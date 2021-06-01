新加坡疫情趨緩可望鬆綁防疫措施，將允許私人醫療業者申請引進獲WHO批准使用的疫苗

（中央社）新加坡疫情趨緩，總理李顯龍5月31日表示，近期緊縮防疫措施後，每天新增確診案例已下降，若持續改善，6月中可望鬆綁一些措施；未來將加速推動檢測、接觸者追蹤及疫苗接種。

變種病毒來勢洶洶，原本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情保持穩定的新加坡日前疫情升溫，每天新增本土案例大多介於20多至30多例之間。星政府緊縮防疫措施，包括限制社交聚會人數最多2人、禁止餐廳內用、居家辦公應為既定模式等，實施期間自5月16日至6月13日，稱為「高警戒解封第2階段」。

李顯龍5月31日下午透過電視、網路直播發表全國演說時表示，近幾週緊縮防疫措施後，每天新增案例已下降，預期可將這波疫情控制下來；若情況持續改善，社區案例數進一步下降，6月13日後應可鬆綁一些措施。這是他自去年COVID-19疫情爆發以來，第7次針對疫情發展發表全國演說。

新加坡跨部門抗疫工作小組聯合領導人、財政部長黃循財在隨後舉行的線上記者會表示，依目前情況看來，6月13日後可能會鬆綁一些措施，但不太可能馬上回到解封第3階段。

另一方面，李顯龍指出，面對更具傳染力的變種病毒，新加坡須調整策略，加速檢測、接觸者追蹤、疫苗接種等3方面的行動，並涵蓋更多人。

李顯龍說，「我們必須以更快、更自由、更廣泛的方式進行檢測」，以便快速找出確診病例。除了PCR核酸檢測，目前還有其他許多檢測方法，例如快速抗原檢測、呼吸檢測法等都可以在更短時間內獲得檢測結果。

他透露，不久的將來，新加坡民眾就可在藥局買到自我檢測試劑。

李顯龍強調，「廣泛檢測將賦予我們恢復較大型活動或聚會的信心」；例如宗教活動、足球賽、演唱會、婚宴等活動前的快速簡易檢測，可確保活動安全。定期、大型、快速且簡易的檢測預計將成為新常態生活的一部分。

有關接觸者追蹤方面，他指出，新加坡的經驗顯示，若密切接觸者被感染，很可能也會傳染給其他同住人，因此，未來不僅要隔離、檢測與確診者有密切接觸的人，密切接觸者的同住者也必須隔離，將有助防止疫情急速擴大。

在疫苗接種方面，李顯龍表示，新加坡將加速推動疫苗接種，接下來2個月接收疫苗的速度將更快。目前新加坡約40%的人口已接種至少一劑疫苗，下一階段的目標是讓2/3的居民都至少接種一劑，可望在7月初左右達標。

這場流行病仍在全球肆虐，他說，即使是像台灣、澳洲、越南等先前疫情控制相當好的地方最近也爆發新一波疫情。疫情有一天會減緩，但他不認為COVID-19會消失，未來新加坡還是有可能會出現小型疫情；未來的新常態，可能每人每年都要打一劑疫苗追加劑。

星國過去一週新增社區案例已從前一週的182例，降至136例，感染源不明的案例也從39例降至25例。衛生部表示，今天新增23人確診，包括16起社區案例、7起境外移入；全國累計6萬2051人確診，目前有33人病故。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 新加坡居民排隊做COVID-19篩檢，攝於5月21日。

將加速檢測追蹤及打疫苗，下一階段的接種對象是學生

《中央社》報導，為提高COVID-19 疫苗接種覆蓋率，新加坡衛生部長王乙康5月31日表示，將允許私人醫療業者申請引進獲世界衛生組織批准使用的疫苗，包括中國國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗。

此外，隨著新加坡持續推動2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種計畫，衛生部表示，超過40萬名的當地學校及高等教育學府學生明天起可陸續預約接種。

5月31日王乙康在新加坡跨部門抗疫工作小組線上記者會宣布，衛生部將允許私人醫療業者透過既有的特別採用程序（Special Access Route）管道，引進世衛緊急使用清單上的COVID-19疫苗，以擴大接種覆蓋率。

目前已列在世衛緊急使用清單上的疫苗包括美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的疫苗，以及英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）、美國莫德納（Moderna）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、中國國藥集團的疫苗。

新加坡先前採購Pfizer-BioNTech、莫德納及中國科興（Sinovac）疫苗，目前已批准使用Pfizer-BioNTech及莫德納。新加坡於2月底接收首批科興疫苗，但衛生科學局至今尚未批准使用。

王乙康表示，當科興疫苗獲得世衛批准，新加坡當地醫療業者也可向星政府申請使用已運抵新加坡的20萬劑科興疫苗，為那些想接種這款疫苗的人施打。

他回應媒體詢問時也說，經由特別採用程序引進的疫苗，主要仍是提供新加坡居民使用，疫苗價格由私人醫療業者決定。

Photo Credit：中央社 新加坡推動COVID-19疫苗接種計畫，全島廣設40個疫苗接種中心，圖為其中一個接種中心。

人口約570萬人的新加坡自去年底啟動疫苗接種計畫，優先為醫療及前線人員、70歲以上的年長者施打，隨後逐漸擴及其他年齡層的接種對象，目前輪到40歲至44歲的民眾接種。根據衛生部數據，截至5月30日，近230萬人已接種至少一劑，其中170萬人已接種2劑。

下一階段的接種對象是學生。新加坡教育部長陳振聲表示，教育部希望利用6月的學校假期，盡快為學生接種疫苗。

教育部指出，研究顯示，輝瑞、莫德納疫苗分別可讓12歲及以上、18歲及以上者安全使用。

另外，衛生部宣布，經專家評估相關資料後，決定放寬限制，讓孕婦、正在餵母乳的婦女登記接種輝瑞、莫德納疫苗。

衛生部也說，若疫苗如期抵達的話，預計6月中可開始接受39歲及以下的成人登記接種，由於這個年齡層的人數眾多，將優先開放新加坡公民登記。

新加坡政府先前表示，規劃為所有健康狀況符合接種資格的新加坡公民及長期居民（包括永久居民及長期准證持有者）免費接種疫苗。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