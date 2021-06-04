《悲傷地形考》：關於「絕望山」、「寂寞島」的二三事

文：達米恩・魯德（Damien Rudd）

絕望山（MOUNT HOPELESS）

34°01′S，150°03′E

南澳，澳洲（South Australia, Austral）

在南澳內陸一處偏遠地方，有座石塚匍匐在毫無特色的地景上。1840年9月2日，愛德華．艾爾（Edward Eyre）懷著一顆低落之心站在這裡。環顧四周，除了他剛來的那個方向，其餘淨是一望無際、閃閃發亮的鹽水湖。艾爾的探險並未照計畫進行。

自從歐洲人在七十多年前首次抵達這塊大陸以來，就有各式各樣的謠言談論著位於這座島嶼遼闊內陸的未解之謎。有些人推測那裡是一片內海，或一個浩瀚的河流網，也有人想像那裡是蓊蓊鬱鬱的草原牧地。要提出一些天花亂墜的主張很容易，畢竟當時還沒有任何歐洲人曾冒險深入遠離海濱之處，所以再怎麼天馬行空的想像，也沒人能反駁。

1827年，湯瑪斯．馬瑟倫（Thomas Maslen），一位退休的英國東印度公司官員，出版了《澳大利亞之友》（Friend of Australia）一書。雖然馬瑟倫本人根本沒去過澳大利亞，但他不覺得這會妨礙他出版自己的探險家手冊，書中還附了地圖和指南，提供給想冒險深入島嶼神祕內陸的讀者（圖7）。

該書所提出的最大宣稱或許是：澳洲中心是一片巨大的內海，並可經由遼闊的三角洲與印度洋連結。馬瑟倫甚至畫了一張手繪地圖。他表示，「世人無法忖度這位寬宏造物主的作品，也不可能相信，會有任何不完美存在於我們的星球表面，如果這樣一塊大陸竟然沒有自己的河道出口，肯定會是不完美的。」

馬瑟倫認為，就像北美洲有密西西比河，南美洲有亞馬遜河，非洲有尼羅河，亞洲有恆河和湄公河，寬宏的造物主自然也會替澳洲打造自己的大河系統─哪怕是注入一座內海。馬瑟倫對他的內海堅信不移，堅稱凡是合格的內陸探險家都會做出明智判斷，帶領一支船隊前往。事實證明，那本書相當成功，不是賣得很好或資訊很實用，而是成功助長了內海的神話。

十年歲月之後，骨瘦如柴、臉色蒼白、輕聲細語、年方二十三的愛德華．艾爾，決定一勞永逸搞定這件事。他去澳洲是為了逃避兵役、大學以及回到英國的嘮叨雙親。最重要的是，他想當一名探險家，而實現這個夢想的最佳地點，莫過於這座新近發現的島嶼，這塊「未知的領域」（Terra Incognita）。抵達澳洲且牧羊失敗之後，他將羊群趕到新興城鎮阿得萊德（Adelaide），在那裡把羊賣了，拿到一筆小財富。有了這些基金，他就可以實現他的冒險狂想。1840年6月18日，艾爾及由五名歐洲人組成的小組、艾爾的好友約翰．巴克斯特（John Baxter）和威利（Wylie）、兩位原住民嚮導、十三匹馬、四十頭羊，外加三個月的補給品，從阿得萊德出發，直奔澳洲的未知內陸。

三個月後，那個小組發現包圍他們的並非一塊蓊蓊鬱鬱的草原牧地，而是「……光禿、貧瘠的植被，且覆了厚厚一層鹽巴，呈現出你能想像到的最悲慘、最憂鬱景象」。艾爾爬上一座石頭山，陷入極度失望的狀態，凝視著無法穿越的液態地景。

他的確發現一個巨大的水體，但它離阿得萊德太近，顯然不是那座神祕的內海。「登上絕望山，」艾爾在日記中如此寫道，無意間為途中的一座山脈取了名字：「眼前的景象真是淒慘又無望。它斷了我的所有遠征夢，為我熱切期盼的鴻圖大業畫上句點。出現在我眼前的景象，足以澆熄最狂烈的熱情，打消最懷疑論者的疑慮。」

不幸的是，艾爾的探險沒有最糟只有更糟。他們不指望能發現任何內陸，放棄之後，徒步走回阿得萊德，做了補給，接著再次啟程，這一次往西南，沿著未經探勘的海岸走。長達兩個月的時間，他們在酷晒的沙漠烈日下一直往西走。他們左邊是陡峭的懸崖，筆直落入洶湧大洋；他們右邊是敵意的沙漠，無盡延伸。

他們別無選擇，只能往前進，或再次丟臉地撤退。毫無疑問，艾爾覺得自己必須為正在發生的這場災難負責，於是下令小組裡的大部分人退回阿得萊德，由他、巴克斯特、威利和兩位原住民嚮導繼續。從數週走到數月，這場遠征變成了求生練習。他們鑿洞找水，舔飲沙漠灌木叢的晨露。羊馬死了。補給拋了。

