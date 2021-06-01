2021/06/01,
生活

下大雨了：各地水庫蓄水量即時更新，一張表看這兩天大雨讓水庫增加多少

下大雨了：各地水庫蓄水量即時更新，一張表看這兩天大雨讓水庫增加多少

我們想讓你知道的是

過去兩天（5/30、5/31）峰面帶來明顯雨量，對乾旱已久的台灣帶來降水，本文整理比較過去兩日各地水庫的蓄水變化情形，讓我們看看各地水庫進帳多少。

已經遲到的梅雨鋒面，終於在上週六（5/29）來到台灣，而且在5/30與5/31兩天降下大雨，甚至造成部分地區造成淹水災情。

這兩天的大雨，雨水也有落在水庫集水區，讓各地主要水庫都有進帳。下表比較5月31清晨與6月1日清晨主要水庫的有效蓄水量。

0531-0601水庫蓄水率變化表

整體來看，北部的翡翠與石門水庫增加最多，都超過600萬立方公尺。其次是中部的水庫，鯉魚潭、霧社、德基、日月潭水庫都增加400萬立方公尺以上。南部最主要的曾文與南化水庫也有增加100萬立方公尺以上，但牡丹水庫與烏山頭水庫的水量則是減少。

雖然這波鋒面鋒面，讓各地水庫增加超過4000萬立方公尺的水量，但是如果從蓄水率來看，多數水庫的蓄水率仍在30%以下，少數甚至仍在10%以上。下圖是6月1日上午9點各水庫即時水情。

0601-0900_-_即時蓄水情形

目前太平洋正有颱風形成，希望有機會再將雨量帶入台灣，解除台灣近一年的乾旱危機與用水限制。

以下是目前台灣各主要水庫的即時蓄水情形，《關鍵評論網》將每日持續更新。

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核稿編輯：楊士範


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