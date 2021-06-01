「台灣社交距離App」上傳183位確診者足跡，民間疫苗採購已有4個機關團體送件

今（1）日上午，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，在全國防疫會議會後召開記者會，說明與各縣市副首長針對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情應變的討論結果，包括醫療物資、離島三縣與企業快篩，以及外界關注的民間疫苗採購，陳宗彥都逐一回應。

提高地方醫療院所防疫物資存量，雙北將加倍撥補

陳宗彥指出，5月3日至27日期間，地方政府申請的防疫物資，全部皆如數撥補，並會請地方政府隨時注意醫療院所的防疫物資使用狀況，也會提高防疫物資安全存量的數額；只要有短缺或不足，指揮中心隨時會補充物資。

至於疫情較嚴重的雙北地區，自6月1日起防疫物資由指揮中心直接撥補，並會先撥發兩倍安全儲備量的防疫物資。

原則上，各醫療機構針對本身醫療量能的評估，對防疫物資儲備量提高的申請，指揮中心都會同意。

由於雙北重症患者較多，將要求重度及急救責任醫院加開ICU病房，若有需要跨區轉診就醫，會利用醫療綠色通道進行轉診；由於轉診有機會透過民間救護車協助，因此相關費用會由指揮中心支應。

此外，指揮中心為了瞭解各縣市確診者狀況，要求地方政府每日填寫Google表單回報確診者動向，便於指揮中心掌握確診者在集中檢疫所或隔離旅館的數量，地方醫療量能有狀況即能由指揮中心協助調度。

企業快篩辦法研擬中，本島5機場兩港口赴離島需快篩

為降低離島3縣疫情風險，將針對台北松山、台中、嘉義、台南、高雄小港等5座機場，基隆港往連江、台中港往烏坵等兩條航線，進行本島端的快篩，預計今日完成公告法定程序，6月2日起實施。

詳細實施原則為，欲赴離島者到機場或港口時，若有症狀將進行PCR檢測；若當下無症狀，但過去14天有症狀則進行快篩，快篩陽性後送醫療機構並PCR檢測，快篩陰性才能搭機搭船。

至於台東往綠島、蘭嶼航班並未規定快篩，陳宗彥指出，5機場2港口至離島屬於跨縣市的移動，由指揮中心協助規範；而台東至綠島、蘭嶼為縣內移動，權責在台東縣衛生局，但有建議台東縣政府，若有必要亦可比照離島3縣的相關辦法與設施。

至於企業內部的快篩，陳宗彥表示，快篩仍需由醫事人員執行，因此相關辦法與指引指揮中心正在研擬中，將會在辦法出爐後公告。

「台灣社交距離App」已上傳183位確診者足跡

關於「台灣社交距離App」，陳宗彥表示，上週五（5月28日）僅有29名確診者上傳資訊，但在指揮中心協助下，現已有183人上傳。若民眾接獲警訊，務必冷靜面對、注意身體健康變化，有疑似症狀應主動通報。

陳宗彥解釋，若民眾與確診者有近距離密切接觸，其「台灣社交距離」App就會出現紅色訊息：「請向當地衛生局或1922疫情專線回報，並注意個人身體狀況，若有不適請盡速就醫」若民眾接獲此訊息，首先要冷靜面對，第二要注意身體健康變化，並回想過去幾天身體狀況，就醫時要告知醫生有收到App通知與旅遊史。

民間疫苗採購目前有4個機關團體申請，郭台銘資料仍在準備中

陳宗彥回應民間疫苗採購時表示，目前正式向衛福部或指揮中心提出申請的有4個機關團體，並會全力協助，其中僅有佛光山已公開表達疫苗採購事宜，其餘3個團體不願曝光。

陳宗彥進一步說明，已跟佛光山代表討論連繫其疫苗代理商，後續進度尚待佛光山回應。

至於郭台銘採購疫苗的消息，目前瞭解資料準備中，尚未正式向衛福部提出申請。

網傳台中復健醫院改為方倉醫院，指揮中心：假訊息勿轉傳

近日有網友在通訊軟體LINE散布「台中市太原路復健醫院被徵收為方艙醫院」，台中市政府衛生局已澄清為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

指揮中心表示，台中市政府已對外澄清，此復健醫院近期進行搬遷作業，是為了提升醫療品質，正以BOT方式規劃市立綜合醫院，並非徵用作為方艙醫院。

指揮中心副指揮官陳宗彥指出，因應疫情變化，各地方政府規劃應變醫院及專責醫院收治患者，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

指揮中心重申，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高3年有期徒刑或併科300萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，以免觸法。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範