拜登下令重新調查COVID-19病毒起源，仍是出於「抗中」的需要

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

美歐輿論近期再次聚焦新冠疫情起源調查，拜登（Joe Biedn）更是下令美情報機構，90天內要給出病毒是否源自中國的牲畜，或是自武漢實驗室洩漏而出的說法。世衛大會於5月下旬召開，為期一週。全球此時還深陷疫情之中，一些地方特別是亞洲部分國家疫情正在反彈。

肆虐了一年的疫情，讓各國政府消耗了大部醫療資源、窮於應付，民眾也因疫情期間的失業、死亡、社交隔離等淤積著很大怨氣，這個時候重提疫情起源是很容易得到各國輿論響應的。作為最早出現疫情的國家，要調查疫情起源毫無疑問首指中國，由於疫情起源調查暗含究責，調查的重啟也就意味著中國要為這次全球疫情的大流行負責，至少是承擔道義責任，如果中國強調自己沒有責任，其形象將在全球輿論和民眾中受損。

假如把各國的疫情應對視作一場球賽，美國在上半場踢得極其爛，由此導致成為感染和死亡人數最多的國家，但在下半場，得益於先進的醫療體系特別疫苗的普遍開打，以及拜登政府的防疫策略的改變，美國的疫情終於有了好轉，成為抗疫的「優等生」，經濟由於刺激政策的實施也率先復甦，全國解封在即。在這種情況下，拜登政府可以抽出時間，就疫情起源問題同中國打一場硬仗了。

出於抗中的需要

拜登之所以要情報機構介入疫情起源調查，並將目標鎖定在武漢病毒研究所（武毒所），當然是出於抗中的需要。中國可能是到目前為止疫情應對最為成功的，中國政府用專制的鐵腕手段，去（2020）年5月就控制住了疫情，此後只是零星爆發，而這點由於體制和國情的不同，其他國家即使是同為專制的國家很難學到。

中國政府也在加快疫苗的接種，已有6億民眾接種了疫苗，中國經濟也要好於多數主要經濟體。有鑑於此，中國繼續構成對美國全球地位的強烈挑戰。

拜登全盤繼承了川普（Donald Trump）的抗中路線，他和後者的不同在於對待盟友，其對華戰略是和盟友一起抗中。既然全面抗中，能夠使用的手段、工具和槓桿就都用上。這就不難理解，拜登為何此時提起疫情起源調查並把目標鎖定在武毒所，它絕非「心血來潮」而是擬好的計劃。因為世衛大會提供了一個很好的契機和時間窗口。

儘管1月世衛專家團對武漢的調查，得出了對中國有利的結論，認為病毒由實驗室洩漏「極不可能」，但這個結論除被右派的「陰謀論者」不接受外，也未能打消一些嚴肅的科學家包括病毒學家的懷疑，前不久18位西方科學家就在《科學》雜誌呼籲重啟疫情調查，他們並非一定認定病毒來自實驗室，只是認為現有證據不足以排除來自實驗室的可能性。

這無疑給世衛很大壓力，以致世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在專家組3月公佈調查結果後也不得不表示，世衛的再次調查是開放的，不排除任何可能性。

中國政府否決了世衛再派專家去中國調查，認為世衛專家組的調查結論已經說明問題，再調查就是帶著有罪推定的有色眼鏡，但這給了美國重提疫情起源調查的正當性。拜登政府可以說，既然中國不配合世衛調查，美國只有動用自己和盟友的力量來調查，而這個調查不是為跟中國「過不去」，而是為防下次全球大流行做準備。

對拜登政府來說，美國啟動調查正是時候，這使美國佔有道德高地。而調查的重點當然指向武漢病毒試驗室。此乃因為，如果病毒來自自然界，外界最多能夠指責中國政府初期應對不力，但中國政府也一直在辯白，新冠病毒是一種未知病毒，初期出現失誤誰都難以避免；可若有證據證實病毒來自實驗室，情況就大不同，初期應對的失誤就不是面對未知病毒必然會出現的結果，而是有意隱瞞，中國就必須對這場大流行病承受責任，而這個責任是中國承受不起的。

這裡不但牽涉巨額賠償的問題，更會有直接的、嚴重的政經後果。美國可以理直氣壯、名正言順地帶領西方國家和非西方受疫情折磨的國家向中國討說法，即使不考慮賠償，全球新的產業、科技、學術和經濟供應鏈，也會將中國排除在外，這種情況在未來十幾年都會如此，除非中國改變體制或者現有政權失勢，中國將成為世界的孤兒，真正的閉關鎖國。

此後果之重中國難以承受。即使90天後美國情報界拿不出病毒由試驗室洩漏的結論，中國也擺脫不了這個嫌疑。因為只要一天不搞清楚病毒的確切來源，由試驗室洩漏的可能性就一天不能排除，就此而言，這個包袱中國恐怕要背負很長時間。

