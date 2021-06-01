「有章藝術博物館」拆除整建，引起台藝大師生校友什麼樣的焦慮與失落？

位於板橋，鄰近萬華和中和兩個雙北新冠疫情熱區的國立台灣藝術大學日前宣布自5月17日至6月8日[1]實施全校遠距教學，並要求住宿生儘速返家。雖然對比於5月12日便陸續有師生在官方社團及平台提倡防疫措施升級，這份14日傍晚才發出的公告可謂姍姍來遲，但至少已跟上雙北各大專院校的防疫節奏。

在師生都對校方的防疫對應措施提出呼籲和批判的此刻，幾乎同時間有另外一個議題在台藝大的社群裡發酵、湧動，不同於前述的校園防疫政策，這個議題較大層面是在校友之間而非在校師生之間被熱烈的討論：台藝大有章藝術博物館的拆除及整建。

Photo Credit: 有章藝術博物館 有章藝術博物館入口

注意，這裡討論的並不是有章的「存廢」，而是現存的有章藝術博物館建築，在新建的有章博物館落成之後的去留問題，也就是說，不管怎麼樣最後都會有一間新的有章藝術博物館，差別在於是把舊的拆掉蓋新的呢，還是要把舊建築另作他用。

本來這件事情坦白說是台藝大師生校友的家務事，並不真的有必要為之鳴鼓為文（且在疫情壟罩的氛圍下，大部分的台藝人還是關心學校的防疫措施來的多一點），但它所引起的討論和迴響，和其所展現的思考面向，還是挺值得探討一番。

在此也聲明，這篇文章並不打算代表任何人，為現有的有章藝術博物館建築作下拆或不拆的定論，而是藉由議題的梳理，試圖發掘這個議題背後反映出了台藝人什麼樣的焦慮和失落。

事件的始末

基於有章藝術博物館的名氣，遠遠比不上關渡那間不久前還在展奈良美智的美術館，還是先簡介一下有章的歷史背景。

2004年，國立台灣藝術大學於黃光男校長時期，委由建築師楊啟鉉，將興建於1967年，由第四任校長朱尊誼設計的舊行政大樓重新整建為藝術博物館，於2008年正式啟用。楊啟鉉以玻璃帷幕包覆加固後的建築，讓藝博館完整保留了舊行政大樓的建築外貌。

2011年廖有章慈善基金會贊助一億元款項，做為藝術博物館新館新建的籌備資金。也是因為這筆款項，當時開館約三年餘的藝博館正式定名為「有章藝術博物館」。

今年5月19日，台藝大工藝系前系主任，陶藝術家呂琪昌於臉書貼出一段與校方的往來信件，內容是呂琪昌建請校方暫緩有章藝術博物館舊建築的拆除作業，並且遭校方婉拒。

校友社群才得知有章藝術博物館舊建築（朱尊誼設計的行政大樓）會被拆除的消息，在這之前，大部分的校友及在校師生都僅知道有章藝術博物館會增建新館，但包括呂琪昌本人都是在5月18日公開的招標資訊露出之後，才知道校方並不打算保留舊建築。

之後相關討論開始在台藝大校友與在校師生之間發酵，包括時任台師大社教系助理教授蕭文杰、呂琪昌、台藝大古蹟系校友顏瑞霆、台藝大美術系助理教授趙世琛，皆對本議題公開發表見解。大部分校友的立場皆傾向希望在保留舊建築的前提下，完成新館的建置，甚至有校友提出應把有章新館建在校方去年10月甫收回的北側新校地。

可能是眼見討論愈來愈熱，校方便於5月21日發布「針對台藝大有章藝術博物館新建工程案之不實言論澄清稿」，文中說明現有章藝術博物館建築使用年限已達50年以上，結構安全已不符合現行法規標準；且經2018年由新北市政府的文資審查會議，既存有章藝術博物館為民國50年代常見的構造及行政建築設計型式，且經過去多次整建已非建物原貌，不具保存價值。[2]

然而聲明刊出之後，卻引發更多的質疑聲浪。

首先從目前可找到的，2016的《國立台灣藝術大學有章藝術博物館工程規劃構想書》中，可以看到在當時的新館設計都還有保留舊建築的結構，至少並沒有提及「拆除舊館」的部分。

Photo Credit: 截圖自2016年《國立台灣藝術大學有章藝術博物館工程規劃構想書》 有章藝術博物館原本的改建設計圖，新館設計還有保留舊建築的結構。

並且，如果當時就已經發現「建物老舊，結構安全不符合現行法規標準，安全堪慮」，那麼至今將近五年的時間，大台北藝術雙年展都辦兩次了，在裡面活動的師生、行政人員、藝術家們難道是一直在「安全堪慮」的環境裡工作嗎？還是這個問題就一直被擺到招標的現在呢？

