能繼續燃燒，穿透體制的箝制，甚至抹開烏雲，帶來曙光，縱使緩慢，小小的挪步也讓改變成為可能，就算只是推薦親友看看這部優秀的職人劇，也都是在推動變革，就讓我們一起勇敢前行。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航