貨多到送不完！三大物流公司暫停「低溫宅配」服務，foodpanda設「99元」低消門檻

國內疫情爆發以來，「宅經濟」當道，為減少接觸的風險，外送、宅配成了最熱門的選擇。特別是近來各縣市祭出傳統市場分流以後，各地方政府也推出網購蔬果箱，鼓勵民眾上網選購。不過，這也使得物流塞車嚴重，食物品質、司機過勞等問題浮上檯面後，包括黑貓、新竹物流、宅配通等主要物流業者今（1）日也緊急發出服務調整的公告。

昨日「終結血汗物流－台灣貨運倉儲產業工會」臉書粉專就貼文沈痛呼籲，「大家先不要再交寄了！」表示因為訂單超量，司機人人爆肝，並貼出照片，指許多理應低溫配送的商品，因為冰箱全滿，不得不放在常溫中，品質堪慮。

因為延遲送貨，原本低溫品項放置常溫，品質堪慮，有甜點麵包店業者就透露，原本1天預計送達的品項，因為類似狀況延遲到貨，為了品質控管目前已經暫停宅配方案，改用叫車服務或自己親送。

除了衛生問題，物流司機們原本繁重的工作，也因為疫情下訂單暴增而更吃緊。黑貓宅急便物流司機組成的「速達工會」就在臉書上貼出某站所照片，顯示成堆送不完的貨物讓物流業司機員疲於奔命，有人累到希望能請無薪假都不能請。

宅配外送件數近期增加多少？台灣汽車貨運倉儲業產業工會總幹事葉奕瑄告訴《關鍵評論網》，過去一天一個司機100件，一小時大概可送20件，但這只是送貨時間，還不包括外送要先去倉儲理貨，還有送完貨要回去登記的時間。疫情升到3級以後，每天貨量有150-200件，比過去多了2倍以上，員工的工作狀況每天都已經超過12個小時。

貨多到送不完！四大物流業者緊急公告

運送量趕不上訂貨量，各大物流業者今日也緊急發出公告，國內三大龍頭業者，將暫停北部低溫宅配服務數天，也強調防疫警戒期間，交付之包裏無法確保於隔日配達。

黑貓宅急便： 6月1日 - 6月3日暫停受理雙北、桃園市、新竹縣市的低溫包裹、一般消費者低溫包裹寄件（含7-11、OK、一般代收站、黑貓寄取站）

6月1日 - 6月3日暫停受理雙北、桃園市、新竹縣市的低溫包裹、一般消費者低溫包裹寄件（含7-11、OK、一般代收站、黑貓寄取站） 新竹物流： 6月1日 - 6月4日暫停受理寄往雙北、桃園市、基隆市、新竹縣市的低溫包裏、一般消費者低溫包裹寄件（含萊爾富、新竹物流自送站）

6月1日 - 6月4日暫停受理寄往雙北、桃園市、基隆市、新竹縣市的低溫包裏、一般消費者低溫包裹寄件（含萊爾富、新竹物流自送站） 宅配通： 6月1日 - 6月4日暫停受理雙北、桃園市、新竹縣市的低溫包裹；6月2日 - 6月5日暫停受理全台一般消費者低溫包裹寄件（含全家、萊爾富、一般代收站、到站寄件）；因應金門、澎湖地區航班運能限制，即日起暫停受理台灣本島往返金門、澎湖之低溫包裹，待航班班次恢復正常後將另行通知。

6月1日 - 6月4日暫停受理雙北、桃園市、新竹縣市的低溫包裹；6月2日 - 6月5日暫停受理全台一般消費者低溫包裹寄件（含全家、萊爾富、一般代收站、到站寄件）；因應金門、澎湖地區航班運能限制，即日起暫停受理台灣本島往返金門、澎湖之低溫包裹，待航班班次恢復正常後將另行通知。 嘉里大榮：尚未暫停低溫包裹寄件服務，但不提供指定到貨時間服務，也不能保證隔日配達；金門、綠島自5月25日起配送時效將受影響，無法保證如期配達，其餘地區不提供指定到貨時間服務。

公告一出，對許多原本標示「今日訂購、隔日配達」的網路平台來說是一大衝擊。

網路農產品購物平台挺農易 Team Farmers業者表示，疫情升溫後網路訂購蔬菜箱成長好幾倍，但無論是從中南部運蔬菜來北部，或者從平台出貨給消費者端，都是仰賴黑貓的低溫宅配，但現在黑貓暫停3天，只能自己送，或者找別的物流業者。

而《上下游》報導也指出，由於宅配訂單大增、導致物流大塞車，目前產地蔬菜箱直購多有回報塞車、延遲收貨的情況，而不少生鮮蔬果都因為延遲到貨而出現腐敗情形。雲林縣四處尋覓物流業者協助，新北果菜運銷公司也因到貨時間無法預期、擔心蔬果到貨品質不佳，另找閒置的團膳冷藏車自行配送。

訂單接不完！foodpanda首設外送低消門檻

今天有不少foodpanda用戶發現，點餐流程過後，系統會要求補足至最低消費金額。

Photo Credit: Food panda 手機app截圖

根據foodpanda最新公告，6月起全台調整最低消費金額，雙北、基隆市、新竹縣市、金門縣低消要達99元才提供外送，其他縣市包括桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣，美食外送和生鮮雜貨部分則要滿79元才有外送。

疫情升級後全台訂單大增，foodpanda針對調整外送低消門檻表示，這是為「提升整體運送動能及維持營運效率」所做的調整；Uber Eats則表示，這時候大家都非常需要外送，Uber Eats和合作夥伴會努力服務大家，暫不考慮推低消。

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核稿編輯：楊士範