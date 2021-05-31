政府採購500萬劑，高端疫苗卻重摔跌停？分析師：「本夢比」題材風險高

昨（30）日疾管署新聞稿指出，高端疫苗與聯亞生技（未上市櫃）和政府簽約，每家各500萬劑疫苗，並視未來疫情需求，納入後續擴充以總體1000萬劑為限制。未受到利多激勵，今（31）日高端疫苗開平盤後重摔跌停，並拖累相關供應鏈及生技類股走弱。

專家表示，以高端疫苗去年EPS是-3.61元，整年獲利僅有1150萬元，基本面不佳。不過，專家也強調生技公司研發階段，高股價低營收的「本夢比」，屬於正常情況，但若股價位於高點，消息面持續走弱，資金不再青睞該股，則建議投資人切勿參與。

高端、聯亞已與疾管署簽約 採購500萬劑國產疫苗

昨日疾管署新聞稿指出，政府與高端疫苗生物製劑有限公司及聯亞生技開發股份有限公司簽訂合約，採購標的為「高端新冠肺炎疫苗」，每家各500萬劑疫苗，並視未來疫情需求，納入後續擴充每家各500萬劑疫苗。

昨日疫情指揮中心發言人莊人祥證實，早在28日和高端、聯亞簽約，向這兩家國產疫苗廠各採購疫苗，含開口合約在內最多各採購1000萬劑。高端疫苗指出，新冠疫苗研發成果，將取得主管機關許可後，方得交貨。

不過高端疫苗股價卻沒有因爲和政府簽約所激勵。反而於今（31）日，開平後重摔跌停，利多出盡意味濃厚，拖累相關供應鏈及生技類股走弱，包括基亞、台康生、台耀、東洋等相關供應鏈。

防疫相關類股近來在台灣本土疫情升溫下，國產疫苗廠高端及聯亞生獲得政府訂單支持，漲勢相對凌厲。其中尤多以高端疫苗領軍，帶領生技族群上漲。也在5月17日疫情最恐慌時，高端股價衝上417元歷史新高價，今年以來漲幅超過3倍。

如今，生技類股卻成為盤面最弱勢類股，上市生技指數下跌1.59%，上櫃生技指數下跌2.58%。

高端疫苗沒有營收支撐 做夢題材風險高

摩爾分析師陳昆仁指出，高端疫苗的前身是基亞疫苗，都是走題材消息面為多，是沒有基本面支撐，因此本益比也已經攀升高點。

陳昆仁表示，高端疫苗在2020年，但股價30元漲到130元，但是EPS是-3.61元，也就是每年以3塊多虧損。去年整年獲利僅有1150萬元，每個月營收都相對不穩定。

啟發投顧副總經理李永年則指出，新藥的公司在研發階段，本來就很常處於虧損，是一個正常的狀態，所以投資界常以「本夢比」一詞，來說明沒有獲利卻有驚人漲勢的公司，其中又多形容生技公司為主。

本夢比＝預期股價（做夢）除以每股盈餘。假設每股盈餘0.5元，投資人預期可以漲到500，所以500/0.5=1000，也就是投資這家股票，如果沒有預期中的爆發性成長，1000年後才可以回本。

陳昆仁表示，2017年，高端疫苗該公司的業務主要放在亞洲區的傳染病，包含腸病毒、流感疫苗為主，是台灣少數具有製作疫苗的公司。

他說明，因此去年疫情爆發時，許多投資人就已經開始押寶。直到今年高端疫苗和疾管署簽約成定局後，今年股價又再度創高。

陳昆仁針對簽約聲明指出，昨天的聲明略微簡陋，沒有說明能提供多少營收成長，也沒有提供疫苗成本給投資人參考。因此，外界無法實際估算到真正獲利，也會造成市場波動。

他說明，許多人以技術面分析疫苗股走勢，使用目前世界知名的疫苗來推估，以輝瑞疫苗來說，當美國核准該時間點，就剛好是股價的短線上的高點。

陳昆仁說，莫德納也有類似的走勢，每當有好消息出現的時候，股價都面臨回檔下殺。他認為，只有靠題材或基金行情的公司，經常都會有利多出盡的現象。

李永年也說明，若要評估基本面的話，市場上多估計高端疫苗打兩劑應該會2000萬劑，若以國外的疫苗成本價格估算約為300台幣，推估總體營收會進帳78億元，換算下大約是該公司股本的四倍多。不過以今天收盤350.5元來說，本益比還是相當高。

最後，李永年強調，因為資金行情的關係，許多投資人本來就會追逐消息面，因此高端疫苗才有這種價位，但是不理性情況在股市也是很常見的。他建議投資人，目前疫苗股都進行回檔，不適合參與進場，提醒股民也可以選擇有基本面的生技公司，才能在下跌的時候不會過度恐慌。

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核稿編輯：翁世航