為何沒有慢性疾病的青壯族群感染COVID-19也會瘁死？

以美國為例，感染COVID-19的青壯族群住院數呈上升趨勢

根據美國CDC網站資料顯示，自5月份開始，因感染COVID-19 （嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的住院病患年齡結構已經改變！年齡介於18-49歲的青壯族群躍升為主要族群，而50-64歲者僅排第二。換言之，在美國，因感染COVID-19 的老人家住院比例越來越少！

另外，在巴西，在2020年12月到2021年3月期間，年紀小於39歲的青壯族群感染COVID-19的致死率已經翻倍，而年齡介於40-49歲者的致死率也大幅上升4倍，至於50-59歲者上升3倍。

年輕族群嚴重病例的猝死原因

於是愈來愈多專家對感染COVID-19的青壯族群死亡感到好奇，為什麼沒有慢性疾病的青壯族群（＜50歲），會變成主要病重住院的對象、甚至猝死病逝？

英國變種病毒量超載

科學研究指出，英國變種病毒，增加了40-70%傳播率。而病毒傳遞鏈並不會有年齡差別：無論年老者或年輕人，都具有相同的感染風險。此外，此類型的變種病毒，不只輕易傳播，且易造成病患體內有很高的病毒量。因此，即使是青壯族群，如果感染此類變異病毒，也易成重病！

免疫風暴心臟猝死

美國研究指出，COVID-19 重症患者病症，除了被廣為熟知的急性呼吸窘迫症候群(ARDS) 外，甚至可能引發心肌病變（33%）。

而病患肺部感染所生的感染源、内生毒素(endotoxin)，也有可能通過肺靜脈到達心臟，造成心臟的工作能力下降。COVID-19 重症患者的敗血症，會刺激人體免疫系統，釋放大量腫瘤壞死因子α (Tumor Necrosis Factor alpha,TNF α)。TNF α 是一類促炎症細胞因子，通常由全身各組織中的巨噬細胞產生。

具有細胞毒性(cytokines storm)風暴以及散佈性的休克現象，會使心血管系統功能產生障礙。此外，顯著的心肌功能障礙（myocardial depression）也是在敗血症中常被發現的心臟猝死。

快樂缺氧的猝死

這些「快樂缺氧」（Happy Hypoxia)，依舊會死人的。

不要告訴我，無症狀或輕微感染者，肺都是健康的，人也是不會死的！有的，只是有些人正在「快樂缺氧」（Happy Hypoxia)，而這一切只是死神的慣用的手法，連病人本身，也不知道他快要死了，更何況沒有受訓重症醫療訓練過的家人呢！猝死在家，也就常常引起很多遺憾在家中了！

基因缺損易猝死

另外，感染COVID-19易猝死的原因，可能也與體內的基因有關係。

根據一份跨28個國家的COVID-19患者死亡的基因分析研究指出，若具有ORF1ab 4715L and S 蛋白614G 變異基因，在感染COVID-19後，有較高的致死率，因此推測患者的基因變異與病重程度極有關聯。

此外，根據一份荷蘭研究指出，若青壯族群體內有X染色體TLR7的異常缺損，將導致感染COVID-19後猝死的機會大幅提升。因為缺少TLR7的青壯族群，若在感染COVID-19後，因病程嚴重引發敗血症時，無法刺激人體免疫系統釋放腫瘤壞死因子α (Tumor Necrosis Factor alpha,TNF α)來進行免疫反應，自然很快敗下陣來而猝死了！

造成青壯族群感染COVID-19猝死具多重原因

由於年輕，無任何病史，這是非常大家忽略的一群人！但英國變種病毒，並不會放過他們，尤其是如果本身病毒超戴，基因又缺陷，細胞風暴又阻止不了，再加入隱形的缺氧，這些都是年輕COVID-19易猝死，也當注意自己身體症狀、血氧濃度狀態快速的變化，才正確。

參考資料

本文經黃軒醫師授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航