偶爾，他們遇到部落原住民可憐這支悲慘隊伍，指點他們可去哪裡找水。就當情況似乎不再變糟時，某天晚上，那兩名嚮導搶走營地大部分的剩餘補給，殺了巴克斯特，逃入沙漠。艾爾身心交瘁。他和威利既沒食物也沒飲水。然而，這兩人還是在炙熱中徒勞地往前走，走向幾乎必然的死亡。

幾天過去，他們湊巧看到一具腐爛中的馬匹屍體，在別無選擇的情況下，他們把死馬吃了─不出意外，那餐飯差點要了他們的命。在他們那場慘澹遠征將滿週年的某一天，就在他們快餓死的時候，他們看到一艘船隻停泊在海岸。這兩人連忙衝下懸崖，過沒多久，就發現自己登上了法國捕鯨船「密西西比號」。水手們雖然同情這兩個快餓死的人，但也只能給他們一點補給，隨即把他們送回那條徒然之路。

離開阿得萊德一年多後，這兩個嬴弱的男人終於走到海濱小鎮奧爾伯尼（Albany）。他們徒步走了兩千五百公里，相當於倫敦到莫斯科的距離。這趟旅程教會了他們很多事情：如何在沙漠中找水，絕對不要吃腐敗的動物；他們當然也飽經鍛鍊，黑得發亮，然而，經歷過這一切苦難，澳洲內部到底是何模樣，依然是個謎。

艾爾的遠征並未對該國遼闊的地形提供任何洞見。反諷的是，或許正是那座鹽湖，那座為艾爾遠征做出悲慘預告的鹽湖，讓他留下了名字，受人記憶。艾爾回到阿得萊德；筋疲力竭，枯瘦如鬼，再無一丁點繼續探險的渴望。

Photo Credit: 臉譜出版提供 （圖7）錯誤百出的澳洲內海地圖，收入湯瑪斯．馬瑟倫（Thomas Maslen）的《澳大利亞之友》（Friend of Australia），1827

寂寞島（LONELY ISLAND）

77°29'N，82°30'E

卡拉海，俄羅斯（Kara Sea, Russia）

「島嶼，」作家格雷姆．伯內特（D. Graham Burnett）在他的《論島嶼怪物》（On the Monstrosity of Islands）一書中寫道：「是一小塊不守信用、背棄了陸路世界的土地。這自然會讓人們擔心這些地形的可靠與信譽，因為它們顯然拒絕了地理上的團結。順著這些思路爬行的焦慮，某種程度上可以說明，為何在有關背叛、孤寂、瘋狂和絕望的大量文獻中，島嶼都顯得特別突出。」

在卡拉海中央，北極圈上方幾百英里的地方，有一座長年深凍的島嶼。一年裡的大多數時候，這塊冷凍小岩石都包裹在冰雪裡，還有上下波動的大塊浮冰，從四面八方將小島團團圍住，把大海連同小島轉變成一個死硬陸塊。刺骨的北極寒風撕裂表面，雕鑿出充滿敵意的冰凍景觀。在短暫夏日，當冰雪鬆開它的緊握怒爪時，可以看到飢餓的北極熊四處覓食。

1878年，挪威探險家愛德華．霍姆．喬漢森（Edvard Holm Johannesen）發現這個孤立的岩石構造，並將它命名為「Ensomheden」：寂寞島。

之後一直到1915年，才再次被挪威船艦「日蝕號」（Eklips）瞧見，「日蝕號」當時肩負一項不可能的任務，要去尋找失蹤的魯薩諾夫（Rusanov）探險隊，後者在兩年前出發，試圖穿越難以捉摸的北海航道（Northern Sea Route）─結果在卡拉海消失得無影無蹤。

1920年代初，有兩位蘇聯探險家也曾嘗試尋找寂寞島。不過，等他們抵達該島的所在地後，島卻無處可見。接下來幾年，寂寞島的下落依然成謎，甚至有傳言說，它只是一個魅影陸塊。

直到1933年，「車留斯金號」（Chelyuskin）的奧圖．施密特（Otto Schmidt），終於意外發現了這座幻影島嶼，當時他也一樣，正在努力想成為穿越北海航道的第一人──這次成功了。寂寞島被發現的位置，位於1878年喬漢森繪製的原始地點西北方十五英里處，它再次被命名，這次是用俄文，「Uyedineniya」：孤寂島（Solitude Island）。

蘇聯人這次不會讓它溜走。隔年，他們在上面蓋了一個極地研究站，挑了一群幸運的科學家和輔助人員住在基地裡：一名無線電技術員和操作員、一名醫生、一名木匠、數名氣象學家、一名水文學家、兩名機械師、一名航空技術員、一名廚師和一名僕人。

視野拉回到母國，當時，蘇聯文學的黃金時代正開始欣欣向榮。儘管有國家審查制度，那時代作家依然多產且充滿了實驗性；他們結合科學、探險、太空、哲學、倫理、烏托邦和反烏托邦等概念，運用遙遠星球、平行世界和虛構未來的寓言，悄悄顛覆和諷刺烏托邦社會主義的理想（圖12）。

