離奇殺母弒父案：王忠義被控淹死母親詐領保險金，最高法院今3度撤銷判決發回更審

2004年間，王忠義、妻子陳麗雅被控因不堪長期照顧父親，涉嫌於同年5月30日將父親強行載離醫院後，多日後屍體被發現在北港溪床。此外，王忠義夫婦兩人又涉嫌因長期無業及積欠卡債新台幣50萬元，先在2004年8月為母親投保50萬元保險，同年10月5日利用帶母親到南投縣種瓜溪遊玩機會，將母親推落溪中並強壓入水溺斃。

王忠義涉嫌弒母，一審有罪，二審、更一審改判無罪，更二審又改依「過失致死罪」判刑1年2月。最高法院認為，判決未說明變更起訴法條與事實的理由，今（1）日第3度撤銷發回更審。

案發經過為何？

2014年5月30日傍晚，王忠義和太太先把生病住院的父親從醫院載走，31日王父於南投縣仁愛鄉中原橋旁失蹤，隔年2月被發現時，已成枯骨，王忠義宣稱他當時在車內睡覺，醒來時父親已失蹤，檢方認定夫婦合謀殺父，持鈍器打死再推落溪中，再向信義鄉老人互助會申請理賠。

不過後來南投地院一審、台中高分院二審皆認定殺父證據不足，判王忠義夫妻無罪確定。

而在父親被載走且失蹤的3個月後，2014年8月，王忠義又為母親投保50萬元的微型保險，同年10月5日傍晚，王忠義和太太帶著王母到南投的種瓜溪玩水，結果王母卻溺水身亡。

保險公司發現王母在投保後1個半月就意外死亡，向南投地檢署詢問死因，南投檢方調查後發現，短短4個多月時間，王忠義的父母相繼死亡，感覺怪異。檢方2015年3月約談王忠義，王忠義同年4月5日則企圖搭機到印尼，疑為畏罪潛逃，在桃園機場被警察攔截。

檢方指控，王忠義夫妻以抓蝦為名，把王母載到國姓鄉的溪邊，說是要帶媽媽玩水，然而等到天色昏暗，王忠義支開妻兒後，就把媽媽推落溪水，甚至把母親的頭壓進水中，確定母親沒有呼吸心跳，才將母親抱上岸呼救；後來不但以意外過世的名義領取保險金50萬元，甚至還捐出母親的遺體，節省殯葬費，然後再領取捐贈大體的獎勵金5萬元。

最高法院三度撤銷殺母案的判決

一審南投地方法院認定王男有罪，依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。二審認為，無直接證據證明王忠義殺害母親，因此改判王男無罪。

經檢方上訴到三審，遭最高法院撤銷發回更審。更一審2020年6月仍判王男無罪，主要理由與二審類似，因為王母的遺體解剖顯示，沒有發現人為加工導致溺斃的外傷。經法醫師提出檢查結果，王母背肌肉、肩部肌肉出血，是橫紋肌斷裂造成的外傷，單純溺斃的個案中，有超過半數以上都出現此種因垂死前用力掙扎，導致橫紋肌斷裂所呈現的出血，因此本件可能是單純意外落水溺斃。

然而這次的無罪判決，仍不被最高法院接受，再度發回台中高分院更二審。2022年5月，更二審認為，王母有智能障礙，案發當時在溪邊找個地方想要上廁所，而王男負有照顧母親的義務，卻造成王母溺斃死亡，因此改依過失致死罪判處王男1年2月有期徒刑。

案經上訴，最高法院今天第3度撤銷發回更審。而本次發回的理由主要是，檢方一開始的起訴認定王忠義是「殺害」母親，涉犯殺害直系血親尊親屬罪，更二審則認為王忠義沒有殺母故意，王母是意外落水溺斃，王忠義犯的是過失致死罪，然而兩者事實不同；更二審未清楚說明變更起訴法條、起訴事實的原因及理由，調查不夠完整且理由也不完備，因此撤銷發回更審。

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核稿編輯：翁世航