主持有章新館興建的建築師團隊為廖偉立，在一篇他與欣傳媒的專訪中，他提到「經檢視校園環境及基地後，他（廖偉立）大膽的將舊建築拆除重新設計，將原本一分為二的廣場重新串聯，來回應周邊擁擠凌亂的環境。」

這裡又出現一個令人玩味的地方：所以拆除有章舊建築是廖偉立建築師個人的創作理念，抑或是校方所提出的需求呢？無論是這兩者中的哪一個，促使他們最終推翻2016年「新舊並存」決定的關鍵又是什麼？

即便我們不談這些對既有資料的臆測和詮釋，不可諱言的是，沒有一份會議資料或公告文件，可以說明校方決定拆除舊有章建築是什麼時候的事[3]。沒有人知道校方從「新舊並存」到「拆除舊館」的決議過程到底是什麼，這才是其中的貓膩所在。

台藝大難以擺脫的空間焦慮

以台灣的大專院校而言，台灣藝術大學的校地可以說是十分的袖珍，甚至比國內許多高中職學校都來的小，至於關於台藝大校地的問題，約莫一年前筆者一篇探討台藝大第二校區的短文有比較清楚的說明，有興趣的人可以搭配著看。

而藝術實踐無論練習、創作、教學、展演，都需要廣大的空間資源，甚至於台藝有些系所在筆者就讀台藝大時期就沒有系館，到現在我畢業都十年了還是在各個教室四處流浪。解決校地問題也就成為台藝大歷任校長無不戮力以對的重大功課，雖然步調緩慢，但在歷任校長的努力之下確實累積了些許進度。只是當藝博館的討論開始累積一定的熱度的時候，下面的聲音就出現了：

與其把經費拿去蓋博物館，解決教室和校舍短缺的問題不是更為緊迫嗎？

但是，恰恰就是這裡出現了兩個思考的陷阱。

首先是有章藝術博物館的重建資金絕大部分的基礎，還是2011年由廖有章慈善基金會捐助的那一億元款項，而這筆款項本來就是專款專用於有章藝術博物館的營運和整建，並不能挪作他用。換句話說，無論是校地或是資金，都沒有辦法輕易轉化為增加教學空間的資源。教室短缺這個台藝大師生都為之頭痛多年的重要課題，其實並不能就這麼直接放在有章存廢的討論裡面。

另外一個值得思考的是，做為一個讓藝術大學學生離開學校之前的練功房，一間設備健全、組織完善的美術館之必要並不亞於一棟教學大樓。除了有章之外，台藝大的幾個展覽空間，不外乎是教學研究大樓的一樓及地下兩層的三個展場、回收原華僑中學教師眷舍所改建的台藝大藝術聚落、以及原為台北紙廠的第二校區。而其中只有藝術聚落和有章藝術博物館是獨立的建築，並且，前述所有的場域都稱不上是專業的展覽空間。

台藝大美術系助理教授趙世琛便直言，現在的有章固然是個「相當有魅力的場域」，雖然建築空間較藝術聚落與第二校區的實驗型展場稍微來得完整，但也「頂多稱得上是展場，而非一座美術館」。她並不具有一棟美術館應有的典藏功能、專業設備，並且挑高和載重等等都遠遠不足，無法支撐較為大型的作品。

而相對於表演藝術學門近幾年的展演空間陸續到位（包括2014年整修完成的大型劇場台藝表演廳，和以小型演奏廳為功能導向的福舟表演廳和台藝音樂廳），佔台藝大科系組成較大比例的視覺藝術各系，卻遲遲沒有一個足夠專業的展覽場域，能讓學生在展覽實務上有較為完整的實戰經驗。

當然，無論是展演空間或是教學場域，甚至是行政空間或是體育、社團等活動空間，對於一間藝術大學的師生都有其不同面向的必要之處。而攤開台藝大近年的新興建設包含藝術聚落、多功能活動中心、影音藝術大樓、停車場等等，雖然都在各自的崗位為師生提供更多的校園生活與藝術實踐的空間資源，卻也招致忽略基礎建設的好高騖遠之譏。

