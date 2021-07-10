女生「不拒絕」這些事往往是喜歡你的徵兆，千萬別不懂

文：智遠老師

Hey～大家好，最近發現一打開郵件，有超過60%的男生都在問同樣一個問題說：

智遠老師，我已經追了一個女生很長的一段時間，但她既不主動、也不拒絕我，現在到底該怎麼辦？

可是在兩性相處之間，女生若是對男人沒有感情，也就不會允許男人親近自己，也不允許男人一再來糾纏自己。在男人對女生表達心中的愛慕之意的時候，女生常會直接婉拒男人，不會給男人機會，看上去女生有一些「無情」，然而，這恰是女生對自己感情生活負責任的表現。

女生對自己想要的情感生活，向來是非常認真的，碰到自己喜歡的異性，女生也會默默先關注著對方，也會暗暗期待對方能夠來追求自己，更常向對方釋放一些善意；然而碰到自己不喜愛的異性苦苦追求自己，在這個時候，女人也不會心軟，該拒絕的時候，女生當然是會拒絕的。

反之，一個女生在和你交流過程中，若是對你有好感，想和你在一起，在這個時候，她常會願意給你追求她的機會，如果你向她表達愛意、贈送禮物，女人常會選擇接受。要知道女生不拒絕這些事，有時候往往是喜歡你的徵兆，千萬別不懂。

想要搞定女生，最重要的是什麼？

一、瞭解彼此的距離

當然是先瞭解她的小心思嘛！一般情況下女生不主動、不拒絕，無非只有三種情況：

不喜歡，所以想淡下來。 不討厭，但可以先留著。 喜歡，但還有自己顧慮。

但不管她的小心思是什麼，我們一定都能招招破解。我們要破解就必須在意識到這個問題的時候，製造機會，快速突破她的安全距離，看她的反應。

例如說，可以組織一次集體活動，去露營、遊樂場等都可以，你就邀請她一起去，那這樣的集體活動也減少了她拒絕你的機率。過程中去製造一些獨處的機會，然後細心一點，多幫助她、照顧她，反正給她多一些差別對待。

要是說女生拒絕和你獨處，又或是多次拒絕你的幫助，並且意興闌珊，那麼就送她走吧！事實證明突破安全距離失敗。

一兩次的拒絕可能是不好意思，而多次的拒絕那就代表是真的不喜歡了。因為在女生的潛意識中，對非親密關係保持距離的警惕性要比男生強的多，你只要受到她的排斥和主動遠離，就證明：「你不是她的菜，不必讓自己去賣乖！」

你要知道啊，不是所有拒絕，一定都是說出來才算數的。

但如果你們相處的還算舒服，她也願意讓你靠近她，那就可以初步證明，她有很大的可能性對你也有好感，這時候多些相處以及瞭解，彼此敞開心扉後，基本上就能搞定了。

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二、自我角色定位

簡單來說就是我們對自己的定位，隨著定位的高低不同，所展現出來的價值也就不同，價值高，別人才會搶著要。換句話說，如果你永遠只會討好一招，那女生就會把你歸為「廉價商品」。你想想，什麼人會在什麼情況下選擇廉價商品呢？

而我們要做的就是，「不能把自己放的太低，讓她知道你喜歡她就夠了，畢竟感情不是靠感動來維持的。」接下來大家需要持續做的就是提高自身價值：

平時注重自己的著裝，不求精緻，但求乾淨利落。 拓展更多適合自己的興趣愛好，走出舒適圈。 有效社交，讓自己忙起來，提升自我魅力值。

以上這三點是解決女生對你不主動、不拒絕最有效的方法。總結起來就是，更愛自己的男生才有辦法更容易得到女生的青睞。

其實不僅僅是男生，很多女生在感情裡也會自我淪陷，想著「他就是我的世界，我願意為他去改變」畢竟我們本來就是感情動物⋯⋯。可在事實上，有這種卑微想法的，在女生心裡已經是低價值的存在了， 所以我們常說一句話：「好的感情不靠追，而靠吸引。」

三、循序漸進的引導

有時候女生的顧慮，可能因為你，也可能源自她自己。其實很多女生在被追求時，很容易陷入自我懷疑、猶豫不決、胡思亂想中：「他會一直對我好嗎？」「我這樣的人，他喜歡我什麼呢？」「太主動，是不是顯得我不夠矜持？」

可能會有一萬個疑問。但其實我們不用刻意去消除她們這種想法，而是去改變。意思就是說：一旦她接受了你的一個小請求，為了避免給人前後不一的印象，她就有可能接受更大的請求。所以這是讓你融入到她的生活，以及讓她融入的你生活，最快和最有效的一種途徑。

比如說，一起工作的話讓女生幫你帶個早餐，讓她幫你請個假等等之類，當然我們男生也不能太吝嗇啊，多少給點回報。循序漸進的一起吃個飯，陪看個電影什麼的。不要以為這沒什麼。這樣一來就會慢慢讓她把你代入到男朋友的身份中，相信我，女生一點也不比你想得少。

那今天說了這麼多，其實我分享的也很簡單，就是當你喜歡的女生對你不主動、不拒絕的時候，首先就是要冒進一下，確定一下自己在她心裡的基本位置，然後有準備的吸引，最後才是引導和付出。

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總結

有時男人可能會猜不透女生到底在想什麼，也不知道自己到底能不能追到她，所以會很苦惱，不知道要不要繼續追下去。

其實女生對你有感覺，也會有一些蛛絲馬跡，只要你仔細觀察就可以發現，她們的喜愛並不難猜，只是可能受過愛情的傷，表現出些許的不信任，不敢很快接受對方的愛，只能循序漸進，而這樣也會錯過一些機會。女生往往沉靜而內斂，即使愛上了，也不會輕易說出來。

男人追求女生的時候，總是會想方設法的和女生聊天，每天的早安晚安是少不了的，平時沒事的時候肯定也會獻殷勤，主動的示好；其實女生是很敏感的，一個男人是不是對自己有意思，是不是在追求自己，總是能夠分辨的很清楚。

假如一個女生對你沒有好感，那對你每天主動的示好和問候，就會反應比較冷淡，由此也想澆滅你的熱情，好讓你知難而退。而一個喜歡你的女生，她一定十分期待收到你的訊息，你每天主動找她聊天，她總是非常積極的回應你，並且樂在其中，你們總是能夠聊得很愉快。

在兩性相處，女生雖然在感情上比較矜持、比較含蓄，然而，她心裡明白，感情上的事情，絕不能夠模棱兩可，不能拖泥帶水，若是不愛一個男人，女生會直接拒絕這個男人的追求。

也就是說，女生在和你相處時，若是對你沒有意思，不管你如何追求她，她都不會給你機會，她會直接對你說「不」。她會明確告訴你「我們不合適，你不要在我身上浪費時間了」你若是不識趣，最後也常是自討沒趣。

反之，一個女生對你有意思，心裡暗自期待你能夠追求她，在你對她表達愛意，在你採取行動追求她的時候，女人常會默許你追她，不會拒絕你。

今天的分享就到這裡啦，大家如果有什麼想法的話，都可以留言告訴我哦。

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本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航