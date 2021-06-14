《【圖解】35線上賞屋的買房實戰課》：平面、機械、倉儲，停車位該怎麼選？

文：Ted

3-10 平面、機械、倉儲，停車位該怎麼選

這個主題乍看之下很小，但其實對買房的人來說，車位若沒選好，那可是會造成未來生活莫大的麻煩。小至位置、大至出入口等，都有差別，選車位時的細節其實大有學問。我們先從2013年7月1日頒布的《建築技術規則》內容解說，這次頒布的規則，對停車位及車道尺寸規定都有更詳細的說明，如下：

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另外，在停車位前方的預留空間，車道角度要大於60度，前方應設寬5公尺、深6公尺的空間。車道寬度的部分，基地面積只要大於453.75坪，車位數超過50個，車道寬度就要有5.5公尺雙車道的標準。如果是在同一個社區裡，可以有1/5的車位做成小車位，但條件是不可以在鄰牆旁設置、也不可以連續設置。

這些都是大家在挑車位時，就一定要先知道的資訊。此外，有些車位會分成小型、標準或加大，這時可依需求自行量尺寸。

停車位不只挑價錢、樓層，還有這些細節要注意！

很多人在挑車位時，可能只會挑樓層、挑價錢，但其實「好不好停」很重要，畢竟等到入住時才發現車位很難停，每天上下班回家停車都像是在考駕照一樣，難免住起來會有些影響生活。此外，停車場畢竟屬於公共空間，有些安全性的問題也得注意，至於到底要如何做才能挑到「好車位」，以下提供五大考量重點：

1. 不只挑「好停」，還要挑「安全」的車位

在選位置時，除了要好停外，一定要注意車位的「監視安全」，大樓停車場都配有監視器，但監視器都有它的死角，再者，地下停車場的照明絕不可能像一樓或其他樓層般燈光充足。如果因為監視器死角、燈光不足，或是監視器的畫質不理想等，造成停車時遇到糾紛，就比較難處理。

2. 離電梯近生活方便，但要注意別讓車體擦傷

很多人喜歡選電梯附近的位置，大家的想法大多相同，像是去大賣場採購、小朋友要坐嬰兒車等，為了出入方便要選近一些的位置，就不用在提著大包小包的狀況下，還得走很遠的路。不過，若把車停在太多人會經過的地方，也要小心車體表面容易出現小擦傷等問題。

3. 儘量不要選在車道轉彎處，或車道出入口的車位

轉彎的車位有個好處是，停車應該會比較好停，因為轉彎處的車道較寬，也有比較多餘裕可以迴轉停車。但問題是，你不知道鄰居或同一層停車的住戶其開車技術如何，如果發生碰撞問題也很麻煩。

4. 儘量不要選在固定式設備旁的車位

以地下室來說，會有排風口，尤其在夏天時，風口處噪音大、又一直排放熱氣，在出入時會有很多不適感。再來是機房或垃圾場旁，也容易產生噪音或難聞氣味。

5. 儘量不要選在進出容易受阻礙的位置

這種車位有可能是車位寬度不足，或旁邊有容易遮擋視線的建築物，以及在停車場最尾端的地方，這種在空間物理條件限制之下的停車位，會迫使你一定得倒車進去，或是用某種固定角度才能順利停車，會讓每次停車都像技術大考驗一樣。

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這些停車位條件不錯，記得優先選擇！

既然選車位有這麼多但書，那有哪些好車位是適合選的呢？首先是「獨立車位」，即左右都是柱子，中間有一個車位，且開門不會撞到別輛車。再來是「右轉彎處的拐角車位」，這種位置通常會有樑柱在副駕駛座旁，爭取的就是駕駛座位旁能有最大空間。此外，位於柱子旁且能擋住隔壁車位，或離隔壁車愈遠愈好的位置也不錯。

最後要提醒的是，優先選「平面車位」，機械車位次之，最差的是倉儲車位。原因在於機械車位一定有其不便之處，比方當機、出錯或損壞，在維修上較麻煩。此外，機械式車位都需要領車，當你上下班要回家停車時，如果已有很多住戶在排隊，時間也就這樣耗掉了。總而言之，選車位要把握三大要素，即進出的空間、安全性、進出的角度，就能選到不錯的位置。

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35房屋小知識：停車位的產權登記，可分三種 在買車位的同時，最好也問清楚銷售方，這個建案本身擁有的停車位會是哪一種？因為每種停車位的買賣及管理方式都不太一樣，如下： 法定停車位 依照法規設置的停車位，建商按照建物本身樓地板面積，最少應該設立的車位就是法定停車位，必須登記為公共設施，有產權但是沒有單獨的權狀，所以不可以跟主建物分開買賣。若要單獨移轉，只能賣給同大樓的住戶。 增設停車位 就是在滿足法規需求數量的車位之後，有多餘的空間可以自行增設停車位，這一類車位的運用靈活度高，可以申請獨立的權狀，因此買方不一定要是社區住戶。不過這還是要看管委會討論決定，也可能會不願意由非社區住戶購買。 獎勵增設停車位 在台北都會區有些商辦大樓，因為政府是以增加樓地板面積或容積的方式，鼓勵建商增設停車位以利公眾使用。比如說在某個市中心，人流及車流都特別多，需要停車位，某棟大樓就會有很多車位能開放供外人付費使用。這種車位雖然有獨立權狀也可以買賣，但除了購買人有使用權外，其餘民眾也有使用權。

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書籍介紹

本文摘錄自《【圖解】35線上賞屋的買房實戰課：房價走勢・看屋心法・議價重點，43個購屋技巧大公開！》，聯經出版

作者：Ted

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因此他想透過自身經驗告訴大家，房屋不像一般產品，不滿意還能包退換，

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關於買房子，你也有這些困擾嗎？

處於高房價的世代，買房成了遙不可及的夢想，正因如此，我們才需要更謹慎。

這些問題你可能也曾苦惱過：

房子為什麼愈來愈貴？

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預售屋、新古屋、中古屋，該買哪一種房子？

權狀、坪數，差在哪裡？得房率又是什麼？

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因此，本書集結所有買房時會遇到的問題，從調整心態開始，教你審視自我需求，

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Ted想說的是，買房不能先求有再求好，了解自己的居住條件，

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本書特色

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