未來的島嶼並不存在於大洋，而是存在於太空。斯特魯加茨基兄弟（Arkady and Boris Strugatsky）1969年的科幻小說《人煙之島》（The Inhabited Island），描述一位年輕天真的星際探險家馬克西姆．卡莫勒（Maxim Kammerer），被困在當時人還不知曉的沙拉克什（Saraksh）星球上。他把自己想像成魯濱遜，因船難困在小島上，受到原始但親切的當地人歡迎。

但事實並非如此迷人，他受困的熱帶島嶼，其實是一個極權國家，由名為「未知父親們」（Unknown Fathers）的匿名寡頭統治。這個骯髒的城市住了一群被剝奪權利的悲慘人民，政府透過可控制心智的祕密廣播對他們洗腦，讓他們效忠壓迫他們的政府。從斯特魯加茨基兄弟的字裡行間，不難看出濃濃的諷刺意味。

寂寞島的有限故事，遠比任何科幻小說更加荒涼。在一個特別漫長的深冬裡，島上酒吧的供應量少到令人不安，最後終於來到方圓數百英里內都找不到一滴酒精的時刻。想到未來幾個月都得保持清醒，那幾位氣象學家飽受折磨，在瘋狂的絕望狀態下，他們翻箱倒櫃，搜尋被遺忘的補給品，希望能挖到隨便什麼可醉人的液體。

最後他們終於發現一只木桶，大大鬆了一口氣。那只木桶被無視了好幾年，散發出濃烈的混和氣味，他們像是快被烤乾、從非洲沙漠冒出來的迷路流浪者，以滿懷熱情，毫不猶豫地灌下那桶味道難聞的釀造酒。他們高聲歡唱、手舞足蹈地度過那個北極之夜。然而，隔天早上，那些人都死了。經過仔細檢查，一只褪色的標籤洩漏殺手的身分，沒有別人，就是甲醇，以前似乎是被當成防凍劑。

1942年 9 月的某個晚上，寂寞島遭到一艘德國潛艦轟炸，這是「仙境行動」（Operation Wunderland）的最後作業之一。當潛艦經過附近海域時，指揮官臨時決定炸死那七位沉睡在研究站裡的不幸科學家。他們被肆虐的砲彈驚醒，穿著睡衣從床上彈開，尖叫地跑進雪地，躲到防空洞裡。潛艦對破壞的程度感到滿意之後，繼續上路，返回基地。砲擊摧毀了四座雷達站、人員的寢室和豬圈。死亡數量是兩隻豬和一位駐軍。

沒人居住在寂寞島，至少再也沒有了。這裡的氣溫即便在夏天也很少高於零度，把氣候站當成西伯利亞長毛猛瑪一樣封藏起來。永遠不會過期的水蜜桃和火腿罐頭，在架上耐心等待。食堂的內牆漆上加州藍，還裝飾了熱帶棕櫚樹。

列寧堅定而嚴肅的臉龐，擺出最為人知的側面，凝視著掛在木門旁的一張海報，木門上貼了「酒吧」的標籤。俄羅斯科學家偶爾會搭乘史前直升機飛來這裡，進行氣候實驗。他們就跟參觀古玩博物館的遊客一樣，漫步在荒涼的立體場景裡，好奇地盯著他們蘇聯祖先留下的文物；拍照，在成堆的廢棄物中翻找，搜尋紀念品，做為這趟回到過去之旅的證明。

如果寂寞島不是真的，它也很適合寫成科幻小說，又或者，如同英國作家阿道斯．赫胥黎（Aldous Huxley）說過的：「或許這世界是另一個星球的地獄。」

Photo Credit: 臉譜出版提供 （圖12）1967年慶賀蘇聯科幻小說的郵票

書籍介紹

本文摘錄自《悲傷地形考：憂傷時到這些地方去旅行，空間製圖ｘ憂鬱地圖ｘ無名記憶，獻給旅人的24則地理傳奇》，臉譜出版

作者：達米恩・魯德（Damien Rudd）

【作者介紹】

達米恩・魯德，藝術家暨作家，1984年出生成長於澳洲雪梨。研讀平面設計和攝影，於挪威卑爾根藝術學院（Kunsthgskolen）取得藝術碩士學位。作品以裝置、攝影和文本等形式，藉由解讀與過往事件相關的文物來調查歷史記憶。 目前居住在阿姆斯特丹，在該城研究德國歷史學家艾比・瓦堡（Aby Warburg）的拼組作品《記憶圖輯》（Mnemosyne Atlas）。

做為本書起源的悲傷地形收藏，可見於instagram.com/SadTopographies帳號。

【本書特色】

時而詩意時而黑色幽默，輔以烏克蘭插畫家的美麗地圖，向惆悵的文化風景致敬！

所有地點皆搭配手繪地形圖，標記經緯度座標，紙上旅遊未竟之地！

40幅珍貴圖版，從嶄新的不同角度閱讀地圖之上與地圖之外的故事！

167個悲傷地名錄，世界上最讓人幻滅的地名大彙編！

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航