大甲媽拚外交：友邦大使、外媒、外國YouTuber參與遶境，「外交進香團」讓國際看見台灣

文：蔣曜宇（台灣數位外交協會媒體關係經理）



今（2021）年4月9日為一年一度的大甲媽祖遶境起駕儀式。台灣數位外交協會受到主辦單位中華道教聯合總會的邀請，協助籌辦了一組有13國大使及駐台經貿處代表一同參加的「外交進香團」，提供這些在台灣的外國友人豐富且完整的台灣傳統宗教文化體驗。

人們都說「越在地越國際」，媽祖遶境活動這樣的特殊的宗教盛事，自然有機會成為引起外國人的好奇心，豐富外界對台灣的想像。而為了更有效地製造媽祖遶境的國際討論聲量，台灣數位外交協會還找來了多間外國媒體及 YouTuber，希望透過社群分享及媒體報導，來加強資訊的傳播。

有趣的是，在這團近百人、有20國不同國籍，職業及身份各異的「外交進香團」中，每個人體驗這場媽祖遶境的方式，以及他們所關心的面向皆不相同。以下我們將以「外交官」、「外媒」、「外國YouTuber」的三個角度，來討論當我們想要向外國人推廣台灣文化時，不同族群想要得到的收穫是什麼。

外交官：從民間視角瞭解台灣在地生活

在我們向許多大使館與駐台代表處寄發邀請信時，回覆的狀況可說是相當熱烈。就如同在台灣待了超過十年的聖克里斯多福及尼維斯大使查絲敏・哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）所說：「作為外交官，我們每個人都對於這樣的文化活動非常感興趣，因為大家都會想把握機會豐富我們在台灣的生活。」

除了加勒比海邦交國外、非洲的索馬利蘭、史瓦帝尼，歐洲的波蘭、奧地利，亞洲的泰國、印度，北美的加拿大等駐台使節都積極報名參加，就連美國AIT都直接出動一台遊覽車從台北直接開到台中。

對許多大使及駐台代表而言，他們鮮少有機會能夠和台灣的民間組織進行交流，能夠在非正式的場合與台灣民眾互動，對他們來說也是很珍貴的經驗。當我們的隊伍隨著朝聖人潮前進時，許多大使與代表就熱情地與沿途民眾拍照、握手，並沒有一般人所想像的那種外交官的架子。

聖露西亞大使羅倫（Edwin Laurent）則是開心地與自己在家鄉的親人視訊，將現場的熱鬧分享回聖露西亞。他相當讚賞這樣的文化交流活動，並強調說，要增加一個國家在外交上的價值，有時候得要用有別於傳統外交模式的做法。

「這樣的活動可以幫助我們更加了解台灣。這是最重要的關鍵。」羅倫大使說。

\ 聖克里斯多福及尼維斯大使館查絲敏・哈菁絲大使、聖露西亞羅倫大使｜Photo Credit: 台灣數外交協會

外國媒體：從多元切角出發，尋找不同的討論方式

大甲媽祖遶境固然特別，但放眼國際間，世界上那麼多獨一無二的宗教活動，若希望外國媒體可以來報導這場文化盛事，那自然也得要考慮不同國家的讀者受眾的需求，用各式各樣的視角，來進行解讀與分析。

舉例來說，受邀前來的日本產經新聞特約記者，便以「為何台灣年輕人越來越熱衷於傳統宗教文化？」為切角，去分析媽祖遶境活動一年比一年更加受歡迎的原因。文章強調，台灣年輕人近年來努力透過本土文化的特殊性，來形塑有別於中國的自我認同，而他們說這是台灣年輕人重拾傳統宗教文化的一大因素。這一種宏觀的趨勢觀察，這是國際媒體的興趣所在。

此外，掌握時事潮流也是一個好的方法。這次的媽祖遶境，最終也吸引十多家義大利的媒體轉發法新社記者所拍的影像新聞，講述台灣如何在全球疫情中，最大的宗教朝聖活動仍舊能夠照常舉辦，並順道介紹了大甲媽祖遶境的基本資訊。若沒有疫情的因素，這些義大利媒體恐怕也不會對這樣的新聞有興趣。

馬來西亞的《星洲日報》則是以行銷宣傳的角度，討論台灣民間組織如何透過民間外交的力量，將一個在地文化活動變得更加國際化，增強台灣的軟實力。他強調，馬六甲海峽一帶也有歷史悠久的「送王舡慶典」，而讓馬來西亞讀者有機會學習台灣的做法，便是他這一篇報導的關鍵重點。

這一次的媽祖「外交進香團」，最終有超過十多家外國媒體報導。同一個事件，不同的解讀與分析方式，對於有心推廣台灣文化活動的人來說，或許是一個值得參考的範例。

外國YouTuber：不只新鮮感，不同文化間的相似處更能引發共鳴

要將台灣推向國際，讓外國人對台灣從沒印象到好印象，找到「願意為台灣代言的人」就是其中的關鍵。除了各國官方派駐的駐台使節之外，每一位在台灣的外國朋友，其實都是推廣台灣軟實力的最佳代言人。

因此，找到擁有社群聲量，能幫忙把台灣介紹給外國人的YouTuber們，就成了我們重要的幫手。這一次媽祖遶境活動，我們邀請到了土耳其、法國、印度的YouTuber們來參加，希望透過他們獨特的社群敘事能力，將他們眼中看見的台灣風景，傳遞給世界上更多的人。

來自印度，目前在中研院進行博士研究的Dharamjeet（DJ） ，閒暇之餘經營YouTube頻道有成的他說，因為在印度也有非常多的大型宗教活動，諸如在恆河畔舉行，有上億信徒參加的印度教慶典「大壺節」，就是一個顯著的例子。「作為一個印度人，我很能感同身受這份喜悅。」他說。

打開他的節目頻道，大甲媽祖那一集播放次數就破了五萬人次。下面也充斥著許多印度網友的留言，說沒有想到台灣也有跟印度那麼相似的慶典氛圍。

但法國YouTuber魯道夫也強調，要將台灣傳統文化及宗教廟宇活動宣傳給更多外國人，社群媒體上的英文資訊還是非常重要的。「這樣才能給外國人一種任何人不論身份，都很歡迎一起來參加的感覺。」

印度YouTuber：Dharamjeet｜Photo Credit: 台灣數外交協會

台灣文化的國際宣傳，必須多管齊下

從外交進香團的經驗，可以看見針對台灣文化做國際宣傳時，傳播的管道必須是多元的。除了政府官方的外交官以外，國際媒體的深度分析與報導，輔以民間外國網紅、YouTuber的宣傳，都能夠增添外國人對於台灣的想像。

台灣傳統文化固然有其特別之處。但關鍵在於，負責宣傳的主事者是否能夠換位思考，設想不同國家、不同身份的外國人，各自需要哪樣的資訊。若能事先做好預測，勢必也會對於宣傳成果帶來正面的效益。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航