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不可能完成的任務

雖然拜登政府將疫情起源的調查矛頭指向武漢試驗室，得到一些科學家的響應和支持，包括美國權威流行病專家佛奇（Anthony Fauci）某種程度的認同，在實驗室洩漏的問題上，美國情報界也發現了一些新的材料，然病毒溯源是一項極復雜的工作，2003年的SARS疫情是在10年之後才找到病毒元兇的，要在90天內證實新冠病毒來自牲畜或武漢實驗室，客觀來說極難，是一個幾乎不可能完成的任務。

正基於此，世衛發言人瑞安（Michael Ryan）針對拜登政府的這個最新舉動，強調冠病溯源研究應「去政治化」，讓科學家們基於可靠證據專注研究，言下之意批評美國政府將一個科學問題，動用情報機構去調查是在病毒溯源政治化。

拜登在要情報機構90天結案的總統聲明中也表示，「沒有人對他們的評估有很高的信心。」這說明拜登也清楚其中的難處。道理很簡單，如果美國情報機構掌握了武毒所洩漏的確切訊息，早就公佈了。

根據美媒報導，美國情報機構掌握的「新證據」，指的是手上有大量未經檢驗的「證據」，需要額外進行電腦分析，或有助於解開病毒起源的謎團。鑑於美國現有對華情報的不足，美國依賴和盟友的情報合作。但是它們對病毒來自實驗室的說法要麼認為不可能，要麼認為是陰謀論，總之要證實是由實驗室洩漏極困難。

不僅僅是世衛專家團，包括美國的病毒學家在內，科學界更多的專家不支持實驗室的說法，而認為病毒來自自然界。

比如英國《自然》期刊最近刊文，批評美國一些政客及輿論指新冠病毒源自武漢實驗室，不僅讓各國難以合作終結疫情，也助長了針對科學家和亞裔的網路霸凌現象。拜登政府先入為主要情報機構調查武漢實驗室，如果最後得不出病毒源自武漢實驗室的結論，也將對美國的聲譽產生不利影響，因為中國會反擊。

拜登當然知道這點，他還要如此操作，這就涉及他的第二個目的，即內政的需要，具體說，為了堵共和黨的嘴，讓他2022年高達6兆美元的財政預算案在國會通過。

川普敗選後，對共和黨的影響仍然巨大。拜登想在內政方面爭取共和黨的支持，就必須在共和黨長期關注的問題上取得主動，而不管是甩鍋中國還是真心認為，病毒源自武漢實驗室的說法在共和黨內是主流敘述，比如阿肯色州參議員湯姆・柯頓（Tom Cotton），長期來一直認為新冠病毒可能是意外來自武漢實驗室，肯塔基州參議員蘭德・保羅（Rand Paul）等人近期在國會推動通過了兩項有關武漢病毒研究所的修正案。這構成了對拜登政府的壓力。

拜登要在國會通過6兆美元的下個財政年度計劃，必須說服國會的共和黨人放行。

絕不能僅僅是「巧合」

拜登的這個預算案包括兩項標誌性的計劃，即美國家庭計劃和美國就業計劃，後者也稱做大基建計劃，被拜登政府寄予厚望，因為要對抗中國，就需要提升美國國內的基礎設施建設能力。這兩項提案都還沒有得到國會的認真討論，就已經被共和黨砍掉了很多。

因此，拜登的預算案要共和黨同意，必須把它說成有助抗中，作為交易，在疫情起源問題上呼應共和黨，按照共和黨的調子去調查中國，將有利於在國會通過他的預算案。而只要預算案通過，明（2022）年的國會中期選舉民主黨有機會獲勝。

何來證明這兩者的關聯？時間。拜登要情報機構90天內拿出結論，這恰恰是國會審核下個財政年度預算的時候。美國每個財政年度從當年10月1日開始，而國會在當年8月5日休會一個月餘幾日。90天的時間正好到8月底。

這個時間絕不能僅僅用「巧合」來解釋，它反映的是，拜登通過疫情起源調查的操作，讓共和黨看到，他的政府在病毒溯源這個共和黨在意的問題上，是和它站在一起的，從而在國會8月休會前調動兩黨的抗中情緒，減少共和黨在審議預算案時的阻力。

拜登顯然清楚，3個月不可能得出一個確鑿的結論，因此在溯源問題上不能依靠科學家，而把這個任務交給情報機構，屆時情報部門很可能用模稜兩可的語言得出模糊的結論，既不說有，也不說無，一面安撫了共和黨，另一面也使這個議題在未來可以繼續發酵，只要需要，隨時可用它來打擊中國。

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