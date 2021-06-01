實驗國小校長：停課不停學是「千載難逢的機會」，但不能直接把實體搬到線上

接上篇：停課不停學，各級教師怎麼看？高中線上「按表操課」，國中以下身心健康更重要

特教學生不適合非同步教學

雖然多數受訪老師都正面看待線上教學，認為有實體上課沒有的優點和可能性，但也有老師認為，他們教學的特殊性會讓線上教學的成效遠不如到校上課。

我們採訪到台北市一位公立國中特教老師S，S帶身心障礙資源班已經有15年的教齡。他就跟我們說，特教班比較適合到校上課，線上教學對學生幫助有限。

他說特教班有一些操作性課程不太容易線上進行，比如說帶有動作訓練的職業教育之類，有些實作內容像是要切東西、做一些簡單餐點，就會比較難進行。還有美勞課程因為美勞材料包來不及提供，就先停課。

關於有些老師或家長討論的同步和非同步教學依照比例混合進行，以降低學生上課疲憊度，S老師則說非同步課程對於特教學生太困難，但他也同意7堂課都要同步線上上課太累，所以比較會採行的方式是在線上課堂中要求一起寫作業。

不過最麻煩的是特教學生如果出現情緒挫折的話，老師需要用口語安撫。以往可以直接面對面處理，但現在學生如果出現情緒挫折可能就直接離線了，要透過家長才能聯繫上，會比較麻煩。

所以他認為對於資源班老師而言，這段時間更重要的目標是學生有參與到、作息正常就好。

城鄉差距的影響

另外目前全台都是在停止到校上課的情況，而對非都市的學校，也會有城鄉差距的問題。林怡辰是《關鍵評論網》2016年的未來大人物，在偏鄉的小學服務超過15年，現在任職於彰化縣二林鎮原斗國民小學5年級，她表示初期主要的問題是在學生家中設備和網路問題。

設備部分，學校可以借平板、攝影機、麥克風，馬上可以獲得解決，網路就比較有困難，之前有一個孩子家中沒有網路，老師每天將課程和科任課的錄影連結貼給媽媽，晚上或隔天看，老師定期用LINE和孩子聯絡。（林怡辰隔幾天跟我們說，後來那位媽媽也辦了網路，每天都全員到齊了。）

針對網路部分，5大電信公司在5月20日分別提出免費的4G門號方案，讓經濟弱勢的學生可以到教育部國民及學前教育署、各直轄市政府教育局、各縣市政府教育處申請免費的門號。此外台灣大哥大基金會也與4個公益團體合作，透過微樂志工平台，希望能募集到619台平板電腦提供給需要的家庭使用。《更生日報》的報導提到台東縣政府教育處處長林政宏說，疫情發生至今，教育處緊急採購了約200台的平板電腦設備，呼籲鄉親讓真正弱勢的家庭先來借用。

但問題不只是硬體和網路，《自由時報》的報導就指出偏鄉學校因隔代教養，阿公阿嬤不會使用電腦或智慧手機，學生只好回校上課。

報導提到花蓮縣教育處代理處長饒忠說，5月19日啟動停課不停學的第一天統計，包括國中小學及幼兒園共有1198人，因家長無法照顧而返校上課。到校學生將採適當社交距離、中午也提供餐盒，提供妥善照顧。

未來若線上學習和教學變成整體教育的一部份，該如何解決城鄉差距會是值得關注的問題。

線上學習是啟發學生自主學習「千載難逢的機會」

除了多數老師正面看待此次因為疫情之故，全台為了「停課不停學」而啟動的各式線上教學，台北市和平實驗國民小學的校長黃志順在訪談中更是稱此為「千載難逢的機會」。

黃志順今年53歲，當老師當了30年，是和平實小這個全台第一個公辦公營實驗小學的首任也是現任校長。他同樣表示去年疫情初始，在台北市教育局要求之下就有線上的演練，並笑稱自己年紀最大都可以做到，校內平均年齡不到34歲的老師們一定可以做到線上教學。但他明確的點出很多學校或是單位對於線上學習的理解「嚴重錯誤」，強調不能直接把實體搬到線上。

和平實小在5月17日週一雙北宣布停止到校上課的當天晚上9點23分發出一份《臺北市和平實驗國民小學因應嚴重特殊傳染性肺炎「停課不停學」說明》文件給家長，隔天5月18日週二早上6:30發出第二版。裡面除了說明原則之外，還有各年級具體的操作說明。

他對我們解釋這份文件是由各年級多位老師聯合撰寫，由教務主任杜瑋倫統整。根據我們拿到的文件上的說明，各年級因應學生年齡和需求不同，各自有不同的執行方式、線上晤談時間、分派作業的方法和採用的平台。

他所謂「千載難逢的機會」是指可以透過不到校上課的學習方式，讓老師教學的邏輯、學生的學習方式、尤其是家長參與的方式有所改變。因為過往很多學習的方式就只是「餵食」而已。他強調所謂的「餵食」不只是針對學生，包含老師、家長也都是其中一部分。

在我們採訪完之後沒多久，他就在臉書貼文中寫到：「『被餵食』的不只是孩子，我們當老師、當家長的也都是。孩子等著老師給東西、出功課，老師等著教科書與習作測驗卷以及各式政令去執行。爸媽呢？在孩子的學習這件事，選擇當個消費者，等著學校或是政府所提供的教育服務。」

他認為只是把實體餵食給學生的方式，改為線上餵食是不會通的。因為「重點不是取代實體的餵食，而是學生的自律和學習的理解。如果學習資源不足的時候，學生和家長該怎麼因應。」他表示這其實是在重新定位老師和家長的角色。

孩子就讀和平實小的家長L跟我們解釋，在第一週其實沒有安排什麼課程，有很基本的國英數作業，剩下的時間要自己規劃，家長的任務之一就是要規劃今天要做什麼事情。

經過一週之後，他認為一開始除了建立這樣的規範之外，其實心情的陪伴也很重要。當小孩無法去學校，他們社交的方式會改變，而且心中會有很多憂慮，「瞬間有一種連結被切斷的感覺。」

他認同自我學習的能力的確是很核心的一件事情，但就算是有線上課程，也無法完全取代過去每天8個小時在學校。他自己會幫忙安排找一些線上家教，甚至可能幾個同學一起去參加一個線上家教。

黃志順校長則強調，這並不是說要讓家長去取代老師把孩子搞定，而是協助和檢核。他也說線上教學只是現階段的一個過程，社會化和同儕一起的學習是無法被取代，所以當一切結束之後，還是會回復原本的方式。

「中小學並不是知識的傳授，而是讓孩子能慢慢對自己負責，找到學習的動機。」黃志順最後在電話中這樣說。

家長L則說自主學習一直是學校的核心，是教育理念之一，只是第一週有點太措手不及，經過第一週之後，他感覺每個人的心態也開始慢慢適應和改變。

「我後來發現，或許概念上可能是，讓孩子這段時間耍廢也沒關係，就是要讓他們自己可以長出一些東西。」他說。

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核稿編輯：翁世航