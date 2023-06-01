蔡總統任命高孟焄成為最高法院首位女院長，曾承審江國慶國賠案和RCA工傷案

最高法院前院長吳燦昨（31）日因屆齡退休退職，任期滿3年2個月，蔡英文總統特任民事庭長高孟焄接任最高法院院長，成為最高法院首位女性院長，今日正式生效，並舉行交接典禮。

高孟焄畢業於台灣大學法律系，司法官訓練所第20期結業，現年64歲，曾任新北地方法院法官及庭長、桃園地方法院法官兼庭長、台灣高等法院法官，2000年8月29日派任最高法院法官，2015年9月起兼任庭長，她接任院長前是民事第二庭庭長，也是民事大法庭成員，她在最高法院屬於資深法官，審判品質也優異。

高孟焄是最高法院民事大法庭成員之一，在空軍士兵江國慶遭冤判死刑遭槍決案，國防部國賠1億餘元給江國慶家屬後，向前國防部長陳肇敏等人求償，高孟焄是三審審判長，判陳肇敏等人賠5957萬餘元確定。

另外高孟焄也曾承審美國無線電公司（RCA）工傷求償案件；台灣RCA於1970年在桃園設廠生產家電，1992年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。最高法院2018年判262人獲賠5.1億元確定，高孟焄組成的合議庭去年3月再判24人獲賠5470萬元確定。

最高法院日前舉行媒體餐敘，前院長吳燦當時表示，擔任最高法院院長3年2個月，點點滴滴在心頭，最高法院從全台湧入的案件量源源不絕，但是法官的資源很少，資源都在司法院手上，當初他接任院長如同一隻「誤入叢林的老白兔」。

吳燦說，法官是賣肝的工作，他上任後為清理積案，於2021年1月1日起廢除限量分案，減少法官工作量，也希望司法院正視最高法院困境，就法官員額的增補不要斤斤計較，有權力決定的機關要多加注意。

根據最高法院資料指出，吳燦任內通過廢除限量分案、強化大法庭組織運作、創立民事移付調解制度，成果斐然。自2020年4月起至2022年，最高法院民刑事新收件數、終結界數、未結件數均為逐年遞減，尤其未結件數減少59%；另外，提案大法庭裁定的民刑事案件有55件，已裁定統一見解54件，徵詢階段統一見解17件。

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核稿編輯：翁世航