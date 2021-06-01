2021/06/01,
藝文

《偶然成為社長》：韓星暫代雜貨店店主，把鄉愁和溫暖與觀眾分享

《偶然成為社長》：韓星暫代雜貨店店主，把鄉愁和溫暖與觀眾分享
Photo credit: tVN

我們想讓你知道的是

韓星車太鉉與趙寅成，離開自己一直以來的身份，來到一處陌生的地方，飾演別人的人生，代其工作，並跟其周遭環境的人和事建立偶然而發的關係。

在原來平凡生命裡的十天，忽然離開自己一直以來的身分，來到一處陌生的地方，飾演別人的人生，代其工作，並跟其周遭環境的人和事建立偶然而發的關係。在今年一月的十天裡，韓星車太鉉與趙寅成便曾經過了一段這樣不一樣的日子，並製作成綜藝節目《偶然成為社長》（어쩌다 사장），為觀眾帶來意想不到的綜藝效果。

PD劉浩鎮挑選了江原道華川郡鄉郊一帶一間名叫「原川商會」的雜貨店，讓年中無休的店主婆婆，享受了一個久違了的十天假期，能探訪女兒。而她則把這間小店，轉交給車太鉉與趙寅成暫代營運。離開前，婆婆只留下了一封簡單的信，把店內的日常工作與需留意的事項向二人交代，餘下的任務就由他們自由發揮。目標只有一個，希望二人能好好地守護著這間對華川郡村民意義深遠的小店。

一開始車太鉉與趙寅成還是手忙腳亂，不單連簡單記帳也不懂，甚至後來更因為找續出錯，需要向村民歸還多收了的金錢，犯錯頻頻。總之頭一天當了「忽然而來」的店長，他們都是在不斷錯誤的挑戰中捱過來。後來，第二天開始，幸有了其他好友明星前來當兼職生，多了人手，整理工序過後，店內一切的工作也慢慢上了軌道，原來困難的事也漸漸變得駕輕就熟，而趙寅成主理的餐食亦屢屢獲得村民讚賞。

當了幾天店長後，車太鉉與趙寅成也略見明白「原川商會」其實不只是一間普通的小商店。在原來店主婆婆的主理下，那間雜貨店實際上是扮演著維繫那個小社區的聯誼會角色。那些同村內的公公婆婆，數十年來風雨不改，每天定時定候來到小店，那怕只是喝一杯即沖咖啡，也要前來跟鄰居閒話家常一番。還有不少在同村內工作的工人，「原川商會」更是他們每天前來裹腹，吃溫暖家常飯的第二個家。

習慣都市生活的車太鉉與趙寅成，起初還是不太適應鄉村人家那種每事皆過問且無分彼此的熱情好客。只是，生活了幾天以後，他們從起居生活習慣開始，亦慢慢融入了當地村民的節奏，如會主動地向每天也會前來買公車票的青年人噓寒問暖，也會主動地向送來食物的里長與村民，逐一回禮拜訪他們。最叫人難忘的一次，就是他們駕車帶眼部不適卻諱疾忌醫的同村學生，到附近城市的眼科醫院接受治療。到了那刻，無可否認車太鉉與趙寅成也儼如華川郡的村民一樣，深深地融入了他們的圈子，並視同村的人為親人般，一旦有事也會盡力地提供幫助。

到了最後一夜，車太鉉與趙寅成更特意邀請了歌手好友洪京民前來，為臨別的村民送上一首接一首富有鄉愁味道的舊歌。吃著泡麵，雖然不是什麼名貴食材，但一眾村民卻在歌聲中，載歌載舞地享受了叫人難忘的時刻。那個小片段，更也感動了只是短暫出現的洪京民，因為正如他所說「很久沒有體驗有人因聽到他唱歌而感動得流淚了」，那份對歌手而言久違了的感動，想不到竟然能在這條以人情貫穿的小鄉村內尋獲。而在鏡頭以外，那份感動更散發到觀眾的心憾中，引來共鳴。

在店鋪熙熙攘攘的客人離開以後，有一位顧客忽然推門而入坐下，並點了一碗泡麵，那人原來正就是「原川商會」的真正主人婆婆。一邊說著「工作到很晚，很辛苦吧」，其實那刻車太鉉與趙寅成早就認出了婆婆的真實身分，但他們卻一直裝作不知道，只顧著各自的工作。但是像平時一樣煮著泡麵的趙寅成，卻在那刻忍不著淚水，去了後院哽咽。而雖然抑制住了感情，但其實車太鉉當刻的心情也是差不多。

《偶然成為社長》就是以這種方式結尾收場，對車太鉉與趙寅成而言，他們受之而感動，是因為他們藉過去十天的經歷，不僅體驗了長期守護店鋪的老婆婆過去的人生是怎樣過，更重要是，他們領會了生活另一種意義的可能，並尋獲了都市間人與人早已失去的感情關係。

奇異的店長生活體驗十天完結了，車太鉉與趙寅成駕車回到他們原來生活的首爾。冬去春來，未知下一個冬季再次降臨之時，他們又會否再次來到華川郡，偶然地成為別人的身分十天，為觀眾再次帶來感動？

參考：

（標題為編輯所擬，原標題為「韓綜《偶然成為社長》結終 — 把鄉愁和溫暖與觀眾分享」）

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

責任編輯：Alvin
核稿編輯：


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