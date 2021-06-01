以色列「造王者」逆襲：昔日部下班奈特向在野黨倒戈，納坦雅胡恐終結15年總理生涯

編譯：王國仲

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），是以色列史上執政最久的總理，因國會關鍵少數派倒戈，可能將迎來他十餘年任期的終點，

極端民族主義政黨「新右翼」（New Right）黨魁班奈特（Naftali Bennett）表示，在國會選舉中取得7席的新右翼，將和最大在野黨，取得17個席位的「未來黨」（Yesh Atid）領袖拉皮德（Yair Lapid）共商組成聯合政府。

班奈特表示：「納坦雅胡先生已不再嘗試組成右派聯合政府，也很清楚聯盟已不存在。他打算將右翼聯盟、甚至整個國家，都一起帶向終點……為了和我的好友，拉皮德先生，一起組成聯合政府，我赴湯蹈火、在所不辭。」

納坦雅胡表示，此舉將使以色列「變得更弱」，並「對國家安全造成危險」，且指控班奈特是「世紀大騙子」（因班奈特先前曾公開承諾，不會與拉皮德共組聯合政府）。

小黨林立難聚共識，以色列恐面臨再次選舉

弊案纏身（包括收賄、軍購等）的納坦雅胡，已在2年內4度提前解散國會、重新選舉。以色列採用「封閉式名單比例代表制」，各黨派可根據得票數分配席位（門檻為3.25％），最後因百分比小數點計算剩下的席次，會再由各黨得票比率，或選舉前各政黨聯盟事先協議的順序分配。

此選舉模式，容易導致議會中小黨林立、彼此制衡。納坦雅胡領導的「以色列聯合黨」（Likud，又譯利庫德）儘管在3月份選舉中取得單一黨派最高的30席，仍不足以在國會中單獨過半（以色列國會總席次為120席）。

根據以色列選舉法規，納坦雅胡有28天的時間說服其他政黨、共同組成61席過半的執政內閣。但隨著過去的盟友因種種原因拒絕合作，縱使納坦雅胡向班奈特拋出「共同治理」——兩黨共組內閣、兩人輪流擔任總理的提議，以色列聯合黨仍無法在指定期限內組閣完畢。

在納坦雅胡失敗後，以色列總統李弗林（Reuven Rivlin）指派第二大黨黨魁，曾任財政部長的拉皮德在6月2日前完成組閣。若再次失敗，以色列極有可能面臨2年內的第5次國會選舉，或由120名議員在混亂的政治風暴中，自行推派並選出新總理。

為拉攏其他黨派，拉皮德同樣向班奈特提出「共同治理」條件，且據說還願意由班奈特先擔任總理職位。

政治光譜、訴求各異，組成執政內閣難上加難

不過，拉皮德想順利組成執政內閣，也絕非易事。儘管在野黨們願意為了結束納坦雅胡的執政而暫時合作，彼此之間的訴求與價值觀仍存在重大歧異，甚至可以說是幾乎沒有共通點。

暫定聯合內閣成員中，同時囊括右派（新右翼等三個政黨，共20席）、中間派（未來黨與取得8席的藍白聯盟〔Blue and White〕，共25席）、左派（以色列工黨與梅雷茲黨〔Meretz〕共13席），甚至連阿拉伯裔以色列人組成的政黨「拉阿姆」（United Arab List，3席），也在拉皮德的名單內。

政治光譜各異、價值觀不盡相同的各黨派，極易因為立場不同而產生矛盾。舉例而言，在以色列與哈瑪斯日前因耶路撒冷清真寺衝突而展開駁火時，拉阿姆便宣布暫停共同組閣計畫，使拉皮德的處境更顯艱難。

此外，班奈特本人極端的民族主義訴求，加上其屢次換邊站的負面形象，也加深未來黨的組閣難度。他堅決反對巴勒斯坦以任何形式建國、強力支持以色列屯墾區，甚至主張直接併吞約旦河西岸約60％的土地，還稱歐巴馬（Barack Obama）政府當時試圖推動的以巴談判「是個笑話」。上述言論，自然不會獲得巴勒斯坦裔族群支持。

班奈特過去是總理納坦雅胡的堅定盟友，更曾擔任其幕僚長，以及經濟、國防部長等重要政府職務。在近期的組閣協商中，他先是稱「不想再看到第五次選舉」，選擇支持拉皮德組閣；5月上旬，在加薩走廊與哈瑪斯爆發戰爭則表示「國難當頭，與納坦雅胡政府站在一起」，退出反對黨聯盟；最後在拉皮德提出更加優渥的「共同治理」條件後，再次倒戈加入其陣營。

班奈特頻繁轉換陣營之舉，除納坦雅胡憤怒批評他「欺騙選民、把原則丟進垃圾桶，只為了成為總理」外，部分拉皮德內閣成員（尤其是阿拉伯派）亦對其反覆立場感到難以接受。

儘管反納坦雅胡聯盟看似成型，拉皮德必須排除各式困難，在6月2日前提出過半的閣員名單。以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）主席普雷斯納（Yohanan Plesner）表示：「任何事情都可能發生。在沒看到正式結果前，我不會妄下評論。」

曾任總理長達15年，納坦雅胡仍做困獸之鬥

除拉皮德內閣內部問題外，擔任總理長達15年的政壇老將納坦雅胡，也沒打算輕易讓出總理之位。身陷弊案的他，十分希望自己能保有政治舞台，並營造輿論、與法院、檢察官抗衡。他公開呼籲右派政黨，不要與拉皮德結盟，更批評其聯合政府「毫無核心思想」。

納坦雅胡宣稱，由不同政治光譜、意識形態大相逕庭的黨派組成的，將會是一個「脆弱的政府」。此外，為了維持表面上和諧、持續執政，這個政府將被迫對許多敏感議題避而不談。如此虛弱的內閣，將使宿敵——伊朗趁虛而入。

不過，縱使拉皮德真的組閣成功，納坦雅胡也不會就此消失在政壇之中。普雷斯納認為，納坦雅胡將作為最大反對勢力領袖，努力在聯合政府的齟齬中見縫插針：「從歷史教訓來看，把他拉下馬並非明智之舉。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範