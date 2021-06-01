防傳統市場群聚風險：全台市場加強人數管制、多縣市採身分證字號尾數分流採買

基隆一對COVID-19肺炎（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診攤商夫妻，2人在5月3日到19日之間，跑遍雙北與宜蘭羅東多處市場擺攤；而民眾因為較常在家煮飯，外出採買食材也讓傳統市場成為群聚密度高、傳染風險也高的潛在防疫破口。

全台各地方政府近日都紛紛提出相關管制辦法，多數縣市都採取身分證尾數單雙數的採買分流、市場進出人數管制、實聯制、加強宣導線上採購等。不過疫情最嚴重的雙北地區並未跟進分流，也讓部分地方民代憂心，認為應該更積極防止民眾群聚。

台北啟動容留管制，新北加強稽查被立委指「不夠」

台北市市場處提出「市場防疫提升計畫」，6月起要求公有零售市場實施「容留管制」和「提前收市」2項措施。場內以容留人數2/3為上限，若人潮超過上限，則暫停開放民眾入場；販售生鮮食品的公有零售市場每日營業時間調整至下午4時完成收市。台北市長柯文哲呼籲民眾一週採買兩次、一次多買一些。

現階段市場強制要求實施實聯制、量體溫、佩戴口罩、保持社交距離、飲食攤一律採外帶或外送提供餐食；超市、大賣場同樣實施人流管制、總量控管。

新北市長侯友宜表示，傳統市場管制作業方式授權168個市場自治會訂立，要落實人流管控、實聯制，警察會強力取締違規攤商，無法達到防疫標準就停業。

不過選區在新北的立委賴品妤則表示，侯友宜明知市場的群聚危險性，依然不進行分流，甚至還消極的將責任丟給各市場業者。新北市身為疫情熱區，目前的確診數居高不下、確診足跡遍布密集，不應該再避重就輕的將問題拋給民間業者。

賴品妤認為應提出明確的分流計畫，不論是依照門牌號碼或是身分證字號尾數進行採買時段分流，都要盡可能的減少人流，同時也要確實落實傳統市場實聯制；讓市場業者有所依循，使民眾避免恐慌、減少群聚的風險。

桃竹苗：身分證尾數分流採買，上菜市場記得帶身分證

桃竹苗4縣市首長宣布傳統市場即日起採身分證尾數單雙分流採買，加強勸導但不開罰。身分證尾數單雙分流採買措施，規定身分證字號尾數1、3、5、7、9者在周三、五、日採買，0、2、4、6、8者在周二、四、六採買，且盡量一次購足、縮短採買時間。

桃市府表示，若至6月14日延長管制日期結束，市場自治會未做好採買人流疏散，市府將直接公告停市。雖然量販店、百貨公司及購物中心已實施實聯制、單一出口，動線管制較傳統市場好，但市長鄭文燦也請經發局協調是否實施單雙分流或限制購買時間。

新竹市長林智堅指出，即日起將加強市場分流，並請民眾謹記三口訣：「快買、快走、一次購足」，先規劃採買品項，選在離峰時段前往，保持室內1.5公尺、戶外1公尺社交距離，避免用手反覆挑選食材，並縮短採購時間，如果可以一週採買一次就好。

新竹縣政府為加強防疫力度，今天宣布啟動傳統市場自主分流，請民眾6月1日起，依身分證尾數單雙分流，分批前往市場採購。新竹縣長楊文科表示，雖無罰則，但會由警方等單位加強宣導，請大家務必配合。

苗栗縣政府工商發展處指出，為降低感染風險，提升防疫強度，6月1日起，市場全面落實實聯制及依身分證尾數進行人流管制措施，希望藉此進行人流管制，避免群聚造成防疫缺口，兼顧民眾生活所需。

高雄、屏東：人流管制、宣導分流

陳其邁日前宣布「每週買一次！多買！」的原則，並促民眾依據身分證號尾數單號者於每週三、五、日採買；尾數雙號者每週二、四、六採買，以達到採買分流。

高雄市府經發局走訪10處傳統市場，經發局長廖泰翔也到陽明市場宣導，要求市場設置管制出入口、人流進出管制及落實實聯制，包括陽明市場等已拉起市場封鎖線並設管制出入口。31日起加強稽查，若無法落實實聯制或人流管制等將做處置。

