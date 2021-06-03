為什麼傳統菜市場容易成為病毒潛伏之處？如何根除傳播鏈？

我們的日常生活與傳統市場密不可分，而COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒也正在市場裡虎視眈眈， 等候人們群聚、伺機而動！

香港早在2006針對傳統菜市場（wet market）做過相關研究，因2003年的香港是SARS病毒的疫區，使香港非常關注，病毒是如何在傳統菜市場中，藉由人與人、人與物的連結進行傳遞，進而造成疫情大規模的流行。

就讓我們一起來看看，為什麼傳統市場會成為病毒潛伏之處，而我們又該如何保護自己？

為何傳統菜市場（wet market)，是病毒潛伏之處？

傳統菜市場具病毒存活之條件

傳統菜市場傳播的病原體例如病毒、細菌，通常會存活在生鮮蔬果、海鮮或肉類等產品上。這些潛在的病原體，會伺機傳播給人類，導致零星病例或小規模的疾病爆發，有些人會產生病徵，有些人則是無症狀感染。

若遇不利生長的環境，病毒則利用基因重組機制，進行突變，即可發展出可適應惡劣環境的新生代。例如，COVID-19病毒在每 10,000 個核苷酸下，就複製了一個新的基因序列。這樣的速度，使這些RNA 病毒，具有快速適應變化的能力，導致演化出帶有較高的傳染性或致病性的變異病毒。

傳統菜市場之環境，造成病毒傳遞網

日本研究人員指出，COVID-19病毒經傳統菜市場傳播給人的機率比一般傳播途徑高出2-34倍，這顯示傳統市場一旦有COVID-19病毒現蹤，因其市場環境特性（人山人海、摩肩接踵），在過度擁擠的情況下，人類與人類、人類和動物之間無法保持適當距離，使得疾病傳播鏈無法根絕。而當「群聚感染」的人數大幅增加，其人與人之間的傳播鏈，「R0值大於 1」時候，就會爆發大流行！

若感染者為無症狀感染，恐難以及時發現

另外，慣於在傳統市場買菜的消費者，幾乎都會再次回到傳統菜市場進行消費，因此病毒傳播鏈持續藉由消費者再傳給㰙販，如織網般，一直不停擴散下去，直到有確診病例被發現。

無症狀/輕症患者延遲確診

另一項研究發現，僅有4%的病人會即時尋求醫療服務，將近80%的無症狀/輕症患者因延遲確診，更加難以提早發現這些流行病毒的存在。

Photo Credit：Reuters / TPG Images

如何根除傳統菜市場的傳播鏈？

A. 法律單位

社區傳播已經是第三階段，法律得採取傳統市場管制措施，以防堵疫情擴散。傳統菜市場，應强制，採取防疫分流機制。如果攤商，做不到防疫的法律規範，應勒令停業。

B. 㰙販單位

人流和時間管制

民眾到傳統菜市場採購，可依身分證號碼尾數。

尾數奇數者：周三、五、日允上市場採買

尾數偶數者：周二、四、六允上市場採買

全民實聯制

由於傳統菜市場。常常會人多為患，雖有戴口罩但有時候，也未保持社交距離，故進入菜市場，得全民實聯制，以策日後有追蹤足跡可尋。

C. 個人防疫

戴上囗罩，保持安全距離，勤洗手

這些已經是個人的基本原則，也是必然要做的日常習慣，在病毒肆虐的時期，切不可少。

寫下要買的菜

防疫新生活，記得把逛大街的習慣暫時改掉。在未去菜市場之前，先寫下今天要買的菜，找到㰙位，一次買足，買完東西，即刻離開，切莫閒聊。

宅配服務

也可使用網路訂菜，建議可利用宅配服務。並利用缐上刷卡給付，減少和外送員、鈔票等直接接觸，並建議使用無接觸取貨。（網羅七家買菜網，方便在家買菜）

離開菜市場時，酒精消毒雙手

上完廁所，我們得洗手，別忘了，逛完傳統菜市場，也是要記得酒精消毒手後，才可以回家喔！這樣才會有效減少COVID-19感染率，你的家人和社區才會安全的！

D. 全民防疫行動

由於疫情嚴重擴散，尤其是我國確診感染者多為中高齡，曾踏足「傳統菜市場」、「大賣場」者不在少數。

任何民生銷售物資的地方，都屬COVID-19病毒的紅色警戒區域，故宜採全民防疫行動 ( 法律規範、㰙販單位、個人防疫) 才能脫離嚴重的疫情擴散！

參考資料

本文經黃軒醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航