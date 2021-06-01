在這個節骨眼，政客戲精們還是努力製造出政府在擋疫苗的假象

聽陳時中的記者會，讓人安心的點在於他沒有什麼政治語言，會認真跟你解釋目前的每個情況。關於上海復星的BNT疫苗，陳時中27日說：

買疫苗是一件嚴肅的事，藥商都很清楚有既定的程序在，如果大家只是繼續用嘴巴講而不走正式程序，那政府單位也會很困擾。

至於26日蔡英文總統提到的疫苗由中央統籌，陳時中也回答，那是因為買疫苗不是逛好市多掃貨，其中有很多安全性跟技術性的問題需要衛福部的專業審核。

其實整件事很單純。我今天找了各種不同政治立場的朋友，問他們說我有一批中國進口的疫苗，中國那邊說是德國原廠的，你們要不要打？大家都異口同聲說不敢打。那怎麼樣才敢打？如果這批疫苗能檢附原廠文件申請進口，並經過衛福部的審核跟檢驗，那至少大家打起來也比較安心吧。

陳時中今天說得很坦白，國際上現在疫苗還很缺乏，沒有什麼「現貨」。如果某些人真的有信心他們能拿到現貨、而且是真貨，那就趕快來申請，因為安全檢查就要一段時間，一直拖下去就沒意義了。

看完記者會後，馬上又看到韓國瑜在放話，要藍營縣市首長們團結起來，就像八仙過海，各顯神通，透過自己的努力及人脈去買疫苗。

不免嘆氣，這種「各顯神通」來的疫苗，明明沒經過審查人民也不敢打，而又沒有任何人真正的送出申請，但在這個節骨眼，政客戲精們還是努力要用政治語言，製造出政府沒有能力買到疫苗、或是不顧人民安全在擋疫苗的假象。

相反的，面對那些刻意傷害他、想證明他不適任的流言，陳時中卻說「趕快來申請」，彷彿他比誰都期待這些疫苗是真的，能夠多讓幾個人增加保護力。

部長也公開了去年8月起跟德國BNT原廠談疫苗的事，在今年1月簽約的最後關頭，對方要求我們不得使用「我國」這個字眼，即使我們配合把「我國」改成「台灣」後，依然沒有下文。

誰會讓原廠因為「我國」這個字眼而不賣我們疫苗？全世界，會阻止我們得到疫苗的還有誰？

國民黨自己很清楚，唯一在擋台灣買疫苗的就是中國，可是國民黨不抗議，反而爭著當中國疫苗的買辦，還放謠言試著讓我們的防疫指揮官為此下台。說到這裡真的很難過，人們正在受苦，70年了，為什麼我們要一直忍受一個心不在台灣的「中國國民黨」？

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本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航