陳其邁指出，31日逢市場公休日，市府會自6月1日稽查並要求市場配合，如果採買人潮仍多，那就只能請市場休息幾天了；也要求眾要落實戴口罩、保持社交距離及實聯制，如果無法落實，也要說抱歉，等市場落實規定才准再開放。市府民政、警政及市管處等會派員稽查。

屏東縣縣府城鄉發展處表示，屏縣雖沒有傳統市場傳染案例，但因為其他縣市是足跡熱區，呼籲民眾依身分證字號尾數，單數每周一、三、五、日，雙數每周二、四、六，自主分流市場採買。縣長潘孟安表示，如果發現賣場或市場太擁擠時，可以選擇其他時段再來，且一次買好足夠的量，不要太頻繁外出，「少去多買、買好就走」減少感染風險。

目前屏東縣政府與轄內各鄉鎮市公所已加強公有零售市場消毒，除戴好口罩、禁止試吃、一律外帶，公有零售市場出入口設置實聯制、提供酒精消毒。另外，縣府為了幫助攤商一起挺過這次難關，縣府率全國之先，免收公有零售市場3個月租金跟管理費。

台中鼓勵分流和線上採買

台中市長盧秀燕提出「市場分流運動」，用身分證字號尾數「分流採購」，大部分市場星期一公休，依照身分證最末碼，尾數單數的人於星期三、五、日採買，尾數雙數的人於星期二、四、六採買。將通令各市場管委會強力宣導，鼓勵民眾分流前往市場採買，目前先宣導並持續要求各市場強化實聯制及進出人員配戴口罩，及加強消毒頻率。

盧秀燕強調，民眾一次買好足夠的量，就不會太頻繁外出，少去多買，買好就走。她也籲請年輕人提醒爸媽爺奶等長輩，分流採購，並協助教會他們使用線上購物，減少實體採購。她表示，台中市許多農會都有線上採購，甚至有台中市民免運費優惠，在家線上採購蔬果箱，不用外出就能送到家中，減少感染風險。

台南市場尚未採取分流，全面實聯制

台南市長黃偉哲說，許多確診個案都有到傳統市場的足跡，台南市雖尚未採取傳統市場強制人潮分流措施，但希望民眾自主性提高警覺，避開人潮可能較多的時段，或選擇市場中人較少的區域採買；進入市場前若發現人潮太多，可另擇時間採買，做好自主保護，也能保護他人。

台南市117處公民營市場全面執行實聯制，市府也將統一提供外圍流動攤商QR Code，以納入管控。台南市市長黃偉哲呼籲，進入市場前若發現人潮太多，可另擇時間採買，做好自主保護，也能保護他人。

嘉義縣政府呼籲民眾盡量線上購買，實體採買者依身分證字號尾數分流，單數者每週三、五、日採買；雙數者二、四、六採買。

基隆、宜蘭：呼籲自主分流，做不到就強制執行

基隆市長林右昌表示，「如果連傳統市場都管不好的話，4級封城怎麼執行計畫」，醫療要降載，傳統市場人流更要降載，降低密度避免群聚，呼籲民眾自主分流，依身分證字號尾數，單日單數、雙日雙數採買。此外林右昌也呼籲遵守市場「防疫3招」，「麥吃、麥摸、毋湯擠燒，買好緊來轉」，市府會觀察1至2天，如果大家無法做到自主分流，市府就會強制執行。

宜蘭縣政府日前指出，確診案例的疫調足跡都與傳統市場有關，因此特別制訂「傳統市場防疫指引」。宜蘭縣長林姿妙指出，民眾到市場購買時，應全程佩戴口罩和落實實聯制，以身分證尾數單雙號分流採買，市場隔週一休息，每週一上午及三、五、日由單號採買，每週一下午及二、四、六由雙號採買，請民眾採買時不要和菜販與身旁親友聊天，減少停留時間避免群聚風險，並一次買足一週的份量，保障自己與他人的安全。

林姿妙說，縣府相關單位也會進行市場環境清消，並要求市場工作人員全程佩戴口罩，禁止內用及場所實聯制及人潮管制等措施，疫情期間，請民眾務必遵守採買規定。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範