而這些負面回饋的背後便反映了台藝大校地不足的先天焦慮，也讓有章藝術博物館現有建築的存廢、以及新址的定位，有了更多的討論盲區和淺在爭議。

Photo Credit: 有章藝術博物館提供 廖偉立，《未來美術館》，2020年。

最悠久的藝術學校、最單薄的歷史情懷

比起在校師生多將討論重心放在台藝大有限的空間該如何被運用，關注有章藝術博物館的舊建築存廢，並主張舊行政大樓不應拆除的，則多半是畢業自國立藝專時期的校友。

原因顯而易見，目前在校生或是近十年左右畢業的校友，多半未有與舊行政大樓本身有太多的情感連結。並且稍微武斷地說，現今的國立台灣藝術大學與當年國立藝專，科系和師生的數量早已不在同一個水平上，恐怕這些目前已在各自領域頗有建樹的校友前輩們，並不真的對於在校師生的空間焦慮能夠完全的同理。

但平心而論，無論舊行政大樓的建築具不具備學術上的保存價值，抑或是真的有某些人士過度誇大舊有章建築的歷史意義，校友們對於台藝大的共同記憶日趨單薄的憂慮，卻也不能說完全是沒有道理。

細數台藝大近幾年的幾次大型工程，無論是圖書館擴大整建（2010）、台藝表演廳的整修改版（2014）、或是校本部正門兩次拉皮（2011、2018），外觀幾乎都清一色都走一個時尚新穎帶有科技現代感的路線。換個方式說，就是在視覺上整個打掉重練（不管有沒有拆除任何東西），改到連建築師他媽都認不得。

難免多少讓人覺得，台藝大明明是國內歷史最為悠久的藝術學校，卻完全沒有一個能夠讓人留下鮮明印象，具有標誌性和歷史感的建築或是精神象徵。[4]

Photo Credit: 截圖自 國立台灣藝術大學

而就本次事件引發的討論，與其說校友們有多麼地捨不得舊行政大樓建築，倒不如說這種「台藝大已經快要沒有我記得的東西了」的失落感，才是這次事件中驅使各方校友發聲的核心因素。

國立台灣藝術大學在現任陳志誠校長任內，可以明顯感覺到校方戮力爭取國內藝文產業的話語權，並且建立一個屬於台藝大的藝文品牌的企圖心。幾個大型的藝術展會也的確在近幾年迅速的累積不少話題聲量，特別是2016年開始，於偶數年舉辦的大台北藝術雙年展、和奇數年的大觀國際表演藝術節，皆展現校內師生與國內外趨勢藝術家優異的合作成績，在國內的藝文社群收穫不少正面的回饋和熱切的討論。

無論如何，作為校友看到母校漸趨活躍，仍然是感到十分欣慰。甚至於，有章事件發生討論至今，（無論是正面或負面）我始終認為有討論都比沒人討論好，若是台藝人對於有章要拆不拆要建不建「都無所謂」、「沒有人在乎」，那才是真正可怕的事。

現在的討論熱度至少代表了有章開館這十年間，確實在校友們與在校師生的心中留下了些什麼，校方應當對此感到欣慰。

至少我就我個人而言，無論這次的事件如何落幕，是不是每個人都得償所願，我都確信這個新的有章藝術博物館，未來將會是大台北地區又一個值得注目的藝術集散地。

然後，同時不能忽略的是，在這個台藝大品牌塑造，走筆疾書的過程中，是否能夠同時留下一些具有歷史重量，更重要的，是無論什麼型態，能否打造出一些任何足以凝聚台藝人向心力的事物？我想是這次的爭論背後，一個值得校方深思的課題。

備註

[1]5月25日已確定延長至學期末

[2]撇開前述內容不談，這篇澄清稿非常糟糕。首先它開宗便談「在此新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻之際，台藝大全體正竭盡所能防堵疫情。惟社群網站中，仍有大量關於本校有章藝術博物館新建工程案之不實言論。」疫情防堵不是每個學校跟公民的義務嗎，到底把疫情拉進來講是什麼意思？意思是現在談論這個話題就在給校方扯後腿？而且一開始就質疑別人是「不實言論」又是什麼意思呢？校方的確打算要拆舊建築不是嗎？所謂的不實言論指的是哪個人提出的哪個部分叫做不實言論？一言以蔽之，這種一開始就道德勒索意味滿滿的聲明實在是公關處理的負面教材啊。

[3]根據台藝大戲劇系校友，第十一屆學生會長鄭閔尹表示，一直到2017年的106 年度第 3 次校園景觀規劃會議，都還有「設計如需保留舊有建築物，應考量新舊協調及空間串連。」的決議，可見至少在2017年拆除舊館都還不是定案。

[4]附帶一提，台藝大目前現存歷史最悠久的建物應該是位於綜合大樓後方，圖書館前方的版畫中心。兩側立面還保有近60年前，由李梅樹、何恆雄、丘雲、許和義等人帶領藝專學生創作的大型浮雕。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航