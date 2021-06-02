2021/06/02,
生活

所有移民，都忘不了在新家園聽到的第一句話

所有移民，都忘不了在新家園聽到的第一句話
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

遇到當地人，對香港有點印象的，我們總銘感在心。

所有的移民，都不會忘記來到新家時遇見的每個人所說的第一句。

當我們拖著沈甸甸的行李步出機場，我們總不會忘記機場職員特意走來，問我們去哪裡，然後給予我們清晰的指示，還不忘遞一粒糖果給隨行的小兒子。搭過火車，步出小鎮的火車站，走進附近商店問路，抱歉地跟店主說自己德文不好，誰知對方第一句就回應：「Nothing to be sorry about, we can speak English」，配以誠懇的笑容，讓我們很快找到租住的地方，不用拿著地圖匍匐而行。對方說的第一句，無論多少年以後，我們都不會忘懷。同樣，要是對方不友善，第一句就說不會德文不要問路，我們也會終身難忘。

遇到當地人，對香港有點印象的，我們總銘感在心。在學校的課堂，跟老師說自己來自的東方大都會，對方馬上問到那裡是否很多高樓大廈，然後跟你說他從電視上看到香港的事，感到很痛心。聽到對方對香港有印象，就如在雪地步行一夜後找到前面一家亮著燈的旅館，老闆前來遞上的毛毯。不用是名牌，就像對方不需對香港的歷史如數家珍，但背後的同理心，卻教人銘懷。有時在德國遇到對東亞有興趣的人，聽到我們的來歷，可以搭得上幾句嘴的，令人感到格外溫暖。許多年後，我們都會記住，那天認識的朋友，第一句就問到香港的情況，而不是用日文打招呼。

我們要增廣見聞，不只是為了找工作，更不是為了炫耀知識，乃是希望用第一句來炙暖別人的心房，而不是說些別人國家的固定形象。遇上敘利亞的難民，我們立即說得出該國近年的危機；碰上來自波蘭的同學，我們馬上講得出該國最近的憲法爭議：認識了委內瑞拉的友人，我們都曉得問對方的家人在政變之下是否安好。能夠講得出其他國家的二三事：首都、人口、貨幣、大城市、著名科學家，總令別人覺得與別不同。原來在另一片土地，有位不同膚色的人，都在關心自己的國家，我們都不再孤獨。

令人難忘的第一句，不需巧言令色。一兩個事實，幾聲的問候，都會長留人家心坎。正如許多年前的運動會上，你在衝線前跌下，鄰班那位同學停下來握著你的小手，一起走過終點。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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