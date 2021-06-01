本土新增262例、死亡13例，指揮中心：郭台銘疫苗進口資料已送達、未來考慮不再公布「校正回歸」案件

中央流行疫情指揮中心今（1）日下午召開疫情記者會，公布國內新增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）262例本土、5例境外移入及65例校正回歸個案，確診病例中新增13例死亡。

指揮官陳時中表示，鴻海集團及永齡基金會創辦人郭台銘所申請之疫苗進口，8項申請資料已送達食藥署，正在檢閱中。至於孫文學校總校長張亞中的疫苗捐贈申請，副指揮官陳宗彥在記者會中回應，張亞中一直到昨（31）日晚上才來一個文，且僅檢據「北京兩岸東方文化中心」的委託函。

本土新增262例、65例校正回歸

根據指揮中心新聞稿，今日國內新增COVID-19確診262例本土、5例境外移入及65例校正回歸個案，確診病例中新增13例死亡。

指揮中心表示，今日新增的262例本土病例，為136例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月20日至5月31日。另校正回歸個案65例中，為31例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月20日至5月30日。

指揮中心指出，今日新增的327例本土個案中，以新北市166例最多，再來是台北市87例、桃園市23例、彰化縣12例、台中市10例、基隆市8例、宜蘭縣5例、嘉義縣4例、花蓮縣及台東縣各3例、苗栗縣2例、台南市、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中253例有雙北活動史，其餘縣市74例中1例有萬華活動史，55例已知感染源，18例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

另針對今日新增的13例死亡個案（案1757、1993、2580、2786、2993、3145、3546、4102、6517、6562、6932、7483、7793），指揮中心表示，共計為男性10位、女性3位，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月27日，確診日介於5月17日至5月29日，死亡日期介於5月24日至5月31日。

死亡個案中，有一名死亡的60幾歲男性，具高血壓糖尿病史，5月20日發燒後有去診所就醫，5月24日溺水死亡，死亡後才採檢確診，詳細原因仍待調查。死亡的案2786本身則有癌症，住院期間同病房有確診案例，的確在院內有受同病房個案感染的可能。

死亡的案7483有氣喘冠狀動脈疾病病史，5月5日入院治療時同病房有個案被匡列，做了3次採檢陰性，最後才採檢出陽性。

指揮中心表示，新增5例境外移入個案為3名男性（案8766、8767、8854）、2名女性（案8856、8864），均為20多歲菲律賓籍人士，入境時持有3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫旅館居家檢疫，在台期間並無症狀。

案8766、案8767於 5月10日來台工作，31日自主健康管理期滿自費採檢，於今日確診。案8854於4月27日來台工作，5月31日因工作需求自費採檢，於今日確診。案8856、案8864於5月11日來台工作，31日自主健康管理期滿後自費採檢，於今日確診。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前有224例還在用呼吸器的重症個案，全年齡層重症比例更新後為16%，60歲以上是30%。

校正回歸減少，陳時中：「考慮不再公布」

近日校正回歸的確診數漸少，陳時中表示，需要校正回歸的人數已經漸漸拉進確診人數，往後不會有很多案件需要校正回歸，因此考慮不再公布，因為對整體疫情影響力會比較小。羅一鈞則補充，一直都在清未完成的案件，資訊人員也在醫療院所接洽，排除確診通報塞車的問題，估計再1、2天可以全數完成。

陳時中指出，目前Rt值在往下降，是過去14天大家努力的成果，但強調這不代表現在可以放鬆，未來還要持續努力，才可以維持戰果。

中央流行疫情指揮中心提供

郭台銘進口疫苗資料檢視中、張亞中僅檢附委託文件

針對郭台銘欲以永齡基金會名義採購500萬劑BNT疫苗，並已經備妥8項資料，陳時中在記者會中對此表示，謝謝郭台銘積極辦理申請，8項資料也在今日中午抵達食藥署，目前正在進行檢視，有任何情況也會聯繫處理。

另外，孫文學校總校長張亞中日前指出，獲台商、中國友人捐贈500萬劑德國BNT疫苗與500萬劑中國國藥疫苗，並控指揮中心「已讀不回」。指揮中心副指揮官陳宗彥在記者會中回應，張亞中一直到昨（31）日晚上才來一個文，且僅檢據「北京兩岸東方文化中心」的委託函。而陳時中後續也表示，疫苗的捐贈、購買都對製造地有所限制，在中國就沒辦法，不是藥證的問題。

個別購買疫苗仍由指揮中心分配，陳時中：「合理的比例自用可考慮」

另外有記者提到科學園區同業公會想採購疫苗的問題，陳時中表示，在疫情指揮中心成立期間，不管疫苗是徵用還是買的，都會以公平性、衡平性、必要性做審酌分配。然而，個別的購買若留一部分合理的比例自用，也是可以考慮的。

陳時中對於疫苗進口問題再度強調，疫苗的買賣並不是一般的商品，貨源、原廠證明要標示正確，而疫苗買賣基本的政策都是跟國家往來，有很多關卡不是「要不要」的問題。但同時強調，「若任何人有特殊管道能夠取得正確的疫苗，我們會盡力協助」。

陳時中也坦言，疫苗進口並不完全操之在他，目前購買的2000萬劑有適當分配的期程，但基於國際搶貨的緣故所以時間難以掌握。目前會努力讓疫苗進來、盡快施打，而大規模施打的計畫明（2）日會清楚說